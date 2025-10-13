ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», η οποία είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στους Μυκηναίους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μουσείο Βίλα Γκέτι: Παρουσίαση για την παραγωγή αρώματος στην Πύλο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty.edu
0

Το Μουσείο Βίλα Γκέτι - στο Λος Άντζελες - θα φιλοξενήσει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου την εκδήλωση «Perfume in Pylos: Recreating a Bronze Age Scent».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αρχαιολόγος και ειδικός στη μυκηναϊκή αρωματοποιία, Δρ. Cynthia Shelmerdine, θα παρουσιάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύπτουν τα υλικά, τις μεθόδους παραγωγής και τους ανθρώπους που εμπλέκονταν στην παραγωγή αρωμάτων στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα.

Ο αρωματοποιός Michael Nordstrand θα αναλύσει τη διαδικασία παραγωγής δύο αρωμάτων: ενός αυθεντικού 3.000 ετών από την Πύλο και μιας σύγχρονης εκδοχής του για το σημερινό κοινό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα δύο αρώματα σε ταινίες αρώματος και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση με την επιμελήτρια Claire Lyons.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος της περιοδικής έκθεσης «The Kingdom of Pylos», η οποία είναι η πρώτη μεγάλη έκθεση στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένη στους Μυκηναίους, η οποία ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου 2026.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι διαθέσιμη και μέσω Zoom και είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται κράτηση.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά στο Λος Άντζελες: Η βίλα Γκετί και τα άλλα πολιτιστικά «διαμάντια» που κινδυνεύουν

Διεθνή / Φωτιά στο Λος Άντζελες: Η Βίλα Γκέτι και τα άλλα πολιτιστικά «διαμάντια» που κινδυνεύουν

Η Βίλα Γκέτι με τη συλλογή αρχαιοελληνικών αρχαιοτήτων, το ράντσο του Γουίλ Ρότζερς, το Eames House και άλλοι πολιτιστικοί θησαυροί του Λος Άντζελες κινδυνεύουν από τις καταστροφικές πυρκαγιές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Πολιτισμός / Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον. Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον», γράφει ο Άλεν σε κείμενό του, αφιερωμένο στην Αμερικανίδα ηθοποιό
LIFO NEWSROOM
Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Πολιτισμός / Άννα Κυριακού: Από τη Finos Films και το Εθνικό Θέατρο έως τη «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες»

Στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπήρξε μέλος για πάνω από 20 χρόνια, πρωταγωνίστησε σε 34 έργα, από την Ηλέκτρα και τον Πειρασμό του Ξενόπουλου, έως τον Οθέλλο και τη Λυσιστράτη
LIFO NEWSROOM
Μία Φάροου: Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Πολιτισμός / Μία Φάροου: «Ήταν ένα σπάνιο άτομο» - Απέτισε φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον παρά τη στήριξή της στον Γούντι Άλεν

Το μήνυμα της έρχεται μετά την απόφαση της Νταϊάν Κίτον να υπερασπιστεί δημόσια τον Γούντι Άλεν, εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης τους
LIFO NEWSROOM
Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Τούνελ 2.000 ετών που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά οι αυτοκράτορες, ανοίγει για το κοινό

Γνωστό ως «Διάδρομος του Κόμμοδου», το τούνελ μήκους 55 μέτρων κατασκευάστηκε κάτω από το αμφιθέατρο, ώστε οι αυτοκράτορες και οι εκλεκτοί τους καλεσμένοι να φτάνουν στις αυτοκρατορικές θέσεις χωρίς να αναμειγνύονται με το πλήθος
LIFO NEWSROOM
Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε μέρος κιονόκρανου που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Πολιτισμός / Από τη Γερμανία στην Αρχαία Ολυμπία: Επαναπατρίστηκε κιονόκρανο που είχε απομακρυνθεί παράνομα

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, ο επαναπατρισμός του κιονόκρανου κατέστη δυνατός χάρη στην ευαισθησία και το θάρρος μιας Γερμανίδας, η οποία το κατείχε από τη δεκαετία του 1960, μετά από περισυλλογή του από την περιοχή του Λεωνιδαίου
LIFO NEWSROOM
Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

Πολιτισμός / Οι No Doubt επανενώνονται για μια σειρά εμφανίσεων στο Sphere του Λας Βέγκας

«Το να το κάνω αυτό με τους No Doubt μοιάζει σαν να επιστρέφω στο παρελθόν για να ξαναζήσω την ιστορία μας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε κάτι εντελώς καινούργιο με τρόπους που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.», δήλωσε η Gwen Stefani
LIFO NEWSROOM
Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια: Συνέχεια, ανανέωση και συνέργειες με φορείς και παραγωγούς

Πολιτισμός / Το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια ανοίγει ξανά τις πόρτες του μετά την ανακαίνιση

Παρά τον χαμηλό προϋπολογισμό στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της φετινής σεζόν περιλαμβάνονται αφιερώματα στους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι αλλά και παραστάσεις όπερας, μπαλέτου και τζαζ.
LIFO NEWSROOM
Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο νέο «Ocean's Eleven»

Πολιτισμός / Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι συμπρωταγωνιστές στο prequel του «Ocean's Eleven»

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει ο δημιουργός του «Twisters», Λι Άιζακ Τσουνγκ, που παίρνει τη θέση του Τζέι Ροουτς, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί για τη θέση του σκηνοθέτη
LIFO NEWSROOM
 
 