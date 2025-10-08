ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Μόνιμη έκθεση στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας

Ένα μοναδικό μνημείο της ρωμαϊκής Θράκης αποκτά «μουσείο in situ»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μόνιμη έκθεση στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Facebook Twitter
Φωτορεαλιστική απεικόνιση των αμαξών. Πορεία προς τον Κάτω Κόσμο
0

Ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της ρωμαϊκής περιόδου στη Θράκη αποκτά τη δική του μόνιμη στέγη. Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την οργάνωση μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας–Ζώνης, στην Ορεστιάδα του Έβρου, ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο τύμβος της Δοξιπάρας, ανασκαμμένος από το 2002, αποτελεί μοναδική κιβωτό γνώσεων για τα ταφικά έθιμα της ρωμαϊκής Θράκης. Στο εσωτερικό του έχουν βρεθεί πέντε άμαξες, ανθρώπινες ταφές, καθώς και σκελετικά κατάλοιπα 15 αλόγων και ενός σκύλου — ένδειξη ότι οι ταφές αφορούσαν πρόσωπα υψηλής κοινωνικής θέσης που συνδύαζαν πλούτο, εξουσία και σχέση με το κυνήγι.

Μόνιμη έκθεση στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Facebook Twitter
Ταφή άμαξας Β

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Ο ταφικός τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης είναι μοναδικός. Αποτελεί τον μεγαλύτερο τύμβο αυτοκρατορικών χρόνων στην περιοχή και τον μόνο που έχει διασώσει τόσο καλά διατηρημένα τροχοφόρα οχήματα. Η μόνιμη έκθεση θα στεγαστεί σε ειδικά σχεδιασμένο κτήριο με θολωτή οροφή, που αναπαριστά τα όρια του τύμβου και επιτρέπει στον επισκέπτη να βιώσει την αίσθηση του ταφικού χώρου με σεβασμό και ησυχία».

Μόνιμη έκθεση στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Facebook Twitter
Ταφή αλόγων Β

Το νέο μουσειακό κέλυφος θα συνδυάζει επιστημονική ακρίβεια και βιωματική εμπειρία. Η μουσειογραφική μελέτη προβλέπει πέντε θεματικές ενότητες:

  • Οι άνθρωποι του τύμβου: ποιοι ήταν και τι αποκαλύπτουν οι ταφές.
  • Οι άμαξες στον αρχαίο κόσμο: σύμβολα κύρους και δύναμης.
  • Πεθαίνοντας στη Θράκη: ταφικά έθιμα των ρωμαϊκών χρόνων.
  • Η τελευταία νεκρή του τύμβου: μια γυναίκα της αριστοκρατίας της εποχής.
  • Ο τύμβος ως τόπος μνήμης: η σύγχρονη σημασία του μνημείου.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει περίπου 250 αρχαιότητες, ανάμεσά τους μεταλλικά εξαρτήματα αμαξών, διακοσμητικά στοιχεία από ιπποσκευές, οργανικά υλικά και ιατρικές εργαλειοθήκες εξαιρετικής διατήρησης — τις καλύτερες που έχουν βρεθεί διεθνώς από τους αυτοκρατορικούς χρόνους.

Μόνιμη έκθεση στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Facebook Twitter
Φωτορεαλιστική απεικόνιση. Χώρος διάδρασης

Ο μουσειακός χώρος θα είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία, ενώ το ισόγειο θα διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και διαλέξεις. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, χώρους στάθμευσης και διαδρομές επισκεπτών με πρόσβαση για ΑμεΑ.

Η ανασκαφή του ταφικού τύμβου ξεκίνησε το 2002 υπό τη διεύθυνση του Διαμαντή Τριαντάφυλλου, φέρνοντας στο φως τέσσερις ταφές-καύσεις, πολυάριθμα κτερίσματα και πέντε άμαξες με τα υποζύγιά τους, που χρονολογούνται ανάμεσα στο 100 και 150 μ.Χ.. Η πρακτική της ταφής ανθρώπων μαζί με τα άλογα και τις άμαξές τους απαντά σε ελίτ κοινωνίες της Ευρώπης και της Ασίας, καθιστώντας τη Δοξιπάρα σημείο αναφοράς για την έρευνα της αρχαίας Θράκης.

Μόνιμη έκθεση στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Facebook Twitter
Αποτύπωση της κυκλικής πορείας της έκθεσης

Το έργο έχει ήδη προχωρήσει με την ολοκλήρωση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης και αναμένεται να παραδοθεί πλήρως το 2027, μετατρέποντας τον χώρο σε σημαντικό κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και τουρισμού για την ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Μόνιμη έκθεση στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας Facebook Twitter
Φωτορεαλιστική απεικόνιση του κεντρικού κτηρίου προστασίας των αρχαιολογικών συνόλων του τύμβου

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον προβάλεται ξανά μετά από 50 χρόνια

Πολιτισμός / «Με παρακολουθούν»: Η ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον που βρέθηκε 50 χρόνια μετά

Μια συνέντευξη του Τζον Λένον που χάθηκε για 50 χρόνια, όπου μιλά για την παρακολούθηση από την κυβέρνηση Νίξον και αποκαλύπτει σκέψεις για τη μουσική και τη ζωή του, προβάλλεται στο Boom Radio για τα 85α γενέθλιά του
LIFO NEWSROOM
To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Πολιτισμός / To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Ο οίκος Christie's το κατατάσσει στις πιο πολυτελείς αυτοκρατορικές δημιουργίες των Φαμπερζέ. Το σχεδίασε μια γυναίκα και δικαίως η προσθήκη του σε οποιαδήποτε συλλογή θεωρείται ανεκτίμητη.
LIFO NEWSROOM
Μια καλόψυχη Α.Ι. κι ένας αλαφροΐσκιωτος σκύλος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Μια ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή ένα σκύλο, Τζάρεντ Λέτο αλλά και Έμα Τόμσον από αύριο στα σινεμά

Η τρίτη και χειρότερη κατάθεση στο σύμπαν του «Tron», η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου «Good Boy», το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ και η Έμα Τόμσον ως ένοπλη προστάτιδα στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Πολιτισμός / Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Η Ντόλι Πάρτον αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αναβάλει τη μεγάλη της περιοδεία στο Λας Βέγκας. Η αδελφή της ζητά προσευχές από τους θαυμαστές, ενώ η τραγουδίστρια παραμένει αισιόδοξη πως «ο Θεός απλώς της ζητά να επιβραδύνει»
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Eκτός υποψηφιοτήτων στα Grammy για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η απάντησή της στα σχόλια για το νέο της άλμπουμ

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει ακριβώς όπως θέλει, ο στόχος μας ως καλλιτέχνες είναι να λειτουργούμε σαν καθρέφτης», αναφέρει για τα σχόλια που απέσπασε το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl»
LIFO NEWSROOM
Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Πολιτισμός / Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Ο αντισυμβατικός Ιάπωνας που εξυμνεί την avant-garde αισθητική μέσα από υπερμεγέθεις, ασύμμετρες σιλουέτες και τη διαχρονική του αφοσίωση στο μαύρο, συνεχίζει στα 82 του χρόνια να παλεύει «θυμωμένος αλλά ακούραστος» για την ουσία και την αλήθεια της μόδας
LIFO NEWSROOM
Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Πολιτισμός / Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναβιώνει το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ στο νέο Cartel στο Αιγάλεω, υπογράφοντας μια ωμή, ρεαλιστική και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνοθεσία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αγώνα των απλών ανθρώπων για αξιοπρέπεια και ελπίδα
LIFO NEWSROOM
«La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Πολιτισμός / «La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Ρενέ Μαγκρίτ, που παρέμεινε σε ιδιωτική συλλογή για 90 χρόνια, βγαίνει σε δημοπρασία στη Sotheby’s - Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το έργο και τη γυναίκα που έσωσε 163 παιδιά από τους ναζί
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄ δεσπόζει ξανά μετά από 20 χρόνια, στη δυτική όχθη του Νείλου - Τα πρώτα πλάνα από το εσωτερικό του
LIFO NEWSROOM
Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Πολιτισμός / Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας
LIFO NEWSROOM
 
 