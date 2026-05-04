Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Το Met Gala επιστρέφει απόψε στη Νέα Υόρκη με μια από τις πιο ευθείες δηλώσεις που έχει κάνει ποτέ: η μόδα είναι τέχνη. Το φετινό θέμα, «Fashion is Art», καλεί τους καλεσμένους να αντιμετωπίσουν το ρούχο όχι ως διακόσμηση της διασημότητας, αλλά ως μορφή που κινείται, εκτίθεται και κουβαλιέται πάνω στο σώμα.

Στα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art αναμένεται να εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, η Μπιγιονσέ, η Νικόλ Κίντμαν και η Βίνους Γουίλιαμς, που συμπροεδρεύουν στη φετινή διοργάνωση μαζί με την Άννα Γουίντουρ. Το gala συνοδεύει την έκθεση «Costume Art» του Costume Institute, η οποία εξετάζει τη σχέση μόδας, τέχνης και σώματος, όχι μέσα από την παλιά ιδέα του τέλειου σώματος, αλλά μέσα από μορφές που η ιστορία της δυτικής εικόνας συχνά άφησε στο περιθώριο.

Η έκθεση οργανώνεται γύρω από διαφορετικούς τύπους σωμάτων από το έγκυο και το γηρασμένο μέχρι το ανάπηρο, το γυμνό ή το σώμα που δεν χωρά εύκολα στα κλασικά ιδανικά ομορφιάς. Περίπου 200 έργα τέχνης παρουσιάζονται μαζί με ρούχα και αξεσουάρ, επιχειρώντας να δείξουν ότι το ένδυμα δεν είναι απλώς κάτι που φοριέται, αλλά ένας τρόπος με τον οποίο το σώμα εμφανίζεται στον κόσμο.

Facebook Twitter Το γυμνό σώμα ως θεϊκή εικόνα και ως ένδυμα, στην ενότητα «Naked & Nude Body» της έκθεσης «Costume Art». Photo credit: Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art Facebook Twitter Η έκθεση «Costume Art» βάζει στο κέντρο το σώμα ως εικόνα, ένδυμα και έργο τέχνης. Photo credit: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art Facebook Twitter Στην ενότητα «Corpulent Body», η έκθεση «Costume Art» φέρνει στο κέντρο σώματα που η ιστορία της μόδας και της τέχνης συχνά κράτησε στο περιθώριο. Photo credit: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Η σχέση μόδας και τέχνης δεν είναι καινούργια. Η Έλσα Σκιαπαρέλι συνεργάστηκε με τον Σαλβαδόρ Νταλί για το περίφημο φόρεμα με τον αστακό, ο Ιβ Σεν Λοράν μετέφερε τους χρωματικούς κανόνες του Πιτ Μοντριάν πάνω σε φορέματα, ενώ ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν μετέτρεψε το catwalk σε σκηνή τελετουργίας, όταν το 1999 δύο ρομποτικοί βραχίονες ψέκασαν το λευκό φόρεμα της Σάλομ Χάρλοου μπροστά στο κοινό. Φέτος, όμως, το Met επιχειρεί να δώσει σε αυτή τη σχέση την πιο επίσημη μουσειακή της σφραγίδα.

Μόνο που η τέχνη δεν φτάνει ποτέ μόνη της στα σκαλιά του Met. Μαζί της ανεβαίνουν πάντα το χρήμα, η εξουσία και η δημοσιότητα. Η παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ως επίτιμων συμπροέδρων, αλλά και ως βασικών χρηματοδοτών της φετινής έκθεσης και διοργάνωσης, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Νέα Υόρκη.

Αφίσες με σύνθημα κατά του «Bezos Met Gala» εμφανίστηκαν στην πόλη, ενώ μέρος της κριτικής υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας χάνει κάτι από την αίγλη της όταν η πολιτισμική της νομιμοποίηση περνά τόσο ανοιχτά μέσα από τον πλούτο της τεχνολογικής ελίτ.

Η αντίφαση είναι σχεδόν έτοιμη για κόκκινο χαλί: ένα gala που θέλει να μιλήσει για τα σώματα που η μόδα και η τέχνη αγνόησαν, χρηματοδοτείται από έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη. Το Met Gala ήταν πάντα φιλανθρωπικό event, κοινωνικό τελετουργικό, τηλεοπτικό θέαμα και μηχανή δημοσιότητας ταυτόχρονα. Φέτος, όμως, η σύγκρουση ανάμεσα στο θέμα και στους χορηγούς του φαίνεται πιο ορατή από ποτέ.

Facebook Twitter Στην έκθεση «Costume Art», το σώμα γίνεται επιφάνεια όπου η μόδα, το δέρμα και η εικόνα αφήνουν το δικό τους ίχνος. Photo credit: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art Facebook Twitter Η προθήκη-teaser της έκθεσης «Costume Art», με looks που συνομιλούν με την ιδέα του γυμνού σώματος, δείχνει πώς το Met επιχειρεί φέτος να ενώσει τη μόδα με την τέχνη. Photo credit: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art Facebook Twitter To ζεύγος Μπέζος με την Άννα Γουίντουρ σε μια επίδειξη του Τομ Φορντ... Getty Images

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ακόμη και οι μικρότερες κινήσεις αποκτούν βάρος. Ο Λο Ρόουτς, ο στιλίστας που συνέδεσε το όνομά του όσο λίγοι με τη σύγχρονη εικόνα της Ζεντάγια, θα εμφανιστεί φέτος μόνος του, χωρίς εκείνη. Ο ίδιος είπε στο Elle ότι είναι από τις πρώτες φορές στην καριέρα του που η παρουσία του στο Met Gala «είναι για εκείνον». Η Ζεντάγια δεν θα δώσει το παρών, έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα δύο μεγάλες προωθητικές περιοδείες, και ο Ρόουτς θα φορέσει ένα ειδικά σχεδιασμένο λευκό κοστούμι του Alexandre Mattiussi για την Ami, με έργο της καλλιτέχνιδας Naïla Opiangah.

Είναι μια λεπτομέρεια, αλλά από αυτές που δείχνουν πώς έχει αλλάξει το σύστημα της μόδας. Ο στιλίστας δεν είναι πια μόνο ο αόρατος μηχανισμός πίσω από την εικόνα της σταρ. Μπορεί να γίνει και ο ίδιος πρόσωπο, αφήγηση, brand, πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Facebook Twitter Τα σχέδια του Ισέι Μιγιάκε στην ενότητα «Inscribed/Epidermal Body» δείχνουν το ρούχο σαν δεύτερο δέρμα, εκεί όπου η μόδα γίνεται επιφάνεια, μνήμη και σώμα. Photo credit: © Anna-Marie Kellen / The Metropolitan Museum of Art

Το Met Gala θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Vogue, με τις Άσλεϊ Γκράχαμ, Λα Λα Άντονι και Κάρα Ντελεβίν να παρουσιάζουν το livestream, ενώ η Έμα Τσάμπερλεϊν θα υποδέχεται τους καλεσμένους στο κόκκινο χαλί. Το ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο ποιος θα φορέσει τι.

Είναι αν μια βραδιά φτιαγμένη για να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη μπορεί να αντέξει και όλα όσα η τέχνη συνήθως αποκαλύπτει: ποιος φαίνεται, ποιος πληρώνει και ποιος τελικά κρατά το κάδρο.

Με στοιχεία από Associated Press, Guardian,The Metropolitan Museum of Art