Η Σακίρα έγραψε ιστορία στο Ρίο: Συναυλία για 2 εκατ. ανθρώπους στην Κοπακαμπάνα

Με περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, τέσσερα βραβεία Grammy και 15 Latin Grammy, η Σακίρα έχει τεράστια απήχηση στη Βραζιλία

The LiFO team
Η Σακίρα στη μεγαλειώδη συναυλία της στο Ρίο / Φωτ.: EFE
Η Σακίρα χάρισε ένα εντυπωσιακό show σε περίπου δύο εκατομμύρια θεατές που κατέκλυσαν την εμβληματική παραλία της Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το βράδυ του Σαββάτου, κάτω από το φως της πανσελήνου.

Η 49χρονη Κολομβιανή σταρ ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα), με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, φορώντας τα χρώματα της Βραζιλίας.

Την εμφάνισή της προανήγγειλαν drones που σχημάτισαν στον ουρανό μια λύκαινα, το χαρακτηριστικό της σύμβολο.

Η Σακίρα, με τα χρώματα της Βραζιλίας, στη μεγάλη συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο / Φωτ.: EFE

Σακίρα: «Βραζιλία, σ' αγαπώ» είπε στη συναυλία της

«Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ, εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία», είπε η Σακίρα στα πορτογαλικά, απευθυνόμενη στο κοινό.

«Δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Η λύκαινα έγραψε ιστορία στο Ρίο», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της πόλης, Εντουάρντο Καβαλιέρε, επικαλούμενος στοιχεία του τουριστικού οργανισμού.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Κοπακαμπάνα έχει φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η Μαντόνα που τραγούδησε μπροστά σε 1,6 εκατ. θεατές το 2024, ενώ η Lady Gaga πέρυσι συγκέντρωσε περίπου 2,1 εκατ. θαυμαστές.

Η Σακίρα ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Bicicleta», «La Tortura» και «Estoy Aquí», σε μια τεράστια σκηνή 1.345 τετραγωνικών μέτρων, στημένη έξω από το ιστορικό ξενοδοχείο της περιοχής. Η συναυλία περιλάμβανε δέκα αλλαγές κοστουμιών, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε και η Βραζιλιάνα ποπ σταρ Ανίτα, με την οποία παρουσίασαν στοιχεία τοπικής φανκ μουσικής. Guest εμφανίσεις έκαναν επίσης οι θρύλοι της βραζιλιάνικης μουσικής Καετάνο Βελόζο και Μαρία Μπετανία.

Η Σακίρα με την Ανίτα, στη συναυλία της πρώτης στο Ρίο ντε Τζανέιρο / Φωτ.: EFE
Περίπου 2 εκατ. κόσμος συγκεντρώθηκε στη δημοφιλή παραλία του Ρίο ντε Τζανέριο για να δουν από κοντά τη Σακίρα / Φωτ.: EFE
Στιγμιότυπο από τη συναυλία της Σακίρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο / Φωτ.: EFE

«Την αγαπάμε όσο μας αγαπά»

Με περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, τέσσερα βραβεία Grammy και 15 Latin Grammy, η Σακίρα έχει τεράστια απήχηση στη Βραζιλία, όπου έχει εμφανιστεί πολλές φορές.

«Με εμπνέει πολύ, είναι μια Λατίνα που βρίσκεται στην κορυφή», δήλωσε ο 26χρονος σχεδιαστής Ζοάο Πέδρο Γελίν.

«Αγαπά τόσο πολύ τη Βραζιλία και η αγάπη που μας δείχνει είναι ίδια με αυτή που της έχουμε», είπε η θαυμάστρια Γκρασιέλε Βαζ, η οποία ταξίδεψε τέσσερις ώρες για τη συναυλία και πέρασε τη νύχτα στην παραλία για να εξασφαλίσει θέση.

Η περιοδεία της Σακίρα για το 2025 ξεκίνησε από το Ρίο και έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ Γκίνες ως η πιο εμπορική περιοδεία Λατίνου καλλιτέχνη.

Κόσμος κατέκλυσε την Κοπακαμπάνα για τη συναυλία της Σακίρα / Φωτ.: EFE

Σακίρα: Ένα γεγονός που «εκτόξευσε» την πόλη

Η πόλη προετοιμαζόταν για ημέρες για τη μεγάλη συναυλία, με αφίσες παντού και χιλιάδες επισκέπτες να καταφθάνουν.

Πωλητές στην Κοπακαμπάνα πουλούσαν μπύρες, καϊπιρίνια, μπλουζάκια αλλά και μικρά φιαλίδια με «δάκρυα της Σακίρα», εμπνευσμένα από την περιοδεία της με τίτλο «Women No Longer Cry».

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, καθώς αναπτύχθηκαν περίπου 8.000 αστυνομικοί, drones, κάμερες αναγνώρισης προσώπου και 18 σημεία ελέγχου με ανιχνευτές μετάλλων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η συναυλία θα ενισχύσει την τοπική οικονομία με πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 80% σε σχέση με πέρυσι.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

