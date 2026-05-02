Μουσείο στην Ελβετία καλεί το κοινό να φορέσει μαγιό και να δει πίνακες του Σεζάν

Μια πρωτότυπη δράση οργάνωσε μουσείο στην Ελβετία, καλώντας το κοινό να επισκεφθεί την έκθεση του Πολ Σεζάν φορώντας μαγιό, σε μια προσπάθεια να φέρει τους επισκέπτες πιο κοντά στο έργο του Γάλλου ζωγράφου.

Στο Fondation Beyeler, έξω από τη Βασιλεία, μια νεαρή γυναίκα με μαύρο μαγιό και πετσέτα στον ώμο παρατηρούσε έναν πίνακα, ενώ δίπλα της ένας άνδρας με μαγιό περιεργαζόταν τις πινελιές των έργων.

«Είναι κάπως παράλογο και τολμηρό ως ιδέα, αλλά μου αρέσει», δήλωσε ο Ζουλιέν Ροντέζ, 34χρονος γραφίστας από την Ελβετία. Αν και είχε ήδη επισκεφθεί την έκθεση, αυτή τη φορά αποφάσισε να «μπει στο παιχνίδι», σημειώνοντας πως οι επισκέπτες με μαγιό γίνονται «ένα είδος έργου τέχνης μέσα στο μουσείο».

Αρχικά, όπως παραδέχτηκε, ήταν «λίγο δύσκολο» να κυκλοφορεί με μαγιό στους χώρους, καθώς μόνο λίγοι είχαν υιοθετήσει το ίδιο στιλ. Ωστόσο, στη συνέχεια η εμπειρία μετατράπηκε σε κάτι ευχάριστο, θυμίζοντας «μια μέρα στην πισίνα», ειδικά λόγω της ζέστης.

Bezoekers van Zwitsers museum mogen met bikini gratis naar binnen https://t.co/PVDoDeiFja — NU.nl (@NUnl) May 1, 2026

Ελβετία: Πώς περιγράφουν την εμπειρία τους οι επισκέπτες του μουσείου

Στον κήπο του μουσείου, επισκέπτες έκαναν ηλιοθεραπεία στο γρασίδι ή χαλάρωναν δίπλα σε μια λιμνούλα με νούφαρα. «Είναι μια αρκετά ασυνήθιστη εμπειρία», ανέφερε ένας ακόμη επισκέπτης, ο Λιονέλ, που φορούσε πολύχρωμο μπικίνι. Όπως είπε, οι παρευρισκόμενοι αντάλλασσαν βλέμματα και χαμόγελα αναγνώρισης όταν εντόπιζαν άλλους ντυμένους με τον ίδιο τρόπο.

«Σίγουρα μπορεί να αποσπά λίγο την προσοχή από τα έργα», παραδέχτηκε, «αλλά είναι πολύ ευχάριστο».

Για όσους δεν είχαν φτάσει ήδη με μαγιό, υπήρχε δυνατότητα αλλαγής σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ενώ όσοι συμμετείχαν στη δράση απέφευγαν και το εισιτήριο των 25 ελβετικών φράγκων.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της έκθεσης με θέμα τους «Λουόμενους» του Σεζάν, μιας σειράς έργων που απεικονίζουν γυμνές μορφές σε φυσικά τοπία, με έντονη σύνδεση σώματος και περιβάλλοντος.

«Στους πίνακές του φαίνεται ότι ο Σεζάν θέλει να αποδώσει την εμπειρία της φύσης και του ανθρώπινου σώματος μέσα σε αυτήν», σημείωσε η αρχιτέκτονας Άνα Λόπες, που εργάζεται στη Βασιλεία. «Το να φοράς μαγιό είναι κοντά σε αυτό, γιατί ουσιαστικά είσαι σχεδόν γυμνός».

Την ιδέα της δράσης υπέγραψε ο Ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν, γνωστός για ανάλογες παρεμβάσεις. Όπως αναφέρει το μουσείο, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας «παιχνιδιάρικος διάλογος» ανάμεσα στο έργο και τον θεατή, καταργώντας την απόσταση και εισάγοντας στοιχεία χιούμορ και ελευθερίας.

«Μου αρέσει η ιδέα να σπάμε τους κανόνες», είπε ένας ακόμη επισκέπτης, τονίζοντας πως τέτοιες πρωτοβουλίες βγάζουν τον κόσμο από τη ζώνη άνεσής του και προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία επαφής με την τέχνη.

Η δράση, που ονομάστηκε «Ημέρα των Λουόμενων», προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και ανέδειξε έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της τέχνης, μετατρέποντας τους επισκέπτες σε μέρος της ίδιας της έκθεσης.

Με πληροφορίες από AFP News Agency