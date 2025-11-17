«Costume Art»: Το Met ανακοινώνει το θέμα της ανοιξιάτικης έκθεσης 2026 του Costume Institute

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης αποκάλυψε το θέμα της επόμενης έκθεσης του Costume Institute: «Costume Art», η οποία «θα εξετάσει την έννοια του ντυμένου σώματος στην ιστορία της τέχνης και της μόδας», όπως ανακοίνωσε ο Max Hollein, CEO του Met, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης.

«Γιορτάστε τη μόδα ως μορφή τέχνης αυτή την άνοιξη στο The Met! Η έκθεση "Costume Art" του Costume Institute ανοίγει τις πόρτες της στις 10 Μαΐου 2026», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του, το μουσείο.

«Εστιάζοντας κυρίως στη δυτική Τέχνη από την Προϊστορία έως σήμερα, η έκθεση θα εξερευνήσει τις καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του ντυμένου σώματος, συνδυάζοντας μόδα και έργα τέχνης από την τεράστια συλλογή του Μουσείου, προκειμένου να αναδείξει την εγγενή σχέση μεταξύ της ένδυσης και του σώματος», προσθέτει.

«Είναι μια τεράστια στιγμή για το Costume Institute»

Η έκθεση «Costume Art» είναι η εναρκτήρια έκθεση σε μια νέα σειρά γκαλερί έκτασης σχεδόν 12.000 τετραγωνικών ποδιών (1.114,84 m²) δίπλα στο Great Hall, η οποία θα φιλοξενήσει την ετήσια ανοιξιάτικη έκθεση του τμήματος και θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο για το Μουσείο.

«Είναι μια τεράστια στιγμή για το Costume Institute», δηλώνει ο επικεφαλής επιμελητής του Costume Institute, Άντριου Μπόλτον. «Θα είναι μεταμορφωτική για το τμήμα μας, αλλά πιστεύω επίσης ότι θα είναι μεταμορφωτική για τη μόδα γενικότερα - το γεγονός ότι ένα μουσείο τέχνης όπως το Met της δίνει πλέον κεντρική θέση».

Tο ντυμένο σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο

Για να τιμήσει αυτή τη σημαντική στιγμή, ο Μπόλτον έχει σχεδιάσει μια έκθεση, τοποθετώντας πίνακες, γλυπτά και άλλα αντικείμενα που καλύπτουν τα 5.000 χρόνια τέχνης του Met, πλάι σε ιστορικά και σύγχρονα ενδύματα από το Costume Institute. «Αυτό που συνδέει κάθε επιμελητικό τμήμα και κάθε γκαλερί του μουσείου είναι η μόδα, ή το ντυμένο σώμα» εξηγεί ο Μπόλτον. «Είναι το κοινό νήμα σε όλο το μουσείο, που ήταν και η αρχική ιδέα της έκθεσης, αυτή η αποκάλυψη: Ξέρω ότι συχνά μας έβλεπαν σαν το "αποπαίδι", αλλά στην πραγματικότητα το ντυμένο σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο σε κάθε γκαλερί. Ακόμη και το γυμνό δεν είναι ποτέ πραγματικά γυμνό» συνεχίζει. «Είναι πάντα φορτισμένο με πολιτισμικές αξίες και ιδέες».

Ο Μπόλτον θεωρεί ότι «η αποδοχή της μόδας ως μορφή τέχνης συνέβη ουσιαστικά με τους όρους της τέχνης» και πως «βασίζεται στην άρνηση, στην απάρνηση του σώματος και στο ότι η αισθητική αφορά μια αποστασιοποιημένη, μη σωματοποιημένη θέαση».

H αδιαίρετη σχέσης ανάμεσα στο σώμα και τα ρούχα

Παραδοσιακά, παραδέχεται ο Μπόλτον, οι εκθέσεις του Costume Institute έδιναν έμφαση στην οπτική ομορφιά των ενδυμάτων, με τις κούκλες-μανεκέν να «εξαφανίζονται» πίσω ή κάτω από τα ρούχα. Η ιδέα του για το «Costume Art» είναι να εστιάσει στη σημασία του σώματος, ή «της αδιαίρετης σχέσης ανάμεσα στο σώμα μας και τα ρούχα που φοράμε». Η μόδα, υποστηρίζει, «έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την τέχνη, επειδή αφορά τη ζωντανή, ενσαρκωμένη εμπειρία».

Έχει οργανώσει την έκθεση γύρω από μια σειρά θεματικών «τύπων σώματος» που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Αυτές περιλαμβάνουν σώματα που είναι πανταχού παρόντα στην τέχνη, όπως το κλασικό σώμα και το γυμνό σώμα· άλλα είδη σωμάτων που συνήθως παραβλέπονται, όπως τα γηρασμένα σώματα και τα σώματα σε κύηση ή το ανατομικό σώμα. Η προσέγγιση του Μπόλτον είναι πολύ πιο διευρυμένη από εκείνη που συχνά προωθεί η βιομηχανία της μόδας, γράφει η Vogue, με τα πανύψηλα, ιδιαίτερα λεπτά μοντέλα και τα περιορισμένα μεγέθη. «Η ιδέα ήταν να επαναφέρουμε το σώμα στις συζητήσεις για την τέχνη και τη μόδα και να το αγκαλιάσουμε» εξηγεί.

Το «Costume Art» είναι η πρώτη έκθεση του Μπόλτον χωρίς υπότιτλο, γράφει η Vogue. «Το σκέφτηκα πάρα, πάρα πολύ προσεκτικά» λέει ο Μπόλτον. Μάλιστα, μόλις πριν δύο εβδομάδες η έκθεση είχε υπότιτλο. «Αλλά τον αφαιρέσαμε και ήταν σαν να βγάζεις έναν κορσέ» προσθέτει, με χιούμορ. «Σκέφτηκα, αυτό είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Είναι τολμηρό, δυνατό, μια δήλωση πρόθεσης». Ο στόχος, συνεχίζει, «δεν είναι να δημιουργήσουμε μια νέα ιεραρχία. Είναι να καταργήσουμε την ιεραρχία και να εστιάσουμε στην ισοτιμία - την ισοτιμία των έργων τέχνης και την ισοτιμία των σωμάτων».

Η έκθεση «Costume Art» θα διαρκέσει από τις 10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, αμέσως μετά το Met Gala της 4ης Μαΐου 2026.

Με πληροφορίες από Vogue