Met Gala 2026: Οι 4 πιο πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία του θεσμού

Πίσω από τη λάμψη και την υψηλή ραπτική, το Met Gala κρύβει κάθε χρόνο στιγμές που ξεφεύγουν από τη μόδα και γίνονται θέμα συζήτησης παγκοσμίως

Φωτ. Κιμ Καρντάσιαν, Beyoncé, Jay-Z,
Το Met Gala μπορεί να είναι συνώνυμο της υψηλής ραπτικής και της λάμψης, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που τα φώτα στράφηκαν αλλού, σε απρόβλεπτα και έντονα περιστατικά που συζητήθηκαν όσο λίγα.

Παρά τη λάμψη και τη φαντασμαγορία του, το Met Gala αποδεικνύει κάθε χρόνο πως εκτός από μόδα, είναι και μια σκηνή όπου συμβαίνουν στιγμές που γράφουν τη δική τους - συχνά απρόβλεπτη- ιστορία.

Από απρόσμενες εισβολές μέχρι σκηνές που προκάλεσαν αντιδράσεις, η ιστορία του event είναι γεμάτη στιγμές που έγιναν viral.

Οι 4 πιο viral στιγμές στην ιστορία του Met Gala

1) Η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν με το φόρεμα της Μονρόε

Μία από τις πιο πρόσφατες και πολυσυζητημένες στιγμές σημειώθηκε το 2022, όταν η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε φορώντας το αυθεντικό φόρεμα της Marilyn Monroe από την ιστορική ερμηνεία του «Happy Birthday, Mr. President» το 1962.

Η επιλογή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, τόσο για την αποκάλυψη ότι έχασε κιλά για να το φορέσει, όσο και για τις φήμες ότι το φόρεμα υπέστη φθορές, κάτι που διαψεύστηκε τόσο από την ίδια όσο και από τον οργανισμό που το παραχώρησε.

2) Ο καβγάς της Solange με τον Jay-Z στο ασανσέρ

Το 2014, το Met Gala έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, αλλά και για ένα περιστατικό που έγινε παγκόσμιο θέμα.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξε τη Solange Knowles να επιτίθεται στον Jay-Z μέσα σε ασανσέρ, παρουσία της Beyoncé.

Το στιγμιότυπο έγινε viral, πυροδοτώντας αμέτρητες συζητήσεις, με την οικογένεια να δηλώνει αργότερα πως το θέμα λύθηκε ιδιωτικά.

3) Η απρόσμενη «εισβολή» στο κόκκινο χαλί

Την ίδια χρονιά, ένα ακόμη περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, όταν ο γνωστός φαρσέρ Βιτάλι Σεντιούκ, προσπάθησε να εισβάλει στο Met Gala σχεδόν ημίγυμνος.

Κατάφερε να ξεφύγει από την ασφάλεια και να εμφανιστεί στα σκαλιά του μουσείου, πριν απομακρυνθεί, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Φωτ. Getty Images


4) Το «σκάνδαλο» με το κάπνισμα στο μπάνιο

Το 2017, μια ομάδα διάσημων, προκάλεσαν αντιδράσεις όταν φωτογραφήθηκαν να καπνίζουν μέσα σε μπάνιο του μουσείου.

Η πράξη αυτή παραβίαζε τους αυστηρούς κανονισμούς και προκάλεσε την ενόχληση τόσο των υπευθύνων όσο και των δωρητών, με το περιστατικό να γίνεται γρήγορα viral.

Φωτ. από τους ηθοποιούς που κάπνιζαν στο Met Gala

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Τι χρωστά η Ρώμη στους Ετρούσκους;

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
THE LIFO TEAM
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Πολιτισμός / Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
THE LIFO TEAM
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Πολιτισμός / Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
THE LIFO TEAM
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Πολιτισμός / Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
THE LIFO TEAM
Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Πολιτισμός / Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
THE LIFO TEAM
Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα.

Πολιτισμός / Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
THE LIFO TEAM
Η τελευταία ένοικος της Casa Milà ζει μέσα στο αριστούργημα του Γκαουντί

Πολιτισμός / Η γυναίκα που ζει μόνη στο σπίτι του Γκαουντί με ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο

Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
THE LIFO TEAM
Ο Jarvis Cocker πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Πολιτισμός / Ο Τζάρβις Κόκερ πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Ο Τζάρβις Κόκερ, τραγουδιστής των Pulp, και η Kim Sion θα επιμεληθούν το The Hodge Podge στο Hepworth Wakefield το 2027, μια έκθεση για την τέχνη που γεννιέται έξω από τους θεσμούς, την ψυχεδέλεια, τα όνειρα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα που δεν χωρά εύκολα στην αγορά.
THE LIFO TEAM
Ο Σπάικ Λι απαντά στην κριτική για το Michael: «Ζητάτε από την ταινία κάτι που δεν χωρά στο timeline της»

Πολιτισμός / Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται το Michael: «Η ταινία τελειώνει το 1988»

Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον απέναντι στην κριτική ότι δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, λέγοντας ότι η ιστορία του Michael σταματά το 1988, πριν από την πρώτη δημόσια καταγγελία του 1993.
THE LIFO TEAM
Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Πολιτισμός / Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Το Met Gala 2026 πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Υόρκη με dress code «Fashion is Art» και μια έκθεση που βάζει στο κέντρο το ντυμένο σώμα. Όμως, πριν ακόμη ξεκινήσει το κόκκινο χαλί, η παρουσία του Τζεφ Μπέζος ως βασικού χρηματοδότη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ ο Λο Ρόουτς ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση χωρίς τη Ζεντάγια.
THE LIFO TEAM
 
 