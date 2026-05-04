Met Gala 2026: Πώς να το παρακολουθήσετε, η τιμή των εισιτηρίων και το φετινό θέμα

Όλες οι προσκλήσεις πρέπει να εγκριθούν προσωπικά από την Άννα Γουίντουρ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας της χρονιάς

Τα ρούχα έχουν ραφτεί, τα κοσμήματα έχουν επιλεγεί με προσοχή και κορυφαίοι κομμωτές και makeup artists της Νέας Υόρκης είναι κλεισμένοι, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το Met Gala 2026 έχει ξεκινήσει.

Περίπου 450 καλεσμένοι της παγκόσμιας showbiz, θα δώσουν το «παρών» στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας της χρονιάς, στο Met Gala 2026.

Η Beyoncé, η Νικόλ Κίντμαν και η Βένους Ουίλιαμς είναι οι φετινές συμπρόεδροι της λαμπερής βραδιάς, η οποία έχει ως dress code το «Fashion is art» (Η μόδα είναι τέχνη).

Παρακάτω, ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το «Super Bowl» της μόδας.




Ποιο είναι το θέμα του Met Gala 2026;

Το φετινό θέμα είναι το «Costume Art», που δίνει και το όνομα στη νέα έκθεση του μουσείου, η οποία θα παρουσιάσει 400 σύνολα και αντικείμενα που καλύπτουν 5.000 χρόνια ιστορίας.

Το dress code της βραδιάς είναι «Fashion Is Art», με τους καλεσμένους να καλούνται να εξερευνήσουν τη σχέση τους με τη μόδα ως μορφή τέχνης και να τιμήσουν την απεικόνιση του ντυμένου σώματος μέσα στην ιστορία της τέχνης.

Πολλοί σταρ αναμένεται να εμπνευστούν από καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως το Μπαρόκ, ο Ιμπρεσιονισμός ή η Αναγέννηση, ενώ δεν αποκλείονται και εμφανίσεις που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους πίνακες.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά στο Met Gala, το θέμα είναι αρκετά ευρύ ώστε να επιτρέπει πολλές διαφορετικές ερμηνείες στο κόκκινο χαλί.

Πότε γίνεται το Met Gala;

Όπως κάθε χρόνο, το Met Gala πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, με τους καλεσμένους να φτάνουν στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, από περίπου τις 18:00 ώρα Νέας Υόρκης.

Η λίστα καλεσμένων δεν δημοσιοποιείται εκ των προτέρων, αλλά αναμένεται πλήθος διάσημων προσώπων.

Το κοινό δεν έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της εκδήλωσης, όπου σερβίρεται δείπνο, κοκτέιλ, ζωντανή μουσική και παρουσιάζεται η νέα έκθεση του μουσείου. Ωστόσο, το κόκκινο χαλί πριν την είσοδο των καλεσμένων προσφέρει εκτενή κάλυψη από τα media.

Met Gala 2026: Πώς μπορείτε να το παρακολουθήσετε και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια;

H Vogue θα μεταδώσει ζωντανά το κόκκινο χαλί του Met Gala, ενώ την κάλυψη θα παρουσιάσουν οι Άσλη Γκράχαμ, Κάρα Ντελεβίν και Λα Λα Άντονι, ενώ η Έμα Τσάμπερλεϊν επιστρέφει ως ανταποκρίτρια στο κόκκινο χαλί.

Η μετάδοση θα γίνει μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της Vogue, αλλά και σε YouTube και TikTok, ενώ και άλλα μέσα ενημέρωσης θα κάνουν live streaming.

Το Met Gala είναι μια ιδιαίτερα κλειστή εκδήλωση με περίπου 450 προσκεκλημένους. Τα τραπέζια κοστίζουν πάνω από 350.000 δολάρια, ενώ τα μεμονωμένα εισιτήρια φτάνουν περίπου τα 75.000 δολάρια.

Ωστόσο, οι περισσότεροι celebrities δεν πληρώνουν οι ίδιοι, καθώς προσκαλούνται από fashion brands που αναλαμβάνουν το κόστος, ώστε να προωθήσουν τα ρούχα τους μέσα από τις εμφανίσεις των σταρ.

Παρόλα αυτά, όλες οι προσκλήσεις πρέπει να εγκριθούν προσωπικά από την Άννα Γουίντουρ, η οποία έχει τον τελικό λόγο για κάθε καλεσμένο.

Με πληροφορίες από BBC


 

Το Met Gala στην εποχή του Μπέζος: όταν το χρήμα της τεχνολογίας αγοράζει γούστο

Με τον Jeff Bezos και τη Lauren Sánchez Bezos σε ρόλο βασικών χρηματοδοτών και τιμητικών συμπροέδρων, και τα εισιτήρια να φτάνουν τα 100.000 δολάρια, το Met Gala του 2026 προκαλεί νέα συζήτηση για το αν η πιο ισχυρή βραδιά της μόδας μετατρέπεται σε σκηνή επιρροής για τη Silicon Valley
Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Με αφορμή το Costume Art, τη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης που συνδέεται με το φετινό Met Gala, η Vogue παρουσίασε πέντε έργα σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών που κοιτούν το σώμα πέρα από τη μόδα: ως εικόνα, γλυπτό, μνήμη, μητρότητα και μεταμόρφωση.
Ο Jarvis Cocker πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Ο Τζάρβις Κόκερ, τραγουδιστής των Pulp, και η Kim Sion θα επιμεληθούν το The Hodge Podge στο Hepworth Wakefield το 2027, μια έκθεση για την τέχνη που γεννιέται έξω από τους θεσμούς, την ψυχεδέλεια, τα όνειρα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα που δεν χωρά εύκολα στην αγορ
Ο Σπάικ Λι απαντά στην κριτική για το Michael: «Ζητάτε από την ταινία κάτι που δεν χωρά στο timeline της»

Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον απέναντι στην κριτική ότι δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, λέγοντας ότι η ιστορία του Michael σταματά το 1988, πριν από την πρώτη δημόσια καταγγελία του 1993.
Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Το Met Gala 2026 πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Υόρκη με dress code «Fashion is Art» και μια έκθεση που βάζει στο κέντρο το ντυμένο σώμα. Όμως, πριν ακόμη ξεκινήσει το κόκκινο χαλί, η παρουσία του Τζεφ Μπέζος ως βασικού χρηματοδότη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ ο Λο Ρόουτς ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση χωρίς τη Ζεντάγια.
Russell T Davies: "Δεν πίστευα ότι το coming out θα ήταν ακόμα τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά είναι"

Με αφορμή τη νέα του σειρά Tip Toe για το Channel 4, ο δημιουργός του Queer as Folk και του It’s a Sin μιλά για την επιστροφή του φόβου στη gay ζωή, την ψευδαίσθηση της προόδου, τη βία που έζησε ο ίδιος στα 17 του και την ανάγκη να συνεχίζεις να αφηγείσαι ιστορίες, ακόμη κι όταν δεν ξέρεις αν θα αλλάξουν κάποιον.
Το χαμένο πορτρέτο του Φράνσις Μπέικον έγινε το πιο παράξενο φάντασμα της σύγχρονης τέχνης

Ένα έργο του Λούσιαν Φρόιντ, μικρό όσο ένα βιβλίο, χάθηκε από μουσείο του Βερολίνου το 1988. Απεικόνιζε τον μεγάλο Βρετανό ζωγράφο Φράνσιν Μπέικον. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, ένας ντετέκτιβ συνεχίζει να το αναζητά.
Η Μιράντα Πρίστλι δεν ζήτησε άδεια: Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 άνοιξε με 233 εκατ. δολάρι

Το σίκουελ του Ο Διάβολος Φοράει Prada έκανε παγκόσμιο άνοιγμα 233,6 εκατ. δολαρίων, πέρασε το Michael στην κορυφή του αμερικανικού box office και χάρισε στη Μέριλ Στριπ το μεγαλύτερο πρώτο Σαββατοκύριακο της καριέρας της.
