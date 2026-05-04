Met Gala 2026: Το υπέρογκο ποσό που δαπάνησαν Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες για να είναι χορηγοί στο διασημότερο event της μόδας

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες, φέρεται να δαπάνησαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί του φετινού Met Gala 2026, με το ποσό να εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει και έως τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμμετοχή τους στο Met Gala 2026 δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά και συμβολική, καθώς τους τοποθετεί στο επίκεντρο της πιο λαμπερής βραδιάς της μόδας και τους εξασφαλίζει ισχυρή παρουσία στο πλευρό της Άννα Γουίντουρ και της παγκόσμιας ελίτ της showbiz.

Το ζευγάρι δεν λειτουργεί μόνο ως χορηγός, αλλά και ως συμπρόεδροι της βραδιάς, μαζί με τη Beyoncé, τη Νικόλ Κίντμαν, τη Βένους Ουίλιαμς και την ίδια την Άννα Γουίντουρ.

Η τελευταία, που συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της διοργάνωσης, φαίνεται να έχει εντάξει τον Μπέζος και τη Σάντσες στο στενό κύκλο επιρροής του Met Gala, το οποίο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του Costume Institute του Metropolitan Museum of Art.

Facebook Twitter Το ζεύγος Μπέζος με την Άννα Γουίντουρ στην επίδειξη του Τομ Φορντ.





Met Gala 2026: Αντιδράσεις από τον χώρο της μόδας για τη συμμετοχή Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες

Παρά τη λάμψη και την τεράστια δημοσιότητα, η παρουσία τους έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στον χώρο της μόδας.

Ορισμένοι insiders υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση απομακρύνεται από τον αρχικό της χαρακτήρα, καθώς πλέον η είσοδος και η επιρροή φαίνεται να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με οικονομική δύναμη.

Άλλοι κάνουν λόγο για μια νέα εποχή, όπου το Met Gala δεν είναι μόνο γιορτή της μόδας, αλλά και σκηνή ισχυρών οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Το Met Gala παραμένει ένα από τα πιο κερδοφόρα και προβεβλημένα events παγκοσμίως, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη χρονιά.

Παράλληλα, η αυξανόμενη παρουσία τεχνολογικών κολοσσών και δισεκατομμυριούχων δείχνει τη στροφή της διοργάνωσης προς ένα πιο επιχειρηματικό μοντέλο, όπου η μόδα συνδυάζεται με την οικονομική ισχύ και τη διεθνή επιρροή.