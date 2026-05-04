Met Gala 2026: Το υπέρογκο ποσό που δαπάνησαν Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες για να είναι χορηγοί στο διασημότερο event της μόδας

Πόσα χρήματα έδωσαν και εξασφάλισαν την πολυπόθητη έγκριση της Άννα Γουίντουρ - Αντιδράσεις από τον χώρο της μόδας

Φωτ. Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες / Getty Images
Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες, φέρεται να δαπάνησαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια για να είναι χορηγοί του φετινού Met Gala 2026, με το ποσό να εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει και έως τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμμετοχή τους στο Met Gala 2026 δεν είναι απλώς οικονομική, αλλά και συμβολική, καθώς τους τοποθετεί στο επίκεντρο της πιο λαμπερής βραδιάς της μόδας και τους εξασφαλίζει ισχυρή παρουσία στο πλευρό της Άννα Γουίντουρ και της παγκόσμιας ελίτ της showbiz.

Το ζευγάρι δεν λειτουργεί μόνο ως χορηγός, αλλά και ως συμπρόεδροι της βραδιάς, μαζί με τη Beyoncé, τη Νικόλ Κίντμαν, τη Βένους Ουίλιαμς και την ίδια την Άννα Γουίντουρ.

Η τελευταία, που συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της διοργάνωσης, φαίνεται να έχει εντάξει τον Μπέζος και τη Σάντσες στο στενό κύκλο επιρροής του Met Gala, το οποίο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του Costume Institute του Metropolitan Museum of Art.

Φωτ. Το ζεύγος Μπέζος με την Άννα Γουίντουρ στην επίδειξη του Τομ Φορντ.
Το ζεύγος Μπέζος με την Άννα Γουίντουρ στην επίδειξη του Τομ Φορντ.


 

Met Gala 2026: Αντιδράσεις από τον χώρο της μόδας για τη συμμετοχή Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες

Παρά τη λάμψη και την τεράστια δημοσιότητα, η παρουσία τους έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στον χώρο της μόδας.

Ορισμένοι insiders υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση απομακρύνεται από τον αρχικό της χαρακτήρα, καθώς πλέον η είσοδος και η επιρροή φαίνεται να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με οικονομική δύναμη.

Άλλοι κάνουν λόγο για μια νέα εποχή, όπου το Met Gala δεν είναι μόνο γιορτή της μόδας, αλλά και σκηνή ισχυρών οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Το Met Gala παραμένει ένα από τα πιο κερδοφόρα και προβεβλημένα events παγκοσμίως, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια δολάρια την περασμένη χρονιά.

Παράλληλα, η αυξανόμενη παρουσία τεχνολογικών κολοσσών και δισεκατομμυριούχων δείχνει τη στροφή της διοργάνωσης προς ένα πιο επιχειρηματικό μοντέλο, όπου η μόδα συνδυάζεται με την οικονομική ισχύ και τη διεθνή επιρροή.

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
Ο Τζάρβις Κόκερ, τραγουδιστής των Pulp, και η Kim Sion θα επιμεληθούν το The Hodge Podge στο Hepworth Wakefield το 2027, μια έκθεση για την τέχνη που γεννιέται έξω από τους θεσμούς, την ψυχεδέλεια, τα όνειρα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα που δεν χωρά εύκολα στην αγορά.
Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον απέναντι στην κριτική ότι δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, λέγοντας ότι η ιστορία του Michael σταματά το 1988, πριν από την πρώτη δημόσια καταγγελία του 1993.
Το Met Gala 2026 πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Υόρκη με dress code «Fashion is Art» και μια έκθεση που βάζει στο κέντρο το ντυμένο σώμα. Όμως, πριν ακόμη ξεκινήσει το κόκκινο χαλί, η παρουσία του Τζεφ Μπέζος ως βασικού χρηματοδότη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ ο Λο Ρόουτς ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση χωρίς τη Ζεντάγια.
Με αφορμή τη νέα του σειρά Tip Toe για το Channel 4, ο δημιουργός του Queer as Folk και του It’s a Sin μιλά για την επιστροφή του φόβου στη gay ζωή, την ψευδαίσθηση της προόδου, τη βία που έζησε ο ίδιος στα 17 του και την ανάγκη να συνεχίζεις να αφηγείσαι ιστορίες, ακόμη κι όταν δεν ξέρεις αν θα αλλάξουν κάποιον.
Ένα έργο του Λούσιαν Φρόιντ, μικρό όσο ένα βιβλίο, χάθηκε από μουσείο του Βερολίνου το 1988. Απεικόνιζε τον μεγάλο Βρετανό ζωγράφο Φράνσιν Μπέικον. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, ένας ντετέκτιβ συνεχίζει να το αναζητά.
Το σίκουελ του Ο Διάβολος Φοράει Prada έκανε παγκόσμιο άνοιγμα 233,6 εκατ. δολαρίων, πέρασε το Michael στην κορυφή του αμερικανικού box office και χάρισε στη Μέριλ Στριπ το μεγαλύτερο πρώτο Σαββατοκύριακο της καριέρας της.
