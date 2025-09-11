ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζον Λένον: Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του 

Το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 1980, ο Chapman πυροβόλησε θανάσιμα τον Λένον έξω από το διαμέρισμά του στο Μανχάταν, την ώρα που ο μουσικός επέστρεφε με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τζον Λένον: Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του  Facebook Twitter
Φωτ.: Wikimedia Commons
0

Ο Mark David Chapman, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Τζον Λένον το 1980, είδε για ακόμη μία φορά την αίτησή του για αποφυλάκιση να απορρίπτεται. Σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές της Νέας Υόρκης, πρόκειται για την 14η απόρριψη από το 2000, όταν και συμπλήρωσε την ελάχιστη ποινή κάθειρξης.

Ο 70χρονος Chapman παρουσιάστηκε ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης στις 27 Αυγούστου, με την απόφαση να αναρτάται πρόσφατα στον ιστότοπο του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 1980, ο Chapman πυροβόλησε θανάσιμα τον Λένον έξω από το διαμέρισμά του στο Μανχάταν, την ώρα που ο μουσικός επέστρεφε με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Λένον του είχε υπογράψει ένα αντίτυπο του άλμπουμ Double Fantasy.

Ο Chapman συνελήφθη σχεδόν αμέσως, καθώς παρέμενε καθισμένος στο σημείο του εγκλήματος διαβάζοντας το βιβλίο του J.D. Salinger The Catcher in the Rye.

Ο Chapman εκτίει ποινή 20 ετών έως ισόβιας κάθειρξης στο σωφρονιστικό ίδρυμα Green Haven, βόρεια της Νέας Υόρκης. Στο παρελθόν έχει εκφράσει μεταμέλεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά σε ακρόαση το 2022:
«Ήξερα τι έκανα, ήξερα ότι ήταν κακό, ήξερα ότι ήταν λάθος. Αλλά ήθελα τόσο πολύ τη φήμη που ήμουν πρόθυμος να θυσιάσω τα πάντα και να πάρω μια ανθρώπινη ζωή».

Η επόμενη ακρόασή του ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2027. Ο Λένον ήταν μόλις 40 ετών όταν δολοφονήθηκε, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά ως μέλος των Beatles αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νεκρός ο Αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά από πυροβολισμό σε πανεπιστήμιο της Γιούτα

Διεθνή / Νεκρός ο Αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά από πυροβολισμό

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας: «Ο σπουδαίος, και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός» - Aνακοίνωσε ότι όλες οι σημαίες στις ΗΠΑ θα κυματίζουν μεσίστιες έως την Κυριακή, προς τιμήν του.
LIFO NEWSROOM
Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Διεθνή / Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πέντε άτομα πέθαναν από ασιτία το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 404 τον συνολικό αριθμό όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα μέσα στους 23 μήνες πολέμου
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Αποκαλυπτικά έγγραφα δείχνουν ότι ο εκδότης της Washington Post, Γουίλ Λιούις, παρείχε μυστικές πολιτικές συμβουλές στον Μπόρις Τζόνσον κατά την πρωθυπουργία του, εγείροντας ερωτήματα για την ανεξαρτησία του και την εμπλοκή των μέσων ενημέρωσης στην πολιτική
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Διεθνή / Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ αποκαλύπτει γιατί δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ για την αποφοίτηση της κόρης της, τις απειλές του Τραμπ να της αφαιρέσει την ιθαγένεια και τις δηλώσεις του για «απειλή της ανθρωπότητας»
LIFO NEWSROOM
Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Διεθνή / Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Η αθλήτρια βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, όταν βγήκε στο μπαλκόνι και είδε να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια και να πετάνε γκαζάκια
LIFO NEWSROOM
Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Διεθνή / Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Πάνω από 200 συλλήψεις στο Παρίσι, φωτιές, μπλοκαρισμένοι δρόμοι και σιδηρόδρομοι, καθώς οι πολίτες ξεσηκώνονται κατά του Μακρόν μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Διεθνή / Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Ο Κιλιτσντάρογλου ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο του CHP μετά την κρίση με τις εκλογές του 2023, ενώ η νυν διοίκηση και τα ΜΜΕ προκαλούν ένταση και αναστάτωση ενόψει της ακρόασης στις 15 Σεπτεμβρίου
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η Ρωσία τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Πρωτοφανές συμβάν με συμμαχικά μαχητικά να καταρρίπτουν ρωσικά drone

Διεθνή / Η Ρωσία τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Πρωτοφανές συμβάν με συμμαχικά μαχητικά να καταρρίπτουν ρωσικά drone

Η Πολωνία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από 19 ρωσικά drones. Διεθνής κατακραυγή, φόβοι για κλιμάκωση και ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Ο 40χρονος βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία και πραγματοποιεί επισκέψεις στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που εξακολουθεί να στηρίζει από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ ζητά από την ΕΕ δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα για να πιεστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο

Διεθνή / Ο Τραμπ ζητά από την ΕΕ δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα για να πιεστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής στην Κίνα, όπου Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ναρέντρα Μόντι εμφανίστηκαν με κοινό μέτωπο απέναντι στη Δύση
LIFO NEWSROOM
 
 