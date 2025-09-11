Τζον Λένον: Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του 

Ο Mark David Chapman, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Τζον Λένον το 1980, είδε για ακόμη μία φορά την αίτησή του για αποφυλάκιση να απορρίπτεται. Σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές της Νέας Υόρκης, πρόκειται για την 14η απόρριψη από το 2000, όταν και συμπλήρωσε την ελάχιστη ποινή κάθειρξης.

Ο 70χρονος Chapman παρουσιάστηκε ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης στις 27 Αυγούστου, με την απόφαση να αναρτάται πρόσφατα στον ιστότοπο του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου 1980, ο Chapman πυροβόλησε θανάσιμα τον Λένον έξω από το διαμέρισμά του στο Μανχάταν, την ώρα που ο μουσικός επέστρεφε με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Λένον του είχε υπογράψει ένα αντίτυπο του άλμπουμ Double Fantasy.

Ο Chapman συνελήφθη σχεδόν αμέσως, καθώς παρέμενε καθισμένος στο σημείο του εγκλήματος διαβάζοντας το βιβλίο του J.D. Salinger The Catcher in the Rye.

Ο Chapman εκτίει ποινή 20 ετών έως ισόβιας κάθειρξης στο σωφρονιστικό ίδρυμα Green Haven, βόρεια της Νέας Υόρκης. Στο παρελθόν έχει εκφράσει μεταμέλεια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά σε ακρόαση το 2022:

«Ήξερα τι έκανα, ήξερα ότι ήταν κακό, ήξερα ότι ήταν λάθος. Αλλά ήθελα τόσο πολύ τη φήμη που ήμουν πρόθυμος να θυσιάσω τα πάντα και να πάρω μια ανθρώπινη ζωή».

Η επόμενη ακρόασή του ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2027. Ο Λένον ήταν μόλις 40 ετών όταν δολοφονήθηκε, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά ως μέλος των Beatles αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης.

