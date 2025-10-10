Το Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια ανοίγει ξανά τις πόρτες του μετά την ανακαίνιση

Η πλημμύρα του Μαΐου κατέστρεψε τη σκηνή του θεάτρου Ολύμπια: πέντε τόνοι νερού έπεσαν από ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης και, όπως λέει η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, «Η σκηνή αποκαταστάθηκε σε χρόνο-ρεκόρ, έπειτα από τη μεγάλη δοκιμασία της πλημμύρας του Μαΐου, κι αυτό αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε. Η πόλη μας αξίζει έναν τέτοιο χώρο πολιτισμού, έναν χώρο που συνεχίζει να εμπνέει, να δημιουργεί και να ενώνει μέσα από την τέχνη».

Με αισιοδοξία και προϋπολογισμό «εξορθολογισμένο, μικρότερο από το ήμισυ του περσινού, χωρίς εκπτώσεις», όπως λέει ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δούκας, το Δημοτικό Θέατρο ανοίγει σε συνέργειες και συμπαραγωγές με ιδιώτες παραγωγούς – μόνο έτσι είναι εφικτό να έχει αυτόν τον χαμηλό προϋπολογισμό και να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας θεάματα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, δίνοντας τον τόνο του φετινού προγράμματος, μιλά για τον συνδυασμό της συνέχειας με την ανανέωση. «Τιμάμε τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τη μουσική μας ταυτότητα και παράλληλα δίνουμε χώρο στις νέες φωνές και στους νέους καλλιτέχνες που τη διαμορφώνουν σήμερα. Επιπλέον, το θέατρο ανοίγει τις πόρτες του σε φεστιβάλ χορού και συνεργασίες που αναδεικνύουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή», λέει.

Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» ανοίγει τις πόρτες του στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (6-11/10). Επίσης, η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, καθώς φιλοξενεί την Παιδική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, με την παράσταση Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Λιούις Κάρολ σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη και μουσική-ποίηση Λένας Πλάτωνος.

Παράλληλα, η καλλιτεχνική περίοδος δίνει έμφαση στο λυρικό θέατρο, με δύο νέες παραγωγές όπερας, τον «Ντον Πασκουάλε» του Γκαετάνο Ντονιτσέτι, μια από τις πιο αγαπημένες κωμικές όπερες, και τη «Διδώ» του Διονυσίου Λαυράγκα, μια σπάνια παρουσίαση της ελληνικής λυρικής δημιουργίας. Ξεχωρίζει επίσης η παραγωγή του διάσημου κλασικού μπαλέτου «Ο Καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, όπως και τέσσερις μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στο έργο δύο μεγάλων Ελλήνων δημιουργών: δύο στο πλαίσιο του Έτους Μίκη Θεοδωράκη, που παρουσιάζουν διαφορετικές πλευρές του έργου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, και άλλες δύο, προς τιμήν του Μάνου Χατζιδάκι, που θα πραγματοποιηθούν το 2026.

Τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων παραμένουν στις επάλξεις, υποσχόμενα μια συναρπαστική καλλιτεχνική περίοδο. Η φετινή σεζόν της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων διακρίνεται από ποικιλία και τόλμη. Κάθε συναυλία της είναι μια πρόταση με σαφή θεματική και καλλιτεχνική ταυτότητα. Κορυφαία στιγμή η πρώτη ελληνική παρουσίαση του «Stabat Mater» του Άρβο Περτ (που φέτος συμπληρώνει τα 90 του χρόνια) στην εκδοχή του 2008, καθώς επίσης και η πρώτη παρουσίαση της Σουίτας από την όπερα «Έντα Γκάμπλερ» του Γιώργου Δούση. Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής και η Big Band συμπράττουν με καταξιωμένους καλλιτέχνες και φιλοδοξούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις μέσα από την ποιότητα και τη φαντασία των συναυλιών τους. Τέλος, η Χορωδία Δήμου Αθηναίων, ένα από τα κορυφαία χορωδιακά σύνολα της χώρας μας, συμμετέχει δυναμικά στις παραστάσεις και τις συναυλίες του νέου προγράμματος, με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς το αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι.

Η όπερα «Διδώ» του Διονυσίου Λαυράγκα θα παρουσιαστεί στις 7 Φεβρουαρίου 2026 από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων σε μουσική διεύθυνση Βύρωνα Φιδετζή, με επίλεκτους σολίστ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους: Σοφία Κυανίδου, Αναστασία Ευδαίμων, Δημήτρης Πλατανιάς, Φίλιππος Μοδινός, Χρήστος Ραμμόπουλος και Χριστόφορος Σταμπόγλης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο της Επτανησιακής Σχολής, που συνδυάζει την κλασική τραγωδία με τη μεγαλοπρέπεια της όπερας, και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε συναυλιακή μορφή.

Το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ως φόρος τιμής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη, περιλαμβάνει δύο σημαντικές βραδιές. Στις 25 Νοεμβρίου 2025 θα παρακολουθήσουμε την παραγωγή «Τραγουδώντας με τον Μίκη» με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, σε εικαστική επιμέλεια Αστέρη Κούτουλα. Στις 20 Οκτωβρίου 2025 η συναυλία «Ο Θεοδωράκης πριν τον Μίκη» θα αναδείξει την πρώτη δημιουργική περίοδο του συνθέτη και θα περιλαμβάνει το «Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς», που αποτυπώνει τις εικόνες ενός κρητικού πανηγυριού, το «Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα» που συνδιαλέγεται με την κλασική παράδοση, με σολίστ τον Μάριο Παντελιάδη, και τη σουίτα μπαλέτου για ορχήστρα «Ελληνική αποκριά» που εμπνέεται από τα λαϊκά δρώμενα και τα αποκριάτικα έθιμα της παλιάς Αθήνας. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα διευθύνει ο αρχιμουσικός Ανδρέας Τσελίκας.

Το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων ανοίγει την αυλαία της φετινής σεζόν με την ιστορική «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, έργο που κυκλοφόρησε το 1964 σε στίχους Κώστα Βίρβου, και υμνεί τον αγώνα κατά των κατακτητών. Τα τραγούδια «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια» και «Ένας ξύλινος σταυρός» εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν. Η συναυλία θα δοθεί στις 12 Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας. Την ορχήστρα θα διευθύνει ο ίδιος ο Χρήστος Λεοντής, με ερμηνευτές τους Μίλτο Πασχαλίδη και Ιωάννα Φόρτη. Κείμενα του Νικηφόρου Βρεττάκου από την «Καταχνιά» θα διαβάσει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Συμμετέχει η Χορωδία Δήμου Αθηναίων. Στο δεύτερο μέρος θα ακουστούν τραγούδια από το πλούσιο έργο του συνθέτη.

Στις 20 Νοεμβρίου 2025 ακολουθούν τα «Τραγούδια των Αγώνων» με την Μπέττυ Χαρλαύτη και τη Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Πολυτεχνείου και των κοινωνικών αγώνων, σε μουσική διεύθυνση και ενορχηστρώσεις Άγγελου Ηλία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με αφιερώματα σε δύο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς. Στις 13 Ιανουαρίου 2026 συναυλία αφιερωμένη στον Μανώλη Ρασούλη, με τους Μελίνα Ασλανίδου, Μάνο Πυροβολάκη, Ναταλία Ρασούλη και Θάνο Ματζίλη, και στις 17 Φεβρουαρίου 2026 η συναυλία για τον Ηλία Ανδριόπουλο, με τους Μανώλη Μητσιά, Δημήτρη Μπάση και Θεοδώρα Μπάκα. Τέλος, στις 19 Απριλίου 2026 θα παρουσιαστεί το αφιέρωμα «Γυναικείες φωνές στο δημοτικό τραγούδι» με τις Αρετή Κετιμέ, Σοφία Παπάζογλου και Κατερίνα Παπαδοπούλου, συνοδεία του Χρήστου Τσιαμούλη στο κανονάκι και του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου στο κλαρίνο.

Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων συνεχίζει να προσφέρει μουσικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου και να διευρύνει το ρεπερτόριό της. Η νέα σεζόν ανοίγει στις 29 Νοεμβρίου 2025 με μια συναυλία-αφιέρωμα στα 1.000 χρόνια του Ι.Ν. Παναγίας Σωτείρας Λυκοδήμου (Ρωσική Εκκλησία), σε μουσική διεύθυνση Ανδρέα Τσελίκα.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2025, η Ακαδημία της Σκάλας του Μιλάνου παρουσιάζει ένα λαμπερό γκαλά όπερας-αφιέρωμα στον Τζουζέπε Βέρντι σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο. Μια βραδιά που θα φέρει σε επαφή την παράδοση της ιταλικής φωνητικής μουσικής με ταλαντούχους Έλληνες και ξένους τραγουδιστές της νεότερης γενιάς. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα διευθύνει ο Pietro Mianiti.

Στις 20 Ιανουαρίου 2026 η συναυλία με τίτλο «Soda Americana» παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος ήχων της αμερικανικής μουσικής του 19ου και του 20ού αιώνα και του τρόπου με τον οποίο ο Νέος Κόσμος ενέπνευσε Ευρωπαίους δημιουργούς.

Στις 10 Μαρτίου 2026, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η ορχήστρα παρουσιάζει το αφιέρωμα «Γυναίκα», αναδεικνύοντας τη γυναικεία δημιουργία και μορφή μέσα από δύο συναρπαστικά έργα: τη «Συμφωνία αρ. 2 σε ρε μείζονα, έργο 35» της Λουίζ Φαρένκ, σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα, και το μελόδραμα «Μήδεια» του Τσέχου συνθέτη Γίρι Άντονιν Μπέντα, με αφηγήτρια την ηθοποιό Μαρία Σκουλά – την ορχήστρα θα διευθύνει η Μάτα Κατσούλη. Στις 24 Μαρτίου 2026 το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή παρουσιάζει το πρόγραμμα «Jazz tribute to Manos Hadjidakis», προσφέροντας μια διαφορετική ματιά στα έργα του συνθέτη μέσα από τον ήχο της τζαζ. Την ορχήστρα θα διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης.

Στις 4 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της Πασχαλινής Συναυλίας θα ακούσουμε το «Επί τον τύπον των ήλων» και τη «Συμφωνία της Αγάπης» του Θωμά Μπακαλάκου, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων, σε μουσική διεύθυνση Απόστολου Παληού.

Η σεζόν ολοκληρώνεται στις 29 Απριλίου 2026 με τη συναυλία «Θέατρο», με μουσικά έργα εμπνευσμένα από τη σκηνή και τη δραματουργία. Πρόκειται για την Εισαγωγή για ορχήστρα «The School for scandal» του Σάμιουελ Μπάρμπερ, τον κύκλο τραγουδιών για φωνή και έγχορδα του Τζέραλντ Φίνζι «Let us garlands bring» σε ποίηση Σαίξπηρ και σολίστ τη μεσόφωνο Λένια Ζαφειροπούλου, και τη Σουίτα από την όπερα «Έντα Γκάμπλερ» του Γιώργου Δούση σε πρώτη παρουσίαση. Θα δούμε επίσης συμφωνικούς χορούς από το «West Side Story» του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν. Την ορχήστρα θα διευθύνει ο Ανδρέας Τσελίκας.

Η Χορωδία Δήμου Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στις δύο νέες παραγωγές όπερας και στις συναυλίες. Ξεκινά με τη συμμετοχή της στην «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, για να συνεχίσει στις 26 Ιανουαρίου 2026 με τους «Τρεις θεατρικούς μύθους» του Μάνου Χατζιδάκι, την υπέροχη μουσική που έγραψε για τις παραστάσεις «Ματωμένος Γάμος», «Ο Κύκλος με την κιμωλία» και «Παραμύθι χωρίς όνομα». Η ενορχήστρωση είναι του Κωστή Κριτσωτάκη και ερμηνεύουν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Χριστίνα Μαξούρη. Συμμετέχει το Ορχηστρικό Σύνολο της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων. Η σεζόν θα κορυφωθεί στις 5 Μαρτίου με την παράσταση «Με το βλέμμα της Nelly’s», μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση για τη ζωή και το έργο της εμβληματικής Ελληνίδας φωτογράφου. Την ιδέα, το κείμενο, την αφήγηση και τη σκηνική επιμέλεια υπογράφει η Μάγδα Μαυρογιάννη, γνωστή για τα μουσικά της αναλόγια. Στη σκηνή μαζί της θα είναι ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης και ο Χριστόφορος Σταμπόγλης. Διευθύνει ο Σταύρος Μπερής.

Η Big Band Δήμου Αθηναίων συνεχίζει και φέτος με μια σειρά συναυλιών που παντρεύουν κλασικά τζαζ στοιχεία με σύγχρονες δημιουργίες και διεθνείς συνεργασίες. Η σεζόν ανοίγει στις 30 Δεκεμβρίου 2025 με την εορταστική συναυλία της Πέννυς Μπαλτατζή και του Philipp Weiss, μια βραδιά γεμάτη swing, μεγάλες επιτυχίες και εορταστική ατμόσφαιρα. Στις 28 Ιανουαρίου 2026, σε πρώτη παρουσίαση, θα απολαύσουμε το νέο έργο του διεθνούς φήμης συνθέτη και κοντραμπασίστα Fergus Currie, με σολίστες τους Mark Crooks και Βαγγέλη Παρασκευαΐδη. Η βραδιά της 11ης Φεβρουαρίου 2026 θα ταξιδέψει τους ακροατές στον κόσμο της Balkan jazz με τους Αντώνη Ανδρέου (τρομπόνι) και Κίμωνα Καρούτζο (κοντραμπάσο), και τρεις διεθνώς αναγνωρισμένους μουσικούς από τη Βουλγαρία: τον Michail Josifov (τρομπέτα), τον Vasil Spassov (πιάνο) και τον Atanas Popov (τύμπανα). Στις 17 Μαρτίου 2026 κορυφαίοι μουσικοί της κουβανέζικης σκηνής, ο συνθέτης και ενορχηστρωτής Yoel Soto, η Rosanna Mailan και ο Ramon Soto (τραγούδι) και ο Carlos Manendez (κρουστά) υπόσχονται μια συναρπαστική βραδιά γεμάτη ενέργεια, πάθος και πρωτότυπες ενορχηστρώσεις. Μαζί τους συμπράττει στην τρομπέτα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Η σεζόν ολοκληρώνεται στις 2 Μαΐου 2026 με δύο φημισμένους σολίστες, συνθέτες και ενορχηστρωτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τον Reiner Witzel (σαξόφωνο) και τον Alex Sipiagin (τρομπέτα). H Big Band Δήμου Αθηναίων, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Σάμι Αμίρη, εντυπωσιάζει και φέτος με την υψηλή ποιότητα και τον ευφάνταστο προγραμματισμό των εμφανίσεων της.

Στις 27 Ιανουαρίου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζει το έργο «Σινέ Μαριάννα» του βραβευμένου συνθέτη Νίκου Πλατύραχου, μια πρωτότυπη μουσική προβολή χωρίς εικόνα, όπου οι ήχοι και τα «τραγούδια του διαλείμματος» γίνονται το σενάριο μιας ταινίας που ξετυλίγεται μόνο στη φαντασία του ακροατή.

Οι εκδηλώσεις του Φεβρουαρίου ξεκινούν στις 2 του μηνός με τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, που παρουσιάζεται σε μορφή θεατρικού αναλογίου και μουσική του Θοδωρή Λεμπέση.

Στις 9 Φεβρουαρίου ακολουθεί το έργο «Ο κόσμος είναι ένας» του Κωνσταντίνου Βήτα, ένα ηλεκτρονικό μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από είκοσι ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου. Ambient ήχοι, πιάνο και επεξεργασμένες φωνές δημιουργούν μια ατμόσφαιρα όπου ο ποιητικός λόγος συναντά τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Απαγγέλλουν ο ίδιος ο συνθέτης και η Όλια Λαζαρίδου.

Στις 10 Φεβρουαρίου σειρά έχει η παράσταση «Πεπρωμένο φυγείν...», ένα ιταλικό μπαρόκ σκηνικό οδοιπορικό στις ομηρικές ηρωίδες όπως προβάλλουν σε ανέκδοτες ιταλικές καντάτες σημαντικών συνθετών του 17ου αιώνα, των Μαρτσέλο, Μαρατσόλι, Τσιρούτι και Στραντέλα. Η Ελένη, η Ανδρομάχη, η Κασσάνδρα, οι ιστορίες και τα πάθη τους που τροφοδότησαν το ομηρικό έπος και τις μεγάλες τραγωδίες. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, φέρνει στη σκηνή το «Passion of flamenco» του Εδουάρδο Γκερέρο, μια εκρηκτική παράσταση με μουσική και χορό που παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη δύναμη του φλαμένκο.

Στις 21 Φεβρουαρίου ακολουθεί μια συναυλία-αφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ με τη Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία και τη Μαντολινάτα «Διονύσιος Λαυράγκας». Συμμετέχουν οι Γιάννης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Τζέμος, Νατάσα Χριστοφιλάκη, Μπάμπης Τσέρτος και Άννα Ματσούκα, υπό τη μουσική καθοδήγηση του Απόλλωνα Κουσκουμβεκάκη.

Τέλος, στις 27 Φεβρουαρίου, ο Λουκής Λάρας του Δημητρίου Βικέλα, το μυθιστόρημα-σταθμός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γίνεται αφετηρία για μια νέα μουσική δημιουργία του συνθέτη Λευτέρη Βενιάδη.

Η άνοιξη μπαίνει με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και το «Ελληνικό Σχέδιο», σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ: στις 7 Μαρτίου παρουσιάζονται συμφωνικά έργα του συνθέτη της τελευταίας τριετίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη «Συμφωνία αρ. 1», τη «Συμφωνική Σουίτα αρ. 3 – Λαϊκοί και Δημοτικοί Ελληνικοί Χοροί» (σε πρώτη εκτέλεση) και τη «Σουίτα αρ. 1 – Εξωφρενική και Ευαίσθητη» (επίσης σε πρώτη εκτέλεση). Στις 13 και 14 του ίδιου μήνα θα ακολουθήσουν δύο ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις με τίτλο «Works from film and theatre: Θοδωρής Οικονόμου», με μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο του συνθέτη. Η σκηνοθεσία είναι του Θέμη Μουμουλίδη και συμμετέχουν οι Σαβίνα Γιαννάτου, Ασημένια Βουρλιώτη και Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Τέλος, στις 27 Μαρτίου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ επιστρέφει στο Ολύμπια για τη δεύτερη συναυλία της σεζόν – το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος και το Ergon Ensemble παρουσιάζουν στις 7 και 8 Απριλίου, με τη συναυλία «Ψωμί από στάχτη», δύο σημαντικά έργα: το «Ayre» του Οσβάλντο Γκολίχοφ, εμπνευσμένο από τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, και τη «Νοερά Προσευχή» του Τζον Τάβενερ, γραμμένη για την Μπιορκ και το βρετανικό κουαρτέτο εγχόρδων Μπρόντσκι. Ερμηνεύουν η Σαβίνα Γιαννάτου και η Μαρία Κωστράκη.

Στις 21 Απριλίου ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και το «Ελληνικό Σχέδιο» θα δώσουν μια συναυλία με τίτλο «Η μουσική και τα τραγούδια – Κώστας Μάκρας». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα που φωτίζει το έργο και τη διαδρομή του σημαντικού Έλληνα συνθέτη. Ακολουθεί στις 22 Απριλίου η συναυλία «Elly loves jazz», για τις ανάγκες της οποίας η Έλλη Πασπαλά ανεβαίνει στη σκηνή για να ερμηνεύσει γνωστά κομμάτια της τζαζ που σφράγισαν με τις ερμηνείες τους οι Μπίλι Χόλιντεϊ, Έλα Φιτζέραλντ, Νίνα Σιμόν, Νατ Κινγκ Κόουλ και Φρανκ Σινάτρα. Μαζί της οι David Lynch, Τάκης Φαραζής, Πέτρος Βαρθακούρης, Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης, Tommy Lynch.

Στις 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μια βραδιά-αφιέρωμα στον Ντανιέλ Λομέλ, τον χορογράφο που σφράγισε το ευρωπαϊκό χοροθέατρο της μεταπολεμικής εποχής.

Οι παραστάσεις του Μαΐου ξεκινούν στις 12/5 με τη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και ολοκληρώνονται με δύο ξεχωριστές προτάσεις για τον σύγχρονο χορό: το 2ο Φεστιβάλ Έντεχνου Χορού από τη ΣΙΣΧΕ (17-19/5) και το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC for Dance Festival (22-29/5), με παραγωγές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που παρουσιάζουν τις τάσεις της σύγχρονης χορογραφίας.