Μάικλ Τζάκσον: Η Sony απέκτησε τον μισό κατάλογο τραγουδιών του- Για ποσό ρεκόρ

Πολιτισμός / Οι Queens of the Stone Age στην Αθήνα

To AthensRocks παρουσιάζει τους Queens of the Stone Age στο Athens Olympic Complex το Σάββατο 27 Ιουλίου σε μια βραδιά που περιμέναμε πολλά χρόνια.

NEWSROOM