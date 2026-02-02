Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου 2024: Οι νικητές

Τα αποτελέσματα των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου 2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των αρμόδιων επιτροπών, αναδεικνύοντας έργα που ξεχώρισαν για τη δραματουργική τους ποιότητα, τη θεματική τόλμη και τη σύγχρονη ματιά τους στο θέατρο.

Στην κατηγορία Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, το βραβείο απονεμήθηκε ομόφωνα και από κοινού σε δύο έργα: το «ΖΩΟΥΛΑ» του Αθανάσιου Σερέφα και το «ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ» του Φοίβου Μπότση. Το πρώτο διακρίθηκε για την πυκνή και ποιητική δραματουργική του σύνθεση, την οικονομία των μέσων και τη βαθιά υπαρξιακή του προβληματική, ενώ το δεύτερο για τη λεπτότητα και την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει τα ζητήματα της πατρότητας και της απώλειας, μέσα από δύο παράλληλους μονολόγους. Το χρηματικό έπαθλο του βραβείου ανέρχεται στις 7.000 ευρώ.

Η Επιτροπή απένειμε επίσης τρεις Επαίνους στα έργα «Νυχτοπεταλούδα» της Τρισεύγενης Αδαμοπούλου, «L’ Appel Du Vide» της Δέσποινας Αποστολίδου και «ΕΔΩ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ» του Κωνσταντίνου Ματσούκα, αναγνωρίζοντας τη γλωσσική τόλμη, τον αλληγορικό χαρακτήρα και τη στιβαρή δραματουργική τους ανάπτυξη. Συνολικά, στην κατηγορία υποβλήθηκαν 73 έργα.

Στο Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά, το βραβείο απονεμήθηκε ομόφωνα στο έργο «#Το μπαλκόνι μας» της Αγγελικής Δαρλάση, το οποίο ξεχώρισε για τον συνδυασμό ρεαλισμού και ποιητικού λόγου, τη θεματική της αυτογνωσίας και της διαγενεακής επικοινωνίας, καθώς και για τη σκηνική του ευελιξία. Το χρηματικό έπαθλο της κατηγορίας ανέρχεται στις 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν δύο Έπαινοι στα αρχαιόθεμα έργα «Ιλιοδύσσεια (Ολόκληρος ο Όμηρος σε μία παράσταση)» του Κωνσταντίνου Κυριακού και «Το Μενταγιόν του Ηρακλή» του Δημήτριου Λαλούμη, ως αναγνώριση της θεατροπαιδαγωγικής τους αξίας και των σκηνικών τους αρετών. Στην κατηγορία αυτή υποβλήθηκαν 28 έργα.

Το Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη» απονεμήθηκε στο έργο «Κίτρο» της Ελένης Μιχαέλας Σφετσιώρη, το οποίο επαινέθηκε για τη φυσικότητα των διαλόγων και την ανεπιτήδευτη, σύγχρονη δραματουργική του προσέγγιση. Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται επίσης στις 5.000 ευρώ. Επιπλέον, η Επιτροπή απένειμε Έπαινο στο έργο «Η Λεγεώνα» του Ιωάννη Διαμαντή για την πρωτότυπη μορφή και το απρόσμενο φινάλε του. Συνολικά, στην κατηγορία υποβλήθηκαν 50 έργα.

Τα φετινά Κρατικά Βραβεία επιβεβαιώνουν τη ζωντάνια και την πολυφωνία της σύγχρονης ελληνικής θεατρικής γραφής, αναδεικνύοντας νέες φωνές αλλά και ώριμες δραματουργικές προτάσεις που συνομιλούν ουσιαστικά με τα καίρια ζητήματα της εποχής.