Η Ούμα Θέρμαν δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τη βία, παρά το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Η Ούμα Θέρμαν προχώρησε σε μία ειλικρινή επανεκτίμηση της σχέσης της με τη βία στην οθόνη, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ορισμένων από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της.

Παρά τη διαχρονική σύνδεσή της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η ηθοποιός καθιστά σαφές ότι δεν συμπαθεί πολύ τη βία.

«Στην πραγματικότητα, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η βία. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει πολύ, εμένα δεν μου αρέσει», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο InStyle, προσθέτοντας: «Όταν βλέπω μία καλλιτεχνική κίνηση, μπορώ να απολαύσω τη βία και τη δράση, γιατί με συγκλονίζει όπως θα με συγκλόνιζε αν έβλεπα μια εξαιρετική χορευτική παράσταση».

Αυτή η οπτική επηρέασε την απόφασή της να αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τους ρόλους δράσης για σχεδόν δύο δεκαετίες. Όπως είπε στο περιοδικό, ανέπτυξε ένα προσωπικό πλαίσιο για την αξιολόγηση τέτοιων έργων, ρωτώντας αν η βία είναι «αιτιολογημένη», «όμορφη» και «αυθεντικά εκτελεσμένη». Μόνο όταν ένα σενάριο πληρούσε αυτά τα κριτήρια ένιωθε την ανάγκη να επιστρέψει.

Ένα από αυτά τα έργα είναι το «Pretty Lethal», ένα θρίλερ που συνδυάζει το μπαλέτο με τον τρόμο. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Μάντι Ζίγκλερ, Λάνα Κόντορ και Άιρις Άπατοου, ακολουθεί τις μπαλαρίνες που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα απομακρυσμένο πανδοχείο, αφού το λεωφορείο τους χάλασε στο δρόμο για έναν διαγωνισμό χορού. Το μπαρόκ μοτέλ αποδεικνύεται ένα σπίτι του τρόμου, με τον χαρακτήρα της Θέρμαν να επιδιώκει εκδίκηση ως πρώην μπαλαρίνα η ίδια, με αυτό που περιγράφει μόνο ως «μια μοναδική σωματική αναπηρία».

Η Θέρμαν περιέγραψε την ταινία ως αντισυμβατική. «Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία. Την είδα και σκέφτηκα: Πώς θα την προωθήσουν; Είναι κοριτσίστικη, αλλά και άγρια. Είναι φρικιαστική, αστεία και δυνατή. Είναι τόσο υπερβολική, που ξεπερνά κάθε όριο».

Η Θέρμαν δήλωσε ότι το έργο την κέρδισε αμέσως, αν και σημείωσε ότι δεν είχε προβλέψει πόσο σημαντική θα ήταν η συνεργασία της με μια νεότερη γενιά ηθοποιών. «Με συγκίνησε πραγματικά το να τους βλέπω», είπε, επαινώντας την «αφοσίωση και το πάθος» των συμπρωταγωνιστών της.

