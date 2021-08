Η Ντόλι Πάρτον αποκάλυψε πως επένδυσε τα δικαιώματα από το «I Will Always Love You» που τραγούδησε η Γουίτνεϊ Χιούστον στη μαύρη κοινότητα του Νάσβιλ.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός και ηθοποιός έγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι το 1973 - ως αποχαιρετισμό στον τότε μουσικό συνεργάτη της και μέντορα Πόρτερ Γουαγκόνερ, προκειμένου να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Παρόλα αυτά, το τραγούδι έγινε παγκόσμιο χιτ όταν το τραγούδησε η Γουίτνεϊ Χιούστον για την ταινία «Σωματοφύλακας» του 1992. Σύμφωνα με το Forbes, η μπαλάντα που παρέμεινε επί 14 εβδομάδες στην κορυφή του US Billboard Hot 100, απέδωσε στην Πάρτον 10 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματα, τη δεκαετία του 1990.





Μιλώντας στην εκπομπή "Watch What Happens Live with Andy Cohen" την περασμένη Πέμπτη, η σταρ της αμερικανικής κάντρι είπε πως τα χρήματα αυτά τα αξιοποίησε για την αγορά ενός «μεγάλου συγκροτήματος γραφείων» στη μαύρη πλευρά της πόλης, προς τιμήν της Χιούστον, η οποία πέθανε το 2012 σε ηλικία 48 χρόνων.

«Αγόρασα το συγκρότημα γραφείων στο Νάσβιλ. Θεώρησα πως ήταν ένα υπέροχο μέρος να βρίσκομαι. Αγόρασα μια ιδιοκτησία εκεί όπου βρισκόταν η περιοχή των μαύρων και όπου ζούσαν κυρίως μαύρες οικογένειες» ανέφερε, προσθέτοντας:

«Είπα 'αυτό είναι το τέλειο μέρος για μένα', σκεπτόμενη τη Γουίτνεϊ. Θα είμαι εδώ με τους ανθρώπους της που είναι και δικοί μου άνθρωποι. Κι έτσι, λατρεύω το γεγονός πως ξόδεψα αυτά τα λεφτά εκεί αναλογιζόμενη πως 'είναι ο χώρος που έχτισε η Γουίτνεϊ'».



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ίδια αποκάλυψε πως θα ήθελε να έχει ερμηνεύσει το τραγούδι μαζί με τη Χιούστον. «Θα μου άρεσε τόσο αυτό, αλλά δεν νομίζω πως θα μπορούσα να την ανταγωνιστώ. Θα με είχε επισκιάσει σίγουρα» παραδέχτηκε.

Σημειώνεται πως η Χιούστον δεν ήταν η πρώτη καλλιτέχνης που εξέφρασε ενδιαφέρον για το I Will Always Love You. Σύμφωνα με το Forbes, αρχικά ήταν ο Έλβις Πρίσλεϊ που θέλησε να το τραγουδήσει. Ωστόσο, όταν οι μάνατζέρ του ζήτησαν το 50% των κερδών από τα δικαιώματα, η Πάρτον αρνήθηκε.

Όταν πλέον η ομάδα της Χιούστον της «χτύπησε την πόρτα» με μια πιο δίκαιη συμφωνία, η Πάρτον τούς έδωσε το τραγούδι, το οποίο έμελλε να γίνει παγκόσμια επιτυχία μέσα από το σάουντρακ του Bodyguard.



Με πληροφορίες από CNN/PinkNews