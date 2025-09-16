Η Μέριλ Στριπ αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ένα από τα λιοντάρια έφυγε»

Κύμα συγκίνησης έχει προκαλέσει στον χώρο του κινηματογράφου ο θάνατος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η μία μετά την άλλη, προσωπικότητες του Χόλιγουντ αποχαιρετούν τον σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη, αναδεικνύοντας το τεράστιο αποτύπωμά του τόσο στις μεγάλες παραγωγές όσο και στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Η Μέριλ Στριπ, η οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει μαζί του στο «Πέρα από την Αφρική», έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα. «Ένας από τα λιοντάρια έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», ανέφερε η ηθοποιός σε δήλωσή της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους, σχολίασε: «Υπήρξε μια περίοδος που ήταν ο καλύτερος απ’ όλους, ο πιο περιζήτητος. Τον θεωρούσα σπουδαίο».

NOW: "Robert Redford was great ... He had a series of years ... there was nobody better."



President Trump reacts to the death of Hollywood legend Robert Redford, saying "there was a time he was the hottest." pic.twitter.com/NKFq9x5e9X — Fox News (@FoxNews) September 16, 2025

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μάρλι Μάτλιν συνέδεσε την παρακαταθήκη του Ρέντφορντ με το Sundance, το φεστιβάλ που ο ίδιος ίδρυσε: «Η ταινία μας Coda έγινε γνωστή χάρη στο Sundance. Και το Sundance υπάρχει χάρη στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ένας ιδιοφυής άνθρωπος έφυγε».

Our film, CODA, came to the attention of everyone because of Sundance. And Sundance happened because of Robert Redford. A genius has passed. RIP Robert. pic.twitter.com/nwttVD1GvL — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) September 16, 2025

Ο δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν σημείωσε: «Τι καριέρα, τι ηθοποιός, τι θλιβερή απώλεια».

RIP Robert Redford, 89.

One of the all-time great movie stars. A true Hollywood legend who starred in so many of my favourite films: Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, The Way We Were, All The President’s Men.

What a career, what an actor, what a sad loss. pic.twitter.com/UxImhSfDVh — Piers Morgan (@piersmorgan) September 16, 2025

Το Film at Lincoln Center τον αποκάλεσε «αληθινό θρύλο της μεγάλης οθόνης και ακούραστο υποστηρικτή νέων κινηματογραφιστών».

❤️ Rest in peace to Robert Redford (1936-2025), a true icon of the silver screen, a tireless champion of up-and-coming film artists, and Film at Lincoln Center’s 42nd Chaplin Award Gala recipient in 2015. pic.twitter.com/AxkAisVdRu — Film at Lincoln Center (@FilmLinc) September 16, 2025

Καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις, γίνεται φανερό πως ο Ρέντφορντ δεν υπήρξε μόνο σταρ του Χόλιγουντ, αλλά και ένας άνθρωπος που άλλαξε τον χάρτη του ανεξάρτητου σινεμά.