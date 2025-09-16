ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

Πέθανε στα 89 του ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σταρ του Χόλιγουντ, σκηνοθέτης και ακτιβιστής

Ο Ρέντφορντ υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο αγαπητούς πρωταγωνιστές του αμερικανικού κινηματογράφου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε στα 89 του ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σταρ του Χόλιγουντ, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρυλικός ηθοποιός που γοήτευσε το Χόλιγουντ πριν στραφεί στη σκηνοθεσία και στον ακτιβισμό, πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τη Σίντι Μπέργκερ, επικεφαλής του πρακτορείου Rogers & Cowan PMK, η οποία ανέφερε ότι έφυγε στον ύπνο του, χωρίς να διευκρινίσει την αιτία.

Ο Ρέντφορντ υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο αγαπητούς πρωταγωνιστές του αμερικανικού κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες-σταθμούς όπως Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), All the President’s Men (1976) και Out of Africa (1985). Η ερμηνεία του το 1973 στο The Sting του χάρισε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Πέθανε στα 89 του ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σταρ του Χόλιγουντ, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Facebook Twitter

Στη δεκαετία του ’80 στράφηκε με επιτυχία στη σκηνοθεσία, κερδίζοντας Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Ordinary People (1980), ταινία που απέσπασε και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Ακολούθησαν έργα όπως το Quiz Show (1994), που επιβεβαίωσαν τη φήμη του ως δημιουργού με κοινωνικό και πολιτικό βλέμμα.

Πέρα από την καριέρα του στο σινεμά, ο Ρέντφορντ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με το Sundance Institute και το Sundance Film Festival, τα οποία ίδρυσε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο θεσμό για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και δίνοντας βήμα σε σκηνοθέτες όπως ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και η Κλόε Ζάο.

Πέθανε στα 89 του ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σταρ του Χόλιγουντ, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Facebook Twitter

Παράλληλα, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής περιβαλλοντικών αγώνων, αντιτασσόμενος σε μεγάλα έργα που απειλούσαν τα τοπία της Γιούτα και στηρίζοντας για δεκαετίες οργανώσεις όπως το Natural Resources Defense Council. Παρότι απέρριπτε τον όρο «ακτιβιστής», ο Ρέντφορντ έγινε σύμβολο του ηθοποιού που αξιοποιεί τη φήμη του για να προωθήσει κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα.

Με σπουδαία καριέρα, εμβληματικές ερμηνείες και ανυποχώρητη στάση απέναντι στη μαζική κουλτούρα του Χόλιγουντ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έμεινε στην ιστορία ως σταρ, σκηνοθέτης και πρωτοπόρος που βοήθησε τον κινηματογράφο να κοιτάξει βαθύτερα μέσα στην κοινωνία.

Πολιτισμός

Tags

0

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πολ Μεσκάλ στο εξώφυλλο του Rolling Stone: «Δεν είχα το ταλέντο που ένιωθα ότι είχαν οι άλλοι»

Πολιτισμός / Ο Πολ Μεσκάλ στο εξώφυλλο του Rolling Stone: «Δεν είχα το ταλέντο που ένιωθα ότι είχαν οι άλλοι»

Από την περίοδο που σκεφτόταν να τα παρατήσει, ο Μεσκάλ έφτασε στη λίστα των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ και έγινε το «Μήλον της Έριδος» κορυφαίων σκηνοθετών και σχεδιαστών μόδας
LIFO NEWSROOM
Γκρέτα Γκάρμπο: Η μυστηριώδης ζωή της «σφίγγας της Σουηδίας» που «αποπλάνησε» το Χόλιγουντ

Πολιτισμός / Γκρέτα Γκάρμπο: Η μυστηριώδης ζωή της «σφίγγας της Σουηδίας» που «αποπλάνησε» το Χόλιγουντ

Η Σουηδέζα ηθοποιός, θα αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 36 χρόνων από το σινεμά, όταν βρισκόταν στην κορυφή, ζώντας τα υπόλοιπα 49 χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τροφοδοτώντας μία ασυγκράτητη μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά της, με φήμες, ιστορίες, πληροφορίες, για τη ζωή της, τους πολυάριθμους έρωτές της, την αθεράπευτη προσμονή μίας επιστροφής της στα πλατό
LIFO NEWSROOM
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 25 χρόνια του με Argerich, Κουρεντζή, Nagano και Gheorghiu 

Πολιτισμός / Argerich, Κουρεντζής, Nagano, Gheorghiu: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 25 χρόνια του

Ο οργανισμός που άλλαξε τον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται στην πιο εξωστρεφή φάση του και υποδέχεται τη νέα σεζόν με ένα πρόγραμμα γεμάτο σημαντικές διεθνείς συμμετοχές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
 
 