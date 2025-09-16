Πέθανε στα 89 του ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σταρ του Χόλιγουντ, σκηνοθέτης και ακτιβιστής

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρυλικός ηθοποιός που γοήτευσε το Χόλιγουντ πριν στραφεί στη σκηνοθεσία και στον ακτιβισμό, πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τη Σίντι Μπέργκερ, επικεφαλής του πρακτορείου Rogers & Cowan PMK, η οποία ανέφερε ότι έφυγε στον ύπνο του, χωρίς να διευκρινίσει την αιτία.

Ο Ρέντφορντ υπήρξε για δεκαετίες ένας από τους πιο αγαπητούς πρωταγωνιστές του αμερικανικού κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες-σταθμούς όπως Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), All the President’s Men (1976) και Out of Africa (1985). Η ερμηνεία του το 1973 στο The Sting του χάρισε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Στη δεκαετία του ’80 στράφηκε με επιτυχία στη σκηνοθεσία, κερδίζοντας Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Ordinary People (1980), ταινία που απέσπασε και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Ακολούθησαν έργα όπως το Quiz Show (1994), που επιβεβαίωσαν τη φήμη του ως δημιουργού με κοινωνικό και πολιτικό βλέμμα.

Πέρα από την καριέρα του στο σινεμά, ο Ρέντφορντ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με το Sundance Institute και το Sundance Film Festival, τα οποία ίδρυσε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο θεσμό για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και δίνοντας βήμα σε σκηνοθέτες όπως ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και η Κλόε Ζάο.

Παράλληλα, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής περιβαλλοντικών αγώνων, αντιτασσόμενος σε μεγάλα έργα που απειλούσαν τα τοπία της Γιούτα και στηρίζοντας για δεκαετίες οργανώσεις όπως το Natural Resources Defense Council. Παρότι απέρριπτε τον όρο «ακτιβιστής», ο Ρέντφορντ έγινε σύμβολο του ηθοποιού που αξιοποιεί τη φήμη του για να προωθήσει κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα.

Με σπουδαία καριέρα, εμβληματικές ερμηνείες και ανυποχώρητη στάση απέναντι στη μαζική κουλτούρα του Χόλιγουντ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έμεινε στην ιστορία ως σταρ, σκηνοθέτης και πρωτοπόρος που βοήθησε τον κινηματογράφο να κοιτάξει βαθύτερα μέσα στην κοινωνία.