ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος 75 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Facebook Twitter
Η Λίνα Μενδώνη με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου
0

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ, μετά από πρόσκληση που της απηύθυνε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος 75 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Οι εκδηλώσεις του στο Ηρώδειο και στην Επίδαυρο προσελκύουν κάθε χρόνο κοινό από όλο τον κόσμο και αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό και διεθνές θέατρο.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε:«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ η αποδοχή της πρότασής μας από την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, να αναλάβει τη διοίκηση του Φεστιβάλ. Ο θεσμός εισέρχεται στη δεύτερη 75ετία του ανανεωμένος και με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου προσδίδει κύρος και δυναμική στο Φεστιβάλ».

Η τοποθέτηση της κ. Σακελλαροπούλου αναμένεται να επισφραγίσει τη νέα εποχή του θεσμού, με στόχο την περαιτέρω διεθνοποίησή του και την ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ελλάδας.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Πολιτισμός / Πολύχρωμη έκθεση για παιδικές χαρές με εικαστική ματιά στο Μουσείο Μπενάκη

Μία νέα έκθεση για τους αρχιτέκτονες, desiners και εικαστικούς που δημιούργησαν με πρωτοβουλία μιας διεθνούς ελβετικής οργάνωσης υπέροχες παιδικές χαρές και παιχνίδια για τα παιδιά του κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Πολιτισμός / Σπασμένη Φλέβα: Το video clip από το νέο τραγούδι των ΛΕΞ και Kepler is Free

Όλα ξεκίνησαν περίπου τρία χρόνια πριν, όταν ο ΛΕΞ διάβασε για το σενάριο της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» και αποδέχθηκε την πρόταση του σκηνοθέτη, Γιάννη Οικονομίδη, να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι για τις ανάγκες του φιλμ
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Εγκαινιάζεται το νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Το επιβλητικό κτίριο εκτείνεται σε περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα που καλύπτουν επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας
LIFO NEWSROOM
Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Γκοντάρ, Φατίχ Ακίν και Κόλιν Χούβερ από αύριο στους κινηματογράφους

Ο φόρος τιμής στη «Nouvelle Vague» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, το «Amrum» του αγαπητού στη χώρα μας Φατίχ Ακίν και μια ακόμα διασκευή μυθιστορήματος της Κόλιν Χούβερ είναι μερικές από τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Το νέο Terminal One στο JFK υπόσχεται να μετατρέψει το αεροδρόμιο σε «πολιτιστικό προορισμό»

Πολιτισμός / Η Νέα Υόρκη σχεδιάζει το πιο καλλιτεχνικό αεροδρόμιο στον κόσμο: Το νέο Terminal One στο JFK

Με την ολοκλήρωσή του το Terminal One φιλοδοξεί να λειτουργεί όχι μόνο ως πύλη εισόδου στη Νέα Υόρκη αλλά και ως πολιτιστικός προορισμός που αντανακλά την ενέργεια και τη δημιουργικότητα της πόλης που ποτέ δεν κοιμάται
LIFO NEWSROOM
 
 