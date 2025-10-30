Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ, μετά από πρόσκληση που της απηύθυνε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος 75 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας. Οι εκδηλώσεις του στο Ηρώδειο και στην Επίδαυρο προσελκύουν κάθε χρόνο κοινό από όλο τον κόσμο και αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό και διεθνές θέατρο.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε:«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ η αποδοχή της πρότασής μας από την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, να αναλάβει τη διοίκηση του Φεστιβάλ. Ο θεσμός εισέρχεται στη δεύτερη 75ετία του ανανεωμένος και με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου προσδίδει κύρος και δυναμική στο Φεστιβάλ».

Η τοποθέτηση της κ. Σακελλαροπούλου αναμένεται να επισφραγίσει τη νέα εποχή του θεσμού, με στόχο την περαιτέρω διεθνοποίησή του και την ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ελλάδας.