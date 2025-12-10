Η ιταλική κουζίνα ανακηρύχθηκε άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO – Η πρώτη εθνική κουζίνα στη λίστα

Η ιταλική κουζίνα αναγνωρίστηκε επισήμως ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας από την UNESCO, σε απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του οργανισμού στο Νέο Δελχί. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια εθνική κουζίνα αναγνωρίζεται στο σύνολό της και όχι μέσω επιμέρους παραδόσεων ή συγκεκριμένων συνταγών.

Η απόφαση σημαίνει ότι το σύνολο της ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης, από τα ζυμαρικά και τη μοτσαρέλα έως το κρασί και το τιραμισού, εγγράφεται στον διεθνή κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ιταλία είχε ήδη 21 εγγραφές στον σχετικό κατάλογο, μεταξύ των οποίων η τέχνη της ναπολιτάνικης πίτσας και το λυρικό τραγούδι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χαιρέτισε αμέσως την απόφαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram. «Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που λαμβάνουμε αυτή την αναγνώριση, η οποία τιμά αυτό που είμαστε και την ταυτότητά μας», ανέφερε. «Για εμάς τους Ιταλούς, η κουζίνα δεν είναι απλώς φαγητό ή μια συλλογή συνταγών. Είναι πολιτισμός, παράδοση, εργασία και πλούτος».

Η ιταλική κυβέρνηση είχε θέσει την αναγνώριση της κουζίνας ως στρατηγικό στόχο από τους πρώτους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, τον Οκτώβριο του 2022. Το επίσημο αίτημα κατατέθηκε πέντε μήνες αργότερα και ανέδειξε τη στενή σύνδεση της παραδοσιακής ιταλικής διατροφής με τον τρόπο ζωής, την κοινωνικότητα και την οικογενειακή συνοχή.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας προβολής, διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο υπαίθριο κυριακάτικο γεύμα στο Ρωμαϊκό Φόρουμ, παρουσία της Μελόνι και μελών της κυβέρνησης, μαζί με τις οικογένειές τους.

Στην ανακοίνωσή της, η UNESCO χαρακτήρισε την ιταλική κουζίνα «ένα πολιτιστικό και κοινωνικό μείγμα γαστρονομικών παραδόσεων» και έναν τρόπο «φροντίδας του εαυτού και των άλλων, έκφρασης αγάπης και επανασύνδεσης με τις πολιτιστικές ρίζες». Τόνισε επίσης τον κοινοτικό χαρακτήρα της, όπου άνθρωποι όλων των ηλικιών «μοιράζονται συνταγές, εμπειρίες και ιστορίες γύρω από το τραπέζι, με τους παππούδες να μεταδίδουν παραδοσιακά πιάτα στις νεότερες γενιές».

Ο υπουργός Γεωργίας της Ιταλίας, Φραντσέσκο Λολλομπριτζίντα, χαρακτήρισε την απόφαση «νίκη που ανήκει σε όλους» και σημείωσε ότι «μιλά για τις ρίζες, τη δημιουργικότητα και την ικανότητά μας να μετατρέπουμε την παράδοση σε καθημερινή πράξη».

Παράλληλα, έκθεση του Πανεπιστημίου Sapienza στη Ρώμη επισημαίνει ότι η ένταξη περιοχών και παραδόσεων της Ιταλίας στον κατάλογο της UNESCO, όπως οι λόφοι του prosecco στο Βένετο ή το νησί Παντελερία με την παραδοσιακή καλλιέργεια αμπελιών, είχε θεαματικά αποτελέσματα για τον τουρισμό. Με την προσθήκη της ιταλικής κουζίνας, οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση των επισκεπτών ενισχύονται.

Με πληροφορίες από Guardian

