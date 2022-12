Η Ιρλανδία θα επιστρέψει μουμιοποιημένα λείψανα και σαρκοφάγο στην Αίγυπτο

Μουμιοποιημένα ανθρώπινα λείψανα και μια σαρκοφάγος είναι μεταξύ των αρχαίων αντικειμένων που ένα ιρλανδικό πανεπιστήμιο λέει ότι σχεδιάζει να επαναπατρίσει στην Αίγυπτο.

Όλα τα αντικείμενα που επιστρέφονται από το University College Cork (UCC) χρονολογούνται μεταξύ 100 μ.Χ. και 975 π.Χ.

Μια επιγραφή στην ξύλινη σαρκοφάγο, η οποία δωρίστηκε στο UCC, υποδηλώνει ότι ανήκε σε έναν άνδρα με το όνομα Hor. Το UCC δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιστρέψει τα αντικείμενα το 2023.

Τα ανθρώπινα λείψανα πιστεύεται ότι ανήκουν σε ενήλικο άνδρα και δωρίστηκαν στο UCC το 1928.

Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν επίσης ένα σύνολο τεσσάρων Κανωπικών αγγείων - δοχεία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι κατά τη μουμιοποίηση - και ταφικά καλύμματα κεφαλής και σώματος, γνωστά ως cartonnage.

Τα αγγεία είναι τα παλαιότερα αντικείμενα, που χρονολογούνται πιθανώς μεταξύ 945-700 π.Χ., και αγοράστηκαν από το UCC από μια αντιπροσωπεία αρχαιοτήτων στο Γιορκσάιρ.

Δεν υπάρχουν αρχεία που να υποδεικνύουν πώς τα cartonnage [σ.σ. είδος υλικού που χρησιμοποιείται στις αρχαίες αιγυπτιακές ταφικές μάσκες και κατασκευαζόταν από στρώματα λινού ή πάπυρου καλυμμένα με γύψο] έφτασαν στο πανεπιστήμιο.

Η σαρκοφάγος ανακαλύφθηκε από τον Ιταλό αιγυπτιολόγο Ερνέστο Σκιαπαρέλι στις αρχές της δεκαετίας του 1900.

