Η Γαλλίδα σταρ, Ιζαμπέλ Ιπέρ, στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης

«Θα ξαναέρθω στην Ελλάδα και θα δουλέψω και με Έλληνες σκηνοθέτες, έχω πολλά στο μυαλό μου», δήλωσε η ηθοποιός

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης / Φωτ.: NDPPHOTO
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ταξίδεψε στην Ελλάδα με αφορμή το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, μίλησε για το βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης συνεργασίας ηθοποιού και σκηνοθέτη, ενώ δήλωσε «άπιστη» με τους ρόλους που έχει αναλάβει στην καριέρα της.

Όπως υπογράμμισε, η Γαλλίδα σταρ αισθάνεται πλήρης για τους ρόλους που έχει υποδυθεί και τη συνεργασία της με σπουδαίους σκηνοθέτες. «Δεν γυρίζεις απαραίτητα ταινίες με αξιαγάπητους χαρακτήρες, αλλά το αντίθετο», σχολίασε.

Αυτή είναι η έκτη φορά που η Ιζαμπέλ Ιπέρ βρίσκεται στην Ελλάδα, με πιο πρόσφατη εκείνη του περασμένου Απριλίου, με αφορμή την παράσταση «Bérénice» του Ρομέο Καστελούτσι. Στη Θεσσαλονίκη ήρθε με την κόρη της, Λολίτα Σαμά με την οποία συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Copacabana».

Μεταξύ άλλων, η Ιπέρ δήλωσε ότι: «Στην Ελλάδα θα ξαναέρθω και θα δουλέψω και με Έλληνες σκηνοθέτες, έχω πολλά στο μυαλό μου», προσθέτοντας, ότι «πάντα ψάχνει για το άγνωστο» και πως «κάθε φορά που ξεκινά να κάνει κάτι, είναι σαν ένα άλμα στο άγνωστο και αυτό ακριβώς αναζητά».

Όσο για τον μοναδικό σκηνοθέτη με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί και δεν θα μπορούσε, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «είναι ο Άλφρεντ Χίτσκοκ». «Θα ήθελα να παίξω στην ταινία “Vertigo”, στην πραγματικότητα σε όλες τις ταινίες. Δεν ξέρω αν θα ήμουν αρκετά ξανθιά γι’ αυτόν» σχολίασε.

 «Στην Ελλάδα θα ξαναέρθω και θα δουλέψω και με Έλληνες σκηνοθέτες, έχω πολλά στο μυαλό μου», δήλωσε η Ιζαμπέλ Ιπέρ στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης / Φωτ.: NDPPHOTO

«Είμαι πολύ πλήρης φυσικά και πολύ προνομιούχα που έχω όλους αυτούς τους ρόλους και τις ταινίες και συνεργάζομαι με τόσο σπουδαίους σκηνοθέτες, είναι ένα είδος πλούτου» τόνισε η Ιζαμπέλ Ιπέρ, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου» (The Richest Woman in the World) 2025 η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ιζαμπέλ Ιπέρ: «Είμαι άπιστη με τους ρόλους, τους αφήνω πίσω»

Όσο για τις ταινίες που διάλεξε για το αφιέρωμα του φεστιβάλ στο συνολικό έργο της, η ίδια εξήγησε, ότι  δεν ήταν τυχαία η επιλογή. «Σκέφτηκα ότι δημιουργούν μια ωραία επισκόπηση επειδή δεν είναι μόνο ταινίες που γυρίστηκαν στη Γαλλία, αλλά και και στο εξωτερικό και με διαφορετικούς σκηνοθέτες και με διεθνείς σκηνοθέτες, κάτι που αντικατοπτρίζει τις επιλογές μου» ανέφερε. «Έπρεπε να κάνω μια επιλογή, φυσικά, επειδή έχω κάνει πολλές άλλες ταινίες», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα, για το ενδεχόμενο μία ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί να μην γίνεται αποδεκτή ή να μην έχει θετική ανταπόκριση από το το κοινό,  η Γαλλίδα σταρ απάντησε: «Δεν κάνουμε ταινίες για να τις κλειδώνουμε σε ένα δωμάτιο. Κάνουμε ταινίες για να τις παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό. Με ενδιαφέρει αν μια ταινία που κάνω πετύχει ή όχι, αλλά σε διανοητικό επίπεδο, όχι συναισθηματικά. Έτσι είναι η ζωή της κάθε ταινίας κουβαλάει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της» συμπλήρωσε.

Για την Ιπέρ, η λέξη κλειδί που κρύβεται πίσω από μία επιτυχημένη συνεργασία ηθοποιού και σκηνοθέτη, είναι η εμπιστοσύνη. Η ίδια δεν φαίνεται να «δένεται» με τους ρόλους της, δηλώνοντας ότι: «Είμαι άπιστη στις ταινίες και τους ρόλους που παίζω. Τη στιγμή που τελειώνω τα γυρίσματα, τα αφήνω πίσω».

Με πληροφορείς από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

