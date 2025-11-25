Κακοκαιρία Adel: Ο Τσατραφύλλιας προειδοποιεί - 12 περιοχές στο «στόχαστρο» ισχυρών φαινομένων

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα τη χώρα, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων τις τελευταίες ημέρες.

Στη νέα ανάρτησή του για την κακοκαιρία Adel, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά το πέρασμά της, εξηγώντας πως το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, θα είναι το πιο δύσκολο.

Αναλυτικότερα ο γνωστός μετεωρολόγος στη νεότερη πρόγνωσή του για την πορεία των φαινομένων, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είναι το "ζουμί" της κακοκαιρίας».

«Η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά όπως ραγδαιότητες, μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια. Να τονίσω ότι στις πληγείσες περιοχές δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή από σήμερα», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Επιπλέον, εκτός από τη δυτική Ελλάδα και τη νότια Πελοπόννησο η κακοκαιρία θα χτυπήσει έντονα τις παρακάτω περιοχές (Πέμπτη-Παρασκευή) : Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και οριακά Χαλκιδική και Δωδεκάνησα», συνέχισε.

«Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες κυρίως στο Αιγαίο και την Πέμπτη και στο νότιο Ιόνιο. Κρύα δεν προβλέπονται και τα χιόνια στα ψηλά», κατέληξε.