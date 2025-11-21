ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Φεστιβάλ Ντόχα: Άνοιξε με την ταινία «The Voice of Hind Rajab» - «Παρών» από τη μητέρα της 6χρονης Χιντ

Η μητέρα της επέλεξε να μην παρακολουθήσει το φιλμ επειδή δεν μπορούσε να ακούσει τη φωνή της κόρης της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΧΑ THE VOICE OF HIND RAJAD Facebook Twitter
Φωτ.: X
0

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα άνοιξε τις πύλες του την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, με την επίσημη πρεμιέρα στη Μέση Ανατολή, του συγκινητικού δράματος της σκηνοθέτιδας Καουτέρ Μπεν Χανία, «The Voice of Hind Rajab» («Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»).

Η τελετή έναρξης στο Katara Cultural Village αποτέλεσε την πρώτη φορά που μία παρουσίαση ταινίας- η οποία αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός 6χρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη, το οποίο βρίσκεται παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχτηκε επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα και αργότερα βρέθηκε νεκρό- έγινε παρουσία της μητέρας του θύματος, Γουίσαμ Χαμάντα.

Σημειώνεται ότι στην ταινία ακούγεται η φωνή της 6χρονης Χιντ Ρατζάμπ, κατά τη διάρκεια της συγκλονιστικής συνομιλίας της με το διασωστικό κέντρο του Παλαιστινιακού Ερυθρού Σταυρού.

Φεστιβάλ Ντόχα: «Παρών» από τη μητέρα της 6χρονης Χιντ

Η μητέρα της, η οποία επέλεξε να μην παρακολουθήσει το φιλμ επειδή δεν μπορούσε να ακούσει τη φωνή της κόρης της, ανέβηκε στη σκηνή και δήλωσε: «Έχασα την κόρη μου, αλλά δεν έχασα την ανθρωπιά μου».

«Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ταινία στη Ντόχα», δήλωσε η σκηνοθέτις στο Variety πριν από την προβολή, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που οι πρωταγωνιστές συνάντησαν τα μέλη της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που υποδύονται στο φιλμ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η προβολή του «The Voice of Hind Rajab» στο Κατάρ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα υπήρξε βασικός διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Κινηματογράφου της Ντόχα (Doha Film Institute - DFI), Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, απένειμε στον Αιγύπτιο ηθοποιό Jamal Soliman και στην Ιρανή πρωταγωνίστρια Golshifteh Farahani, η οποία είναι εγκατεστημένη στη Γαλλία, τα Βραβεία Δημιουργικής Αριστείας για το 2025.

Μεταξύ των διάσημων καλεσμένων που αναμένονται στο κόκκινο χαλί τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνονται οι Στίβεν Σόντερμπεργκ, Ράμι Γιούσεφ, Μικαέλα Κόουλ, Μο Άμερ, Σάλεχ Μπάκρι, Χιάμ Αμπάς και Αν Μαρί Τζασίρ.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα θα ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

προτομή της Νεφερτίτης Αίγυπτος Βερολίνο

Πολιτισμός / Βερολίνο: Η Νεφερτίτη είναι «αμετακίνητη» παρά τις εκκλήσεις της Αιγύπτου

Παρότι κατά καιρούς διατυπώνονται δημόσιες εκκλήσεις για επαναπατρισμό, το ίδρυμα που κατέχει το έργο υποστηρίζει ότι η προτομή είναι τόσο εύθραυστη ώστε να θεωρείται «αμετακίνητη»
LIFO NEWSROOM
Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 19:00 - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Πολιτισμός / Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα στις 29 Νοεμβρίου - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Συναυλίες, παραστάσεις, DJ sets, προβολές ταινιών, παγοδρόμιο - και πολλά ακόμη - θα περιλαμβάνονται στον φετινό χριστουγεννιάτικο κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
LIFO NEWSROOM
Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Το δεύτερο και τελευταίο μέρος του «Wicked», το τρίτο «Now You See Me» και η ταινία που έδωσε στον Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ το μεγάλο βραβείο της Μπερλινάλε ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 