Χρυσές Σφαίρες: Η Ντέμι Μουρ ηγείται της κούρσας για τα Όσκαρ - «Με έλεγαν ηθοποιό "ποπ κορν"»

Η Ντέμι Μουρ επέστρεψε θριαμβευτικά στις Χρυσές Σφαίρες, κατακτώντας το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία τρόμου The Substance, η οποία αναζωογόνησε την καριέρα της. Στην παθιασμένη ομιλία της, η 62χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι βρισκόταν σε "χαμηλό σημείο" πριν δεχθεί τον ρόλο και χαρακτήρισε το βραβείο ως υπενθύμιση ότι ανήκει στον χώρο του κινηματογράφου.

Η βραδιά είχε εκπλήξεις και σημαντικές διακρίσεις. Στην κατηγορία της τηλεόρασης, οι σειρές Baby Reindeer και Shōgun αναδείχθηκαν νικήτριες, ενώ στις κινηματογραφικές διακρίσεις ξεχώρισαν τα Emilia Pérez, The Brutalist και Wicked.

Η Ντέμι Μουρ κέρδισε το πρώτο της βραβείο Χρυσής Σφαίρας στην καριέρα της, έπειτα από 45 χρόνια πορείας. «Πριν από 30 χρόνια, μου είχαν πει ότι είμαι μια “ηθοποιός ποπ κορν” και ότι τα βραβεία δεν είναι για μένα. Πίστεψα σε αυτό και με διέβρωσε. Αλλά όταν έλαβα το σενάριο του The Substance, κατάλαβα ότι δεν είχα τελειώσει ακόμη», δήλωσε συγκινημένη.

Η ισπανόφωνη μουσική ταινία για έναν Μεξικανό βαρόνο ναρκωτικών που αλλάζει φύλο κέρδισε τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Μιούζικαλ ή Κωμωδίας. Η τρανς ηθοποιός Κάρλα Σοφία Γκασκόν, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε: «Φωνάξτε δυνατά: “Είμαι αυτό που είμαι, όχι αυτό που θέλετε να είμαι”».

«Είμαι πραγματικά σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Ντέμι Μουρ στην ομιλία της. «Κάνω αυτή τη δουλειά για πολύ καιρό, πάνω από 45 χρόνια τώρα, και είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι ως ηθοποιός. Νιώθω τόσο ταπεινή και τόσο ευγνώμων».

«Ένα πράγμα που πιστεύω ότι αυτή η ταινία διδάσκει είναι ότι στις στιγμές που δεν νιώθουμε αρκετά έξυπνοι, αρκετά όμορφοι, αρκετά αδύνατοι, αρκετά επιτυχημένοι ή γενικά όχι αρκετοί, είχα μια γυναίκα να μου πει: "Όχι, δεν θα είσαι ποτέ αρκετός, αλλά μπορείς να κατανοήσεις την αξία σου αν απλώς αφήσεις την τάση να συγκρίνεσαι". Έτσι, σήμερα γιορτάζω αυτό το βραβείο ως ένδειξη της πληρότητάς μου και της αγάπης που με οδηγεί. Και για το δώρο του να κάνω κάτι που αγαπώ και να μου υπενθυμίζεται ότι ανήκω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

