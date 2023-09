Φεστιβάλ Βενετίας 2023: Παγκόσμια πρεμιέρα σήμερα για το «Poor Things» του Λάνθιμου

Με ελληνικό χρώμα η σημερινή μέρα για το Φεστιβάλ Βενετίας 2023 αφού κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things».

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου προβάλλεται σήμερα στο 80ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2023, αλλά χωρίς τους πρωταγωνιστές της στο κόκκινο χαλί λόγω της απεργίας των Αμερικανών ηθοποιών. Ο Έλληνας σκηνοθέτης βρίσκεται ήδη στη Βενετία από την Τετάρτη μαζί με τον στενό συνεργάτη και μοντέρ του, Γιώργο Μαυροψαρίδη και σήμερα το μεσημέρι μετά τις δημοσιογραφικές προβολές θα δώσει συνέντευξη τύπου μαζί με τους παραγωγούς και κάποιους από τους συντελεστές της ταινίας.

Το «Poor Things», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 4 Ιανουαρίου 2024 από την Feelgood Entertainment, συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα διεκδικώντας μαζί με άλλες 22 ταινίες το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης, το Χρυσό Λέοντα που θα απονείμει η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Ντάμιεν Σαζέλ. Πρόκειται για μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του 'Αλισντερ Γκρέι, με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο.

Το φεστιβάλ σήκωσε αυλαία την Τετάρτη (30/9) με το ιταλικό biopic «Comandante» του Εντοάρντο ντε 'Αντζελις. Και αν το κόκκινο χάλι της Βενετίας παραδοσιακά μάς έχει χαρίσει μερικές αξέχαστες στιγμές λάμψης μεγάλων σταρ του σινεμά, φέτος τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά, αφού η απεργία που βρίσκεται σε εξέλιξη της SAG-AFTRA δεν επιτρέπει στα μέλη του σωματείου να παίρνουν μέρος σε προωθητικές καμπάνιες για τις ταινίες που συμμετέχουν. Παρόλα αυτά το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Ανταμ Ντράιβερ, ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ και η Ιταλίδα ηθοποιός Κατερίνα Μουρίνο που παρουσίασε και την τελετή έναρξης.

#BiennaleCinema2023 The pit stop of @FerrariMovie at #Venezia80 : @MichaelMann , #AdamDriver , and @PatrickDempsey meet their fans on the Red Carpet! pic.twitter.com/7DFHqn4H1e

Το «Comandante» έτυχε θερμής υποδοχής, με τον πρωταγωνιστή του, Πιερφραντσέσκο Φαβίνο να καταχειροκροτείται από το κοινό του φεστιβάλ το βράδυ της πρεμιέρας. Πρόκειται για ένα πολεμικό δράμα με έντονη δράση, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του θρυλικού διοικητή υποβρυχίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Σαλβατόρε Τοντάρο, ο οποίος τον Οκτώβριο του 1940 βύθισε ένα εμπορικό πλοίο και αψηφώντας τις εντολές των ανωτέρων του διέσωσε 26 Βέλγους ακολουθώντας τον «νόμο της θάλασσας» σύμφωνα με τον οποίο κανένας δεν εγκαταλείπεται.

«Ελπίζω ότι όποιος παρακολουθεί αυτή την ταινία να συμφωνεί ότι υπάρχουν αιώνιοι , αμετάβλητοι νόμοι σαν αυτόν της θάλασσας που δεν πρέπει ποτέ να σπάσουν» δήλωσε στη La Republica ο σκηνοθέτης Εντοάρντο ντε 'Αντζελις. Ανάμεσα στους επίσημους καλεσμένους που παρακολούθησαν την ταινία ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντζι, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, και ο Υπουργός Πολιτισμού, Τζέναρο Σαντζουλιάνο.

#BiennaleCinema2023 | Day By Day 1

Our top highlights from Venice Lido: the Juries presentations, the two films of the day, #TheOrderOfTime and #Comandante on their press and Red Carpet duties, then the thrilling Opening Ceremony honouring #LilianaCavani, Golden Lion for Lifetime… pic.twitter.com/dEeV95ugPG