Eurovision 2024: Δεν εμφανίστηκε η Ιρλανδία στην πρόβα

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο διαγωνισμός της Eurovision, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, καθώς η Ιρλανδία δεν εμφανίστηκε στην πρόβα το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μάλμε.

Ιρλανδία, Ελλάδα και Ελβετία δεν εμφανίστηκαν μεταξύ των χωρών κατά την παρέλαση της πρόβας, που ονομάζεται και Family Rehearsal καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και νεαρότεροι θεατές. Το Bambie Thug, από το Κορκ, που εκπροσωπεί την Ιρλανδία στη φετινή Eurovision δεν εμφανίστηκε στη σκηνή ούτε για να παρουσιάσει το τραγούδι του.

BAMBIE THUG IS CURRENTLY NOT PERFORMING AT THE FAMILY REHEARSAL pic.twitter.com/Wzz65dzo8S

Ο λόγος που επικαλείται το Bambie Thug για τη μη παρουσία του στην πρόβα είναι μια κατάσταση που απαιτεί «επείγουσα προσοχή» από τους διοργανωτές, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του θέματος και συζητά επί του παρόντος τις απαραίτητες ενέργειες. «Εξετάζουμε το θέμα» δήλωσε εκπρόσωπος στο skynews.com.

Καθώς οι θαυμαστές της Eurovision περιμένουν με ανυπομονησία τον μεγάλο τελικό, η απροσδόκητη τροπή των γεγονότων έχει δημιουργήσει επιπλέον αγωνία στους φανς λίγο πριν τον διαγωνισμό, καθώς η απουσία του Bambie Thug όσο και του Joost Klein από την Ολλανδία που ανακοινώθηκε πως αποκλείστηκε επισήμως από τον θεσμό ανατρέπουν τα δεδομένα.

Από την παρέλαση στην αρχή της πρόβας απουσίαζαν επίσης Ελλάδα και Ελβετία, που όμως εμφανίστηκαν στη συνέχεια και παρουσίασαν τα κομμάτια τους κανονικά.

🇮🇪🇬🇷🇨🇭 Bambie Thug, Marina Satti and Nemo weren’t on the Flag Parade during the Third Dress Rehearsal of the Grand Final#Eurovision #UnitedByMusic pic.twitter.com/hPC7Do4Xiw