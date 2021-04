Με τη συμμετοχή κοινού θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Ρότερνταμ.

Το γεγονός μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο μια απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης. Η διοργάνωση, με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της Eurovision στο Twitter, επιβεβαίωσε πως ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με περιορισμένο αριθμό θεατών.

Συγκεκριμένα η είσοδος στο Rotterdam Ahoy θα επιτραπεί σε 3.500 άτομα, περίπου το 20% της συνολικής χωρητικότητας. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα μόνο σε όσους είχαν αγοράσει εκείνα του περυσινού διαγωνισμού. Όλοι οι θεατές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

We’re happy the Dutch government have confirmed we can safely welcome an audience of 3500 for each of the #Eurovision 2021 shows in Rotterdam next month.



Find out more 👉 https://t.co/ePfjCaxBEv pic.twitter.com/Ge47bIEKky