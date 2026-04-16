ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Η φετινή θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές.

MVRDV | Dutch Pavilion @ Expo 2000, Hannover © MVRDV
Η ημερίδα ΕΣΩ 2026 «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως μια συλλογική πράξη.

Η φετινή θεματική τοποθετεί την αρχιτεκτονική στο σημείο τομής ανάμεσα στη γη, την τεχνολογία και τον άνθρωπο, υποστηρίζοντας ότι ο ουσιαστικός σχεδιασμός δεν προκύπτει από τη μοναχική ιδιοφυΐα, αλλά από μια διαρκή διαπραγμάτευση ανάμεσα σε διαφορετικές δυνάμεις. Σε μια εποχή κλιματικής επείγουσας ανάγκης και ραγδαίας ψηφιακής εξέλιξης, η αρχιτεκτονική καλείται να γεφυρώσει την οικολογία με την οικονομία, τη χειροτεχνία με τον αλγόριθμο, το μόνιμο με το εφήμερο, καθώς και το υλικό με το άυλο.

Η αρχιτεκτονική δεν αποτελεί μια ατομική πράξη. Είναι μια συνεχής διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές: πελάτες, κοινότητες, οικοσυστήματα, κατασκευαστές και τα διαρκώς εξελισσόμενα εργαλεία του σχεδιασμού. Η ημερίδα ΕΣΩ αναδεικνύει αυτόν τον διάλογο, εξερευνώντας πώς οι βιώσιμες στρατηγικές μπορούν να είναι ταυτόχρονα και οικονομικά βιώσιμες, πώς η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να σέβεται τις παραδόσεις της χειροτεχνίας και πώς ανθεκτικές και ευέλικτες κατασκευές μπορούν να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες κλιματικές και πολιτισμικές συνθήκες.

Το κοινό της ημερίδας θα γνωρίσει έργα και προσεγγίσεις όπου τα υλικά υψηλής απόδοσης συναντούν τη βαθιά υλικότητα, όπου η παραμετρική σκέψη σέβεται τον τόπο και όπου η αστική ανάπτυξη διατηρεί τη μνήμη και την ταυτότητα του τοπίου.

Ομιλητές/ριες

Η φετινή ημερίδα ΕΣΩ 2026 συγκεντρώνει ένα πολυφωνικό σύνολο ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτισμικές και επαγγελματικές αφετηρίες συμβάλλουν στον διάλογο γύρω από τη θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο».

Από την Αθήνα συμμετέχουν ο Λουκάς Μπομπότης των Bobotis+Bobotis Architects και η Ουρανία Πικραμένου των dePlot Architects, εκπροσωπώντας σύγχρονες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις που διερευνούν τη σχέση του σχεδιασμού με την πόλη, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Bobotis+Bobotis Architects | House in Falatados, Tinos © Ioanna Roufopoulou
dePLOT Architects | Earth Suites in Mykonos © Dimitris Chachlas

Από τη Μάνη έρχεται η αρχιτέκτονας Ελένη Τσιγαρίδα, ιδρύτρια του γραφείου Etsi Architects, η οποία προσεγγίζει την αρχιτεκτονική ως σύνθεση πολιτισμικής μνήμης και σύγχρονης ζωής, γεφυρώνοντας την παράδοση με την καινοτομία και το φυσικό τοπίο με το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Etsi Architects | The Olive Press House in Kotroni © Mirto Iatropoulou

Από τη Θεσσαλονίκη συμμετέχει η Μαρία Δέδα, ιδρύτρια του γραφείου Deda & Architects, φέρνοντας στο προσκήνιο μια προσέγγιση που αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό ως διαλεκτική διαδικασία ανάμεσα στον τόπο, το τοπίο και την καθημερινή εμπειρία.

Deda & Architects | September Hotel in Thessaloniki © Deda & Architects

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί επίσης μια ειδική στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τάκη Ζενέτου, με τη συμμετοχή της Ντόρας Θεοδωροπούλου, της Ελίνας Θεοδωροπούλου, του Γιώργου Τζιρτζιλάκη και της Ελίνας Ζενέτου. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους θα φωτίσουν το έργο και τη σκέψη του οραματιστή Έλληνα αρχιτέκτονα, ο οποίος ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα αντιμετώπισε την αρχιτεκτονική ως μια διαρκή διαπραγμάτευση ανάμεσα στη γη, την τεχνολογία και τον άνθρωπο.

Από το εξωτερικό, στην ημερίδα συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς αρχιτεκτονικής σκηνής. Από την Ελβετία έρχεται ο Beat Huesler, Architect και Director Europe του γραφείου Oppenheim Architecture, ο οποίος παρουσιάζει μια μεθοδολογία σχεδιασμού που ανταποκρίνεται στο εκάστοτε περιβάλλον, ενσωματώνοντας το τοπίο, την τοπική χειροτεχνία και την τεχνική ακρίβεια σε έργα με έντονη τοπική ταυτότητα.

Oppenheim Architecture | Vlora Beach Tower in Albania © MIR

Από την Ολλανδία συμμετέχει ο Winy Maas, συνιδρυτής και Principal Architect του διεθνούς γραφείου MVRDV, του οποίου το έργο αντιμετωπίζει την αρχιτεκτονική ως ενεργή διαπραγμάτευση ανάμεσα στην τεχνολογία και τη φύση, αλλά και ανάμεσα σε κοινωνικά, χωρικά και τεχνικά συστήματα. Παράλληλα, ως διευθυντής του The Why Factory στο TU Delft, ο Maas αναπτύσσει μια ερευνητική μεθοδολογία όπου τα βιβλία, τα δεδομένα και τα speculative σενάρια λειτουργούν ως εργαλεία σχεδιασμού για την πόλη του μέλλοντος.

MVRDV | Portlantis in the port of Rotterdam © Ossip Van Duivenbode

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει επίσης η Caroline Bos των UNstudio, συνιδρύτρια του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου με έδρα το Άμστερνταμ, της οποίας το έργο και η θεωρητική συμβολή έχουν διαμορφώσει έναν τρόπο σκέψης όπου η αρχιτεκτονική λειτουργεί ως πεδίο έρευνας, στρατηγικής και διαλόγου ανάμεσα στην κοινωνία, την τεχνολογία και το δομημένο περιβάλλον.

UN STUDIO | The Bridge Tower in Warsaw © UN STUDIO

Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικές γενιές, γεωγραφίες και σχεδιαστικές φιλοσοφίες, η ΕΣΩ 2026 φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό πεδίο ανταλλαγής ιδεών, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική ως μια δυναμική διαδικασία διαλόγου και διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον τόπο, την τεχνολογία και τον άνθρωπο.

Βραβεία Συνολικής Προσφοράς Archisearch

Παράλληλα με τη διοργάνωση, πραγματοποιείται η απονομή των Archisearch Lifetime Achievement Awards, ενός θεσμού που επιδιώκει να συμβάλει στην καταγραφή και ανάδειξη πρακτικών που γεννήθηκαν μέσα από την ιστορία του σχεδιασμού στην Ελλάδα και μπορούν να λειτουργήσουν ως πυξίδα για ένα υγιές μέλλον.

Μέχρι σήμερα έχουν τιμηθεί σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής, μεταξύ των οποίων ο σχεδιαστής Γιάννης Τσεκλένης (2019), ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Θεοδόσης Τάσιος, καθώς και οι αρχιτέκτονες Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας και Γιάννης Βικέλας. Στον θεσμό έχουν επίσης βραβευθεί τρεις σημαντικές μορφές της ελληνικής αρχιτεκτονικής, οι Σέβα Καρακώστα, Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη και Νέλλα Γκόλαντα.

© DESIGN AMBASSADOR | PHOTO BY APHRODITI HOULAKI
© DESIGN AMBASSADOR | PHOTO BY APHRODITI HOULAKI
Το 2023 τιμήθηκαν οι Δημήτρης Φιλιππίδης, Δημήτρης Αντωνακάκης, Κυριάκος Κυριακίδης και Ρένα Παπασπύρου, ενώ το 2024 οι Τάσος Μπίρης, Μανόλης Κορρές και Ελένη Βερναδάκη. Το 2025 τα βραβεία απονεμήθηκαν στους Κώστα Τσόκλη, Ντίνα Βαΐου και Μάνο Περάκη.

Κατά τη διάρκεια της ΕΣΩ 2026, η όγδοη απονομή των Archisearch Lifetime Achievement Awards θα αναδείξει και θα τιμήσει το έργο και την προσωπικότητα του Δημήτρη Κορρέ (αρχιτέκτονα και μηχανικού), του Ανδρέα Κούρκουλα (αρχιτέκτονα και καθηγητή) και της Λήδας Παπακωνσταντίνου (καλλιτέχνιδας).

Τα βραβεία θα απονείμει ο Παναγιώτης Πάγκαλος, αρχιτέκτονας (Ph.D.), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συμβασιούχος καθηγητής (Associated Educational Staff) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στοιχεία διοργάνωσης

Τίτλος ημερίδας: ΕΣΩ 2026 –  “Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο”

Τυπολογία: Συνέδριο, Ημερίδα Αρχιτεκτονικής & Σχεδιασμού 

Τοποθεσία: Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Μάϊου 2026

Ώρας έναρξης: 16:00

Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας για το ΕΣΩ 2025, εδώ - https://www.designerstribe.com/event/eso-2026/  

