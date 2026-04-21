Έλα να γεράσουμε μαζί: Μια νέα έκθεση κοιτάζει κατάματα το γήρας

ΤΟ THE COMING OF AGE, Η ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ WELLCOME COLLECTION, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ. ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 120 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΠ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Diana Kaumba, Legendary Glamma - High Fashion in the African Landscape
Στο Λονδίνο, το Wellcome Collection αφιερώνει τη νέα μεγάλη έκθεσή του σε κάτι που οι περισσότερες κοινωνίες εξακολουθούν να κοιτούν με αμηχανία: το γήρας. Το The Coming of Age άνοιξε στις 26 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο, προτείνοντας μια διαδρομή που εξετάζει την ηλικία από την εφηβεία έως τα γηρατειά.

Η έκθεση φέρνει μαζί περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα και κινείται ανάμεσα στην τέχνη, την επιστήμη, την κοινωνική ιστορία και την ποπ κουλτούρα. Στις αναφορές για την έκθεση ξεχωρίζουν έργα της Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον, της Serena Korda, της Σουζάν Λέισι, του Rory Pilgrim, της Πόλα Ρέγκο, της Άννα Μαρία Μαϊολίνο και του Τζον Κόπλανς, αλλά και αντικείμενα όπως τα ιαπωνικά sake cups που δίνονταν σε εκατοντάχρονους ή το μπαστούνι του Καρόλου Δαρβίνου.

Η επιμελήτρια Shamita Sharmacharja έχει πει ότι η έκθεση γεννήθηκε από τη σύγχρονη αμηχανία γύρω από τη γήρανση: ζούμε περισσότερο, αλλά εξακολουθούμε να φοβόμαστε το να μεγαλώνουμε. Γι’ αυτό και το The Coming of Age δεν στέκεται μόνο στη φθορά ή στη μακροβιότητα, αλλά ανοίγει ζητήματα όπως η ανισότητα, η θέση των ηλικιωμένων γυναικών, η φροντίδα, η τεχνολογία και το πώς μπορούν οι κοινωνίες να προσαρμοστούν ώστε να γερνάμε καλύτερα όλοι.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η έκθεση δεν αντιμετωπίζει το γήρας ως κλειστό ιατρικό ή υπαρξιακό ζήτημα. Το αντιμετωπίζει και ως πολιτισμικό καθρέφτη. Από τη μία, ο σύγχρονος κόσμος υπόσχεται επιμήκυνση της ζωής, αντιγηραντικές λύσεις και καλύτερη τεχνολογία. Από την άλλη, συνεχίζει να αντιμετωπίζει το γερασμένο σώμα ως κάτι αόρατο, άβολο ή οικονομικά βαρύ. Το The Coming of Age στέκεται ακριβώς μέσα σε αυτή την αντίφαση.

Serena Korda, Wild Apples (2024)
Serena Korda’s Wild Apples (2024)
Maker unknown, Netsuke: Hare/rabbit pounding with pestle and mortar. Japan, 1701–1900.
Cornelius van Dalen I, Thomas Parr, aged 152 (1635)
Charles Darwin’s walking stick
Maija Tammi, Immortals’ Birthday (2020)

Sebald Beham, The Fountain of Youth (1536)
Paula Rego, Nursing (2002)
Elinor Carucci, Gray hair sticking straight up (2015)
Anna Maria Maiolino, Por um Fio (By a Thread), 1976
Sam Taylor-Johnson, Still Life (2001)
Kimiko Nishimoto, Self-portrait (2011)

Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΠΡΑΝΤΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada
«Μακάρι να ήμασταν πεταλούδες»: Βρέθηκαν οι κλεμμένες ερωτικές επιστολές του Τζον Κιτς

Οκτώ αυθεντικές επιστολές που είχε στείλει ο Τζον Κιτς στη Φάνι Μπρον, τον μεγάλο έρωτα της σύντομης ζωής του, βρέθηκαν έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εξαφάνισης και επιστρέφουν στους κληρονόμους της οικογένειας Γουίτνεϊ. Δεν επιστρέφει μόνο ένα χαμένο λογοτεχνικό αρχείο, αλλά η φωνή ενός νεαρού άνδρα που έγραφε στη γυναίκα που αγαπούσε ενώ ήξερε πως ο χρόνος του ήταν λίγος.
Δικαστική ήττα για τον Μιτς Γουάινχαουζ στην υπόθεση με τα αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε στο High Court του Λονδίνου την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της πρώην στιλίστριας της τραγουδίστριας, Ναόμι Πάρι, και της φίλης της, Κατριόνα Γκούρλεϊ, για την πώληση αντικειμένων που συνδέονταν με την κόρη του
Η βιογραφία του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ που μετατράπηκε σε χρονικό θανάτου

Η κυκλοφορία του The Illuminated Man φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο μια νέα βιογραφική ανάγνωση του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ, αλλά και την ιστορία του Κρίστοφερ Πριστ, που πέθανε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράξενο και συγκινητικό υβρίδιο: μισή μελέτη για τον Μπάλαρντ, μισό βιβλίο πένθους.
Τίτλοι τέλους για τον πολιτιστικό οργανισμό ΝΕΟΝ

Μετά από 14 χρόνια ολοκληρώνει την αποστολή του, έχοντας συμβάλει στη δημιουργία ενός καινούργιου κοινού με ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη. «Το περιβάλλον στη δημιουργία του οποίου συνεισέφερε ο ΝΕΟΝ δεν μας χρειάζεται πλέον», δήλωσε ο ιδρυτής του Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
Η Φαχρελνισά Ζεΐντ επιστρέφει στο Λονδίνο και μαζί της επιστρέφει ένας ολόκληρος κόσμος

Από την οθωμανική ελίτ στην κορυφή του μοντερνισμού: Η έκθεση “Immersion” στο Λονδίνο ξανασυστήνει τη Φαχρελνισά Ζεΐντ, αποδεικνύοντας ότι το έργο της παραμένει πιο ανήσυχο και εκθαμβωτικό από τη μυθιστορηματική ζωή της.
Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, ο Τσάρλι Κάουφμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Σκωτίας και μίλησε για το είδος του σινεμά που θέλει να φτιάχνει σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ποίηση, η αργή εικόνα και η απόρριψη της «συμβατικής ψυχαγωγίας».
Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη selfie της Ellen, στη Madonna και την Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
