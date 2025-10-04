ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εκτός περιοδείας ο Paul Arthurs των Oasis: Ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Το μήνυμα του κιθαρίστα των Oasis στα social media

LifO Newsroom
Ο κιθαρίστας των Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs, ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη/ Φωτ.: Instagram @boneheadspage
Ο Paul “Bonehead” Arthurs των Oasis αποχωρεί από την περιοδεία του συγκροτήματος, όπως έγραψε στα social media, όπου και αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί ξανά με καρκίνο.

Ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Oasis, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους, ένα μήνυμα στο οποίο εξηγεί, ότι αναγκάζεται να αποχωρήσει προσωρινά από τη μεγάλη επανένωση της μπάντας, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Στην ανάρτησή του, ο 60χρονος μουσικός ανέφερε, ότι θα λείπει από τις συναυλίες σε Σεούλ, Τόκιο, Μελβούρνη και Σίδνεϊ, προκειμένου να ακολουθήσει μια θεραπεία.

«Διαγνώστηκα νωρίτερα φέτος, αλλά ευτυχώς ανταποκρίθηκα πολύ καλά στη θεραπεία και κατάφερα να είμαι μέρος αυτής της απίστευτης περιοδείας», έγραψε ο Bonehead.

«Είμαι πραγματικά λυπημένος που θα χάσω αυτές τις συναυλίες, αλλά νιώθω καλά και θα είμαι πίσω, έτοιμος για τη Νότια Αμερική», πρόσθεσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Arthurs έρχεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο. Στο παρελθόν είχε νικήσει τον καρκίνο στις αμυγδαλές, το 2022, επιστρέφοντας τότε δυναμικά στη σκηνή.

Στην ανάρτησή του, απευθύνθηκε και στους θαυμαστές των Oasis, λέγοντάς τους:

«Περάστε φανταστικά αν πάτε στις συναυλίες αυτόν τον μήνα, και θα σας δω ξανά στη σκηνή με την μπάντα τον Νοέμβριο.

Bonehead X».

Ο Paul “Bonehead” Arthurs είναι η κιθάρα και τα πλήκτρα των Oasis, των οποίων είναι και ιδρυτικό μέλος. Το 1999 αποχώρησε, για να επιστρέψει στην μεγάλη επανένωση των αδελφών Gallagher.

