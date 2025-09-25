Ticketmaster: Αλλαγές στον τρόπο πώλησης εισιτηρίων έπειτα από έρευνα στις συναυλίες των Oasis

Η Ticketmaster συμφώνησε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πουλάει εισιτήρια, μετά από έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τον τρόπο πώλησης των εισιτηρίων για την περιοδεία επανένωσης των Oasis.
Η Competition and Markets Authority (CMA) εντόπισε δύο προβληματικά σημεία στον τρόπο που η Ticketmaster πούλησε τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη περιοδεία:
- Δεν ενημέρωσε τους πελάτες στις «μεγάλες ουρές» (σ.σ. online αναμονή) ότι τα εισιτήρια πωλούνταν σε δύο διαφορετικές τιμές, με την τιμή να αυξάνεται αφού τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.
- Ορισμένα εισιτήρια πωλούνταν 2,5 φορές πάνω της τιμής του κανονικού εισιτηρίου, χωρίς να παρέχουν «κανένα επιπλέον όφελος».
Η Ticketmaster συμφώνησε να:
- Ενημερώνει τους θαυμαστές 24 ώρες νωρίτερα εάν χρησιμοποιείται σύστημα διαφόρων τιμών
- Παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών ουρών, βοηθώντας τους θαυμαστές να προβλέψουν πόσο μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν
- Μην χρησιμοποιεί παραπλανητικές ετικέτες εισιτηρίων, που δίνουν την εντύπωση ότι ένα εισιτήριο είναι καλύτερο από ένα άλλο όταν δεν ισχύει κάτι τέτοιο
Η έρευνα της αρχής ξεκίνησε μετά από ευρύτατες καταγγελίες σχετικά με την πώληση, η οποία περιλάμβανε πάνω από 900.000 εισιτήρια που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας.
Ορισμένοι πλήρωσαν έως και £355 για εισιτήρια που αρχικά είχαν διαφημιστεί στα £148, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την λεγόμενη δυναμική τιμολόγηση – μια μορφή αύξησης τιμών ανάλογα με τη ζήτηση.
Η CMA είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι ζητούσε μια σειρά από μέτρα που ακόμη δεν είχαν συμφωνηθεί. Τότε εξήγησε ότι η Ticketmaster χαρακτήριζε ορισμένα εισιτήρια καθίμενων ως «πλατινένια» και τα πωλούσε σχεδόν δύο φορές και μισή ακριβότερα από τα αντίστοιχα κανονικά εισιτήρια, χωρίς να εξηγεί γιατί ήταν πιο ακριβά.
Η αρχή διαπίστωσε ότι «υπήρχε κίνδυνος οι καταναλωτές να έχουν την παραπλανητική εντύπωση ότι τα πλατινένια εισιτήρια ήταν καλύτερα».
Η επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η Ticketmaster δεν ενημέρωσε τους θαυμαστές ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες εισιτηρίων όρθιων σε διαφορετικές τιμές, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε ένδειξη ότι χρησιμοποιήθηκε δυναμική τιμολόγηση.
Με πληροφορίες από Sky News