Ticketmaster: Αλλαγές στον τρόπο πώλησης εισιτηρίων έπειτα από έρευνα στις συναυλίες των Oasis

Η Ticketmaster συμφώνησε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πουλάει εισιτήρια, μετά από έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τον τρόπο πώλησης των εισιτηρίων για την περιοδεία επανένωσης των Oasis.

Η Competition and Markets Authority (CMA) εντόπισε δύο προβληματικά σημεία στον τρόπο που η Ticketmaster πούλησε τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη περιοδεία:

Δεν ενημέρωσε τους πελάτες στις «μεγάλες ουρές» (σ.σ. online αναμονή) ότι τα εισιτήρια πωλούνταν σε δύο διαφορετικές τιμές, με την τιμή να αυξάνεται αφού τα φθηνότερα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Ορισμένα εισιτήρια πωλούνταν 2,5 φορές πάνω της τιμής του κανονικού εισιτηρίου, χωρίς να παρέχουν «κανένα επιπλέον όφελος».

Η Ticketmaster συμφώνησε να:

Ενημερώνει τους θαυμαστές 24 ώρες νωρίτερα εάν χρησιμοποιείται σύστημα διαφόρων τιμών

Παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών ουρών, βοηθώντας τους θαυμαστές να προβλέψουν πόσο μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν

Μην χρησιμοποιεί παραπλανητικές ετικέτες εισιτηρίων, που δίνουν την εντύπωση ότι ένα εισιτήριο είναι καλύτερο από ένα άλλο όταν δεν ισχύει κάτι τέτοιο

Η έρευνα της αρχής ξεκίνησε μετά από ευρύτατες καταγγελίες σχετικά με την πώληση, η οποία περιλάμβανε πάνω από 900.000 εισιτήρια που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας.

Ορισμένοι πλήρωσαν έως και £355 για εισιτήρια που αρχικά είχαν διαφημιστεί στα £148, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την λεγόμενη δυναμική τιμολόγηση – μια μορφή αύξησης τιμών ανάλογα με τη ζήτηση.

Η CMA είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι ζητούσε μια σειρά από μέτρα που ακόμη δεν είχαν συμφωνηθεί. Τότε εξήγησε ότι η Ticketmaster χαρακτήριζε ορισμένα εισιτήρια καθίμενων ως «πλατινένια» και τα πωλούσε σχεδόν δύο φορές και μισή ακριβότερα από τα αντίστοιχα κανονικά εισιτήρια, χωρίς να εξηγεί γιατί ήταν πιο ακριβά.

Η αρχή διαπίστωσε ότι «υπήρχε κίνδυνος οι καταναλωτές να έχουν την παραπλανητική εντύπωση ότι τα πλατινένια εισιτήρια ήταν καλύτερα».

Η επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η Ticketmaster δεν ενημέρωσε τους θαυμαστές ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες εισιτηρίων όρθιων σε διαφορετικές τιμές, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε ένδειξη ότι χρησιμοποιήθηκε δυναμική τιμολόγηση.

