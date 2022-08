City: Ήταν ένα μυστήριο στην έρημο για 50 χρόνια- Τώρα, το τεράστιο γλυπτό του Michael Heizer, ανοίγει για το κοινό

Είναι ένα τεράστιο γλυπτό, το οποίο δούλευε ο Michael Heizer επί μισό αιώνα. Μέχρι τώρα, αποτελούσε ένα μυστήριο. Πλέον, ανοίγει για το κοινό, έστω και για ελάχιστους επισκέπτες κάθε φορά.

Το μυαλό είναι δύσκολο να συλλάβει σχεδόν οτιδήποτε αφορά το έργο, που ονομάζεται «City», σημειώνουν οι New York Times. Έχει μήκος 1,5 μίλι (περίπου 2.400 μ.) και πλάτος σχεδόν μισό μίλι (800 μ.). Βρίσκεται σε μια απομονωμένη κοιλάδα στην έρημο της Νεβάδα. Και η κατασκευή του κόστισε 40 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα που προήλθαν από δωρεές αλλά και από την περιουσία του Heizer.

Half a century in the making, the artist Michael Heizer’s astonishing megasculpture in a remote Nevada valley is finally opening to visitors. "I am not here to tell people what it all means. You can figure it out for yourself," he said. https://t.co/uJpLxWdKIo pic.twitter.com/h0i3miI3yP