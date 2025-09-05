Βραβείο Stirling: Το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων ανακοίνωσε τις έξι υποψηφιότητες

Μία καινοτόμος επέκταση κατοικίας, ένα εντυπωσιακό κεντρικό κτίριο για τη μόδα και μια πρωτοποριακή εγκατάσταση ιατρικής έρευνας περιλαμβάνονται στα έξι κτίρια που προκρίθηκαν για το βραβείο Stirling, την κορυφαία διάκριση αρχιτεκτονικής στη Βρετανία.

Από τη βελτίωση της ζωής σε πανεπιστήμια και της συνεργασίας στην εργασία, μέχρι τη μετατροπή εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε επιθυμητούς χώρους, η λίστα αντικατοπτρίζει ένα ευρύ φάσμα φιλοδοξίας και αισιοδοξίας.

Επαινώντας τους υποψηφίους, ο πρόεδρος του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), Chris Williamson, δήλωσε: «Αυτά τα έργα δείχνουν την μοναδική ικανότητα της αρχιτεκτονικής να αντιμετωπίζει ορισμένες από τις πιο επείγουσες προκλήσεις της εποχής μας, ανταποκρινόμενη με δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και φροντίδα. Από ένα μνημειώδες κτίριο που προωθεί την επένδυση στις τέχνες και τον πολιτισμό, μέχρι την προσεκτική αποκατάσταση ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας και μια σύγχρονη εγκατάσταση ιατρικής έρευνας, το κάθε έργο προσφέρει ένα πρότυπο για το πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να εμπλουτίσει την κοινωνία.»

«Σε μια εποχή που η ποιοτική στέγαση είναι επείγουσα ανάγκη σε ολόκληρη τη χώρα, τα οικιστικά έργα ξεχωρίζουν για τον εφευρετικό, ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό τους – από μια κοινωνική κατοικία που αντιμετωπίζει την απομόνωση στην τρίτη ηλικία, μέχρι μια τολμηρή επέκταση σπιτιού που αναδεικνύει την επαναχρησιμοποίηση, και μια προσβάσιμη κατοικία που αποδεικνύει ότι η ομορφιά και η προσβασιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν.»

«Μαζί, αυτά τα έργα προσφέρουν μια ελπιδοφόρα οπτική για το μέλλον, όπου η αρχιτεκτονική ενισχύει τις κοινότητες και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού δομημένου περιβάλλοντος.»

Βραβείο Stirling: Οι 6 υποψηφιότητες

Appleby Blue Almshouse

Αντικαθιστώντας ένα εγκαταλελειμμένο γηροκομείο, το Appleby Blue επανασχεδιάζει ριζικά την έννοια του ασύλου απόρων, με στόχο να ενισχύσει την κοινότητα και να μειώσει την απομόνωση των κατοίκων.

Η διάταξη αναστρέφει έναν αιώνιο τύπο κτιρίου, τοποθετώντας τους κοινόχρηστους χώρους στο κέντρο για να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση, ενώ τα μεγάλα παράθυρα στο επίπεδο του δρόμου συνδέουν τους κατοίκους με τον εξωτερικό κόσμο.

Elizabeth Tower

Φιλοξενώντας το εμβληματικό «Big Ben», η πιο ολοκληρωμένη αναστήλωση του Elizabeth Tower τα τελευταία 160 χρόνια αποτελεί αριστούργημα διατήρησης.

Χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά υλικά και ειδικευμένοι τεχνίτες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τιμώντας τον αρχικό σχεδιασμό του πύργου, διορθώνοντας λάθη προηγούμενων αναστηλώσεων και επισκευάζοντας ζημιές που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φωτογραφία: House of Commons

Προσεκτικές λεπτομέρειες, όπως η επαναφορά της βικτωριανής χρωματικής παλέτας στα καντράν του ρολογιού και η επανατοποθέτηση του Σταυρού του Αγίου Γεωργίου, επιστρέφουν τον πύργο στην αρχική του μεγαλοπρέπεια. Λεπτές βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας ανύψωσης για επισκέπτες, έχουν ανοίξει το μνημείο σε ένα ευρύτερο κοινό για πρώτη φορά.

Hastings House

Αντί να κατεδαφιστεί ένα παλιό σπίτι στον λόφο, το Hastings House αξιοποιεί και αναδεικνύει την υπάρχουσα δομή και τα υλικά, δημιουργώντας ένα σπίτι γεμάτο αντιθέσεις.

Μια περιορισμένη, ανανεωμένη βικτοριανή πρόσοψη παραχωρεί τη θέση της σε ένα σύγχρονο πίσω τμήμα με ξύλινο σκελετό, ενώ μια αυλή από σκυρόδεμα αναδεικνύει τον βιομηχανικό της χαρακτήρα. Μια σειρά από προεκτάσεις που “ραμμένες” η μία στην άλλη ανεβαίνουν κατά μήκος του λόφου, ενώ εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι συνδέονται αρμονικά, δημιουργώντας φωτεινούς και ανοιχτούς χώρους. Το αποτέλεσμα υπερβαίνει μια απλή επέκταση κατοικίας, μεταμορφώνοντας ολόκληρο το σπίτι και προσφέροντας ένα μάθημα για τη συγκρατημένη και εφευρετική επαναχρησιμοποίηση χώρων και υλικών.

London College of Fashion