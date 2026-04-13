Πολιτισμός

Βραβεία Olivier 2026: Κυριάρχησε το Paddington The Musical  

Στη Ρόζαμουντ Πάικ τo βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο «Inter Alia»

The LiFO team
OLIVIER 2026 ΒΡΑΒΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: paddingtonthemusical / @danny_with_a_camera
0

Το θεατρικό μιούζικαλ «Paddington The Musical» κέρδισε τα περισσότερα βραβεία στην τελετή απονομής των Olivier Awards 2026.

Μετά από 14 χρόνια, η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε στη σκηνή του θεάτρου για να διεκδικήσει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού.

Η διασκευή της ιστορίας της δημοφιλούς αρκούδας, που ανέβηκε στο Θέατρο Savoy, απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Μιούζικαλ, ενώ το καστ εξασφάλισε επίσης σημαντική διάκριση, με τους Τζέιμς Χάμιντ και Άρτι Σαχ να κατακτούν από κοινού το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ.

Στη σειρά των βραβείων που απέσπασε η παραγωγή περιλαμβάνεται το βραβείο στηΒικτόρια Χάμιλτον-Μπάριτ για την κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ και στον Τομ Έντεν που διακρίθηκε ως Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ.

Το βραβείο Σερ Πίτερ Χολ Καλύτερης Σκηνοθεσίας πήγε στον Λουκ Σέπαρντ.

Οι Γκαμπριέλα Σλέιντ και Τάρα Ζαφάρ κέρδισε το βραβείο των Καλύτερων Κοστουμιών, μαζί με τους Τομ Πάι και Ας Τζ. Γούντγουορντ για τα Καλύτερα Σκηνικά.

Βραβεία Olivier 2026: Η Ρόζαμουντ Πάικ κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού 

Τo βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού κέρδισε η Ρόζαμουντ Πάικ για την ερμηνεία της στην παράσταση Inter Alia στο Εθνικό Θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Τζακ Χόλντεν κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του στο Kenrex στο The Other Palace.

Και η Ρέιτσελ Ζέγκλερ βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ για την ερμηνεία της στο Evita στο The London Palladium. Ο Πάπα Εσιέντου αναδείχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ρόλο για το All My Sons στο Wyndham’s Theatre και η Τζούλι Χέσμοντχαλ παρέλαβε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο για το Punch στο Young Vic και στο Apollo Theatre.

Το Punch του Τζέιμς Γκρέιαμ κέρδισε ακόμη, το βραβείο Καλύτερου Νέου Θεατρικού Έργου. Στις κατηγορίες αναβίωσης, το All My Sons του Άρθουρ Μίλερ ανακηρύχθηκε Καλύτερη Αναβίωση Δράματος και το Into The Woods στο Bridge Theatre κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ.

Το Into The Hairy της Sharon Eyal για το S-E-D στο Sadler’s Wells ανακηρύχθηκε Καλύτερη Νέα Παραγωγή Χορού.

Το «Dead Man Walking» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Αγγλίας στο London Coliseum εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερης Νέας Όπερας.

Η τελετή απονομής των βραβείων Ολίβιε που απονέμονται για εξαιρετικά επιτεύγματα στον χώρο του επαγγελματικού θεάτρου, της όπερας και του μπαλέτου στη Βρετανία, πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσιαστή τον Νικ Μοχάμεντ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
THE LIFO TEAM
 
 