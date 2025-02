Βραβεία Critics Choice 2025: «Anora», Άντριεν Μπρόντι και Ντέμι Μουρ νικητές της βραδιάς

Η ταινία «Anora», ο Άντριεν Μπρόντι και η Ντέμι Μουρ ήταν νικητές της βραδιάς απονομής των βραβείων Critics Choice 2025. Στον απόηχο του σκανδάλου με την Κάρλα Σοφία Γκασκόν, το Emilia Perez κέρδισε τρία βραβεία.

Το «Anora» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ από τρία βραβεία πήραν οι ταινίες «Emilia Pérez», «Wicked» και «The Substance». Οι Άντριεν Μπρόντι, Ντέμι Μουρ, Ζόι Σαλντάνα και Κίραν Κάλκιν κέρδισαν τα κορυφαία βραβεία κινηματογραφικής ερμηνείας.

Facebook Twitter Ντέμι Μουρ / Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Ζόι Σαλντάνα / Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Άντριεν Μπρόντι / Φωτογραφία: EPA

Το αστέρι του «Brutalist», ο Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού. Η Ντέμι Μουρ κέρδισε την καλύτερη ηθοποιό για τη δουλειά της στο The Substance. Η ηθοποιός του Emilia Pérez, Ζόι Σαλντάνα κέρδισε το βραβείο β' γυναικείου ρόλου και ο Κίραν Κάλκνκ του A Real Pain, ο οποίος δεν ήταν παρών στην τελετή, κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου.

#TheBrutalist star Adrien Brody wins Best Actor at the 2025 #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/khrsYbQHCF

Η ταινία Emilia Pérez, που αυτή τη στιγμή ασχολείται με τις συνέπειες από τα αμφιλεγόμενα, πρόσφατα επανεμφανιζόμενα tweets από την σταρ και υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού Κάρλα Σοφία Γκασκόν, κέρδισε άλλα δύο βραβεία στην τελετή, η ψηφοφορία για την οποία έκλεισε στις 10 Ιανουαρίου, πολύ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Όπως σημειώνει το Hollywood Reporter ωστόσο, η διάθεση στο Barker Hangar της Σάντα Μόνικα, όπου απονεμήθηκαν τα Critics Choice 2025, ήταν σχετικά ζοφερή με κάθε νίκη για το μιούζικαλ του Netflix. Ωστόσο, η ταινία πήρε ta βραβεία για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία και το καλύτερο τραγούδι εκτός από το β' γυναικείου ρόλου της Σαλντάνα.

ZOË YADIRA SALDAÑA-PEREGO wins again, so I win too. So deserved. Congratulations REÍNA!!!🥳🖤 #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/rTHVAXXlAz

Αντίθετα, φαίνεται πως το μεγαλύτερο χειροκρότημα κέρδισε ο Τζον Μ. Τσου κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για το Wicked. Ο Τσου έμεινε εκτός Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και είπε από τη σκηνή των Critics Choice 2025: «Θα κερδίσω αυτό το Όσκαρ».

The "Wicked" table celebrates Jon M. Chu's surprise win in best director at the Critics' Choice Awards: "Oh my god! I'm so happy!" https://t.co/RYb9VBZoD4 pic.twitter.com/6xGtzbWlRX