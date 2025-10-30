ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Βανδάλισαν το μνημείο «Ο Χορός του Ζαλόγγου» – Κάρφωσαν σημαίες και εθνόσημα στο έργο του Ζογγολόπουλου

Το περιστατικό κατήγγειλε το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου, κάνοντας λόγο για «βανδαλισμό από υπερπατριώτες»

Βανδάλισαν το μνημείο «Ο Χορός του Ζαλόγγου» – Κάρφωσαν σημαίες και εθνόσημα στο έργο του Ζογγολόπουλου
Σοβαρές φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο εμβληματικό μνημείο «Ο Χορός του Ζαλόγγου», στην Πρέβεζα, καρφώνοντας ελληνικές σημαίες και εθνόσημα στους αρμούς του γλυπτού του Γιώργου Ζογγολόπουλου.

Το περιστατικό κατήγγειλε το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου, κάνοντας λόγο για «βανδαλισμό από υπερπατριώτες» σε ένα έργο που αποτελεί σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας και αναγνωρισμένο τοπόσημο της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα σημειώνει πως οι παρεμβάσεις αυτές προκαλούν ζημιές στη δομή του έργου, καθώς οι αρμοί του έχουν συντηρηθεί με ειδικά υλικά που προστατεύουν το εσωτερικό του από τη διάβρωση.

«Σε περίπτωση βροχόπτωσης, το νερό εισχωρεί μέσα από τους αρμούς στο εσωτερικό του μνημείου και διαβρώνει τα υλικά της υποδομής του – τσιμέντο και σίδερα», επισημαίνεται.

Το Ίδρυμα υπενθυμίζει πως το μνημείο είχε συντηρηθεί εκτενώς το 2013 από εξειδικευμένους συντηρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, με δαπάνη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου.

«Ο καλλιτέχνης έχει κάνει το μνημείο να μιλάει από μόνο του· δεν χρειάζεται την επίφαση των εθνόσημων και των σημαιών που μόνο εκείνος που τα τοποθέτησε μπορεί να δει. Απαιτείται άμεση αποκαθήλωση και αποκατάσταση των ζημιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το μνημείο του Ζογγολόπουλου, αφιερωμένο στις γυναίκες του Ζαλόγγου που θυσιάστηκαν το 1803 για να μην πέσουν στα χέρια των Οθωμανών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα δημόσιας γλυπτικής της μεταπολεμικής Ελλάδας και δεσπόζει στον λόφο του Κομψά, με θέα προς το Ιόνιο.

