To Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιστρέφει online και παρουσιάζει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο, από την Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021.
Συνολικά 50 ντοκιμαντέρ θα προβληθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr. Επίσης εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα για podcasts, διοργανώνονται workshops και μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό.
Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί φέτος με υβριδικό τρόπο. Από τις 4 έως τις 14 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί online, ενώ από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021 το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε φυσικούς χώρους και online. Το καλοκαίρι θα προβληθούν τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του 23ου ΦΝΘ, αλλά και τα ελληνικά ντοκιμαντέρ. Η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021 και προγραμματίζονται δράσεις της και σε εξωτερικούς χώρους.
Το official spot του φεστιβάλ, σε video editing Salvador Muñoz
Η λίστα των ταινιών που μπορείτε να δείτε
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΟΝΓΚΟ / TRAVELS IN THE CONGO, Marc ALLÉGRET, France, 1927, 117'
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ / NIGHT MAIL, Harry WATT & Basil Charles WRIGHT, United Kingdom, 1936, 24'
ΑΝ ΕΙΧΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΜΗΛΕΣ / IF I HAD FOUR CAMELS, Chris MARKER, France-West Germany, 1966, 49'
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ / REMINISCENCES OF A JOURNEY IN LITHUANIA, Jonas MEKAS, USA, 1972, 82'
ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ / FIRST CONTACT, Bob CONNOLLY & Robin ANDERSON, Australia, 1983, 52'
ΟΙ ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΚΑΟΥΜΠΟΪΣ ΠΑΝΕ ΑΜΕΡΙΚΑ / LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA, Aki KAURISMÄKI, Finland-Sweden, 1989, 78'
ROUTE ONE/ΗΠΑ / ROUTE ONE/USA, Robert KRAMER, United Kingdom-France-Italy, 1989, 255'
ATMAN, Pirjo HOKANSALO, Finland, 1996, 73'
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ / THE LONG HOLIDAY, Johan VAN DER KEUKEN, The Netherlands, 2000, 145'
Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ / THE TRAIN STOP, Sergei LOZNITSA, Russia, 2000, 24'
ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ / BUS STOP, Aktan Arym KUBAT (ABDYKALYKOV) & Ernest ABDYJAPAROV, Kyrgyzstan, 2000, 27'
ΤΖΟΓΟΣ, ΘΕΟΙ ΚΑΙ LSD / GAMBLING, GODS AND LSD, Peter METTLER, Canada-Switzerland, 2002, 180'
ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ / DOWN THERE, Chantal AKERMAN, Belgium-France, 2006, 78'
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / OF TIME AND THE CITY, Terence DAVIES, United Kingdom, 2008, 77'
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ; / WHICH WAY HOME, Rebecca CAMMISA, USA, 2009, 82'
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / THE EXPEDITION TO THE END OF THE WORLD, Daniel DENCIK, Denmark-Sweden, 2013, 90'
Η ΓΗ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ / GHOSTLAND, Simon STADLER, Germany, 2016, 85'
ΤΟ ΑΠΩΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ / THE FARTHEST, Emer REYNOLDS, Ireland, 2017, 116'
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ THF / CENTRAL AIROPORT THF, Karim AÏNOUZ, Germany-France-Brazil, 2018, 97'
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΣ ΤΣΑΤΓΟΥΙΝ / NOMAD: IN THE FOOTSTEPS OF BRUCE CHATWIN, Werner HERZOG, United Kingdom, 2019, 86'
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΥ / MIDNIGHT TRAVELER, Hassan FAZILI, USA-Qatar-Canada-United Kingdom, 2019, 87'
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΒΟΡΡΑΣ / BIG NORTH, Dario ACOCELLA, Italy, 2020, 80'
NEXTGEN
ΖΗΤΩ Η ΑΓΑΠΗ! / LONG, LIVE, LOVE, Sine SKIBSHOLT, Denmark, 2020, 78'
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ / SEAHORSE, Nele DEHNENKAMP, Germany, 2020, 16'
ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ / FOREST HYMN FOR LITTLE GIRLS, Sara BONAVENTURA, USA, 2019, 73'
ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ / OUR VOICES, Sonia MADRID, Spain-Italy, 2020, 60'
AWLAD, Ane IRAZABAL & Cosimo CARIDI, Spain-Italy, 2020, 65'
Η ΜΠΕΡΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΦΡΑΜ / BERTHA AND THE WOLFRAM, Tijs TORFS, Belgium, 2020, 15'
ΤΡΙΜΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ / CUT THE CHIT CHAT, Lea FOREST, France, 2019, 27'
ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / AN INTERMISSION, Edwin MINGARD, United Kingdom, 2020, 22'
ΜΙΚΡΕΣ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ / LITTLE BALLERINAS, Anne-Claire DOLIVET, France, 2020, 90'
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ / DANCE LESSONS, Camilla MAGID, Denmark, 2019, 22'
TOP DOCS
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΗ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ / THE GROCER'S SON, THE MAYOR, THE VILLAGE AND THE WORLD, Claire SIMON, France-Belgium, 2020, 111'
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ / THE FILMMAKER'S HOUSE, Marc ISAACS, United Kingdom, 2020, 75'
ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΣΑΝ ΚΟΡΙΤΣΙ / LIFT LIKE A GIRL, Mayye ZAYED, Denmark-Egypt-Germany, 2020, 93'
ΜΠΕΛΟΥΣΙ / BELUSHI, R.J. CUTLER, USA, 2020, 104'
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΙ ΕΙΡΗΝΗ / WAR AND PEACE, Massimo D'ANOLFI & Martina PARENTI, Italy-Switzerland, 2020, 128'
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΗΣ / HER MOTHERS, Asia DÉR & Sari HARAGONICS, Hungary, 2020, 75'
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ / CITY HALL, Frederick WISEMAN, USA, 2020, 275'
ΚΑΕΤΑΝΟ ΒΕΛΟΖΟ: ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗ / NARCISSUS OFF DUTY, Renato TERRA & Ricardo CALIL, Brazil, 2020, 83'
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ / NOTTURNO, Gianfranco ROSI, Italy-France-Germany, 2020, 100'
TΟ ΣΑΛΤΟ / THE JUMP, Giedre ZICKYTE, Lithuania-Latvia-France, 2020, 85'
ΛΕΥΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ / WHITE NOISE, Daniel LOMBROSO, USA, 2020, 95'
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ / THE MOLE AGENT, Maite ALBERDI, Chile-USA-Germany-The Netherlands-Spain, 2020, 90'
ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / RADIOGRAPH OF A FAMILY, Firouzeh KHOSROVANI, Iran-Norway-Switzerland, 2020, 80'
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΙΛΜΠΙΛΗΣ / THE LAST HILLBILLY, Thomas JENKOE & Diane Sara BOUZGARROU, France-Qatar, 2020, 80'
ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ / DOUBLE INCOME, KIDS, Hendrik SCHÄFER, Germany, 2019, 94'
ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΟ MATRIX / A GLITCH IN THE MATRIX, Rodney ASCHER, USA, 2021, 108'
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ / A SONG CALLED HATE, Anna HILDUR, Iceland, 2020, 90'
ΜΥΤΗ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ, ΑΔΕΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ / BLOODY NOSE, EMPTY POCKETS, Bill ROSS & Turner ROSS, USA, 2020, 98'
Πώς βλέπετε τις ταινίες
*Μπείτε στο www.filmfestival.gr και ακολουθήστε τον σύνδεσμο TDF23 ONLINE.
*Δημιουργήστε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας "Create account" στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε.
*Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.
*Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που επιλέξατε!
*Οι προβολές του τμήματος NextGen είναι δωρεάν για το κοινό.
*Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για όλο το διάστημα της online διοργάνωσης (4 έως 14 Μαρτίου) μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων.
*Πατήστε "Play Now" ώστε να ξεκινήσει η προβολή. Από τη στιγμή που θα πατήσετε "Play Now" έχετε 24 ώρες να δείτε την ταινία.
*Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσετε την προβολή στο διάστημα των 24 ωρών, το εισιτήριο λήγει.
*Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.
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