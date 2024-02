Το αρχαιότερο κραγιόν του κόσμου ανακαλύφθηκε στο Ιράν

Στην περιοχή Jiroft του νοτιοανατολικού Ιράν, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό φιαλίδιο από χλωρίτη που μέσα του υπήρχε μια βαθυκόκκινη ουσία που πιστεύεται ότι ήταν αρχαίο κραγιόν.

Η ανακάλυψη αναφέρθηκε λεπτομερώς στο περιοδικό Scientific Reports. Η ανάλυση έδειξε ότι το κόκκινο υλικό περιείχε ορυκτά όπως αιματίτη, μαγγανίτη και βραουνίτη.

Είχε επίσης ίχνη γαληνίτη και αγγλεσίτη. Αυτά τα μέταλλα αναμειγνύονταν με φυτικά κεριά και άλλα οργανικά υλικά, όπως και οι σύγχρονες συνταγές κραγιόν.

Χρονολογείται στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ., αυτή η ανακάλυψη ρίχνει φως στον αρχαίο πολιτισμό των Marḫaši, που αναφέρεται σε σφηνοειδή κείμενα από τη Μεσοποταμία εκείνη την εποχή.

Ο καθηγητής Massimo Vidale, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα στην Ιταλία και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, που μοιράστηκε αυτές τις πληροφορίες είπε ότι στον κόσμο πριν από 5000-4000 χρόνια γνωρίζαμε για συνταγές μακιγιάζ, eyeliners και σκιές ματιών, αλλά όχι για τις βαφές για τα χείλη.

