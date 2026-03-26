Από τον Νταλί στην Αριάνα Γκράντε: το V&A διαβάζει τη Σκιαπαρέλι ως μόδα, τέχνη και θέαμα

Η νέα έκθεση του V&A ακολουθεί τη Schiaparelli από τις σουρεαλιστικές συνεργασίες της Elsa Schiaparelli με τον Dali έως τη σημερινή αναβίωση του οίκου από τον Daniel Roseberry και τη δυναμική επιστροφή του στο κόκκινο χαλί.

Η Elsa Schiaparelli, αριστερά, φωτογραφημένη από τον Horst P. Horst.
Το Victoria and Albert Museum του Λονδίνου ανοίγει στις 28 Μαρτίου την έκθεση Schiaparelli: Fashion Becomes Art, την πρώτη μεγάλη βρετανική αναδρομή αφιερωμένη στον ιστορικό οίκο. Η έκθεση ακολουθεί τη διαδρομή της Elsa Schiaparelli από τις ριζοσπαστικές συνεργασίες της με καλλιτέχνες του μεσοπολέμου έως τη σύγχρονη αναβίωση του οίκου από τον Daniel Roseberry.

Με περίπου 400 αντικείμενα, από φορέματα και κοσμήματα μέχρι έργα τέχνης, φωτογραφίες, έπιπλα και αρχειακό υλικό, η έκθεση επιχειρεί να δείξει ότι η Schiaparelli δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη σχεδιάστρια μόδας. Τη διαβάζει ως μια δημιουργό που κατάφερε να ενώσει τη ραπτική με την τέχνη, το θέατρο, την εικόνα και τη δημόσια παρουσία πολύ πριν αυτό γίνει ο κανόνας στη σύγχρονη βιομηχανία της μόδας.

Δημιουργία του οίκου Schiaparelli στην έκθεση Schiaparelli: Fashion Becomes Art στο V&A του Λονδίνου. Φωτ.: David Parry/PA
Το Skeleton Dress, που σχεδίασαν η Elsa Schiaparelli και ο Salvador Dalí το 1938. Φωτ.: Emil Larsson

Ανάμεσα στα πιο γνωστά εκθέματα βρίσκονται το Lobster Dress και το Skeleton Dress, δύο από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της συνεργασίας της Elsa Schiaparelli με τον Salvador Dali, αλλά και το Shoe Hat, που παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του σουρεαλισμού στη μόδα. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης το Lobster Telephone του Dali, φωτίζοντας ακόμη πιο καθαρά τον διάλογο ανάμεσα στη μόδα και την τέχνη που βρισκόταν στον πυρήνα της δουλειάς της Schiaparelli.

Το βλέμμα της έκθεσης δεν μένει όμως μόνο στο παρελθόν. Φτάνει και στη σημερινή εποχή του οίκου, με τον Daniel Roseberry να έχει επαναφέρει τη Schiaparelli στο επίκεντρο της διεθνούς μόδας μέσα από έντονες, γλυπτικές και αμέσως αναγνωρίσιμες εμφανίσεις. Ανάμεσα στα σύγχρονα κομμάτια που ξεχωρίζουν είναι και το κόκκινο φόρεμα που φόρεσε η Ariana Grande στα Όσκαρ του 2025, ένα ακόμη δείγμα του τρόπου με τον οποίο ο οίκος έχει ξανασυνδεθεί με το κόκκινο χαλί και τη σύγχρονη ποπ εικόνα.

Η Wallis Simpson φορά το Lobster Dress της Elsa Schiaparelli σε φωτογράφιση του Cecil Beaton για τη Vogue, το 1937.
Η Ariana Grande με Schiaparelli Haute Couture στα Όσκαρ του 2025. φωτογραφία: Getty images

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον της έκθεσης. Δεν παρουσιάζει τη Schiaparelli ως ένα κλειστό κεφάλαιο της ιστορίας της υψηλής μόδας, αλλά ως μια μορφή που μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε μια εποχή όπου η μόδα καλείται συνεχώς να παράγει εικόνες, εντυπώσεις και δημόσιες στιγμές, η Elsa

μοιάζει να είχε καταλάβει πολύ νωρίτερα από πολλούς ότι το ρούχο μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένδυμα, χειρονομία και θέαμα.

