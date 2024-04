Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του βραβείου Turner

Το πιο έγκυρο και περίοπτο βραβείο για την σύγχρονη τέχνη στη Μεγάλη Βρετανία το βραβείο Turner που έχουν πάρει μερικοί από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες σήμερα, ανάμεσά τους, οι Grayson Perry, Mark Wallinger, Jake and Dinos Chapman, Steve McQueen, Wolfgang Tillmans, Damien Hirst, Rachel Whiteread, Anish Kapoor συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια.

Στους φιναλίστ συγκαταλέγονται, η Claudette Johnson, η 65χρονη καθιερωμένη μαύρη Βρετανίδα εικαστικός που είναι γνωστή για τα μεγάλης κλίμακας σχέδιά της με μαύρες γυναίκες και τη συμμετοχή της στο BLK Art Group, του οποίου ήταν ιδρυτικό μέλος. Έχει χαρακτηριστεί ως «μία από τις πιο ολοκληρωμένες εικαστικές καλλιτέχνες που εργάζονται στη Βρετανία σήμερα». Οι άλλοι καλλιτέχνες στη βραχεία λίστα είναι ο Pio Abad, γεννημένος στη Μανίλα, η Jasleen Kaur, γεννημένη στη Γλασκώβη, και η Delaine Le Bas, γεννημένη στο Worthing.

Η έκθεση Turner Prize στην Tate Britain εγκαινιάζεται αυτό το φθινόπωρο (25 Σεπτεμβρίου-16 Φεβρουαρίου 2025).

Η Claudette Johnson προτάθηκε για δυο σόου, στην Courtauld Gallery, την πρώτη της σημαντική παρουσίαση στο μουσείο στο Λονδίνο, όπου παρουσίασε έργα που κυμαίνονταν από τα «ημι-αφηρημένα» κομμάτια της δεκαετίας του 1980 έως τα νέα της έργα, και την έκθεση Drawn Out στο Ortuzar Projects στη Νέα Υόρκη. Διακρίνεται για το μαύρο φεμινιστικό της βλέμμα.

Ο Pio Abad είναι υποψήφιος για την ατομική του έκθεση πέρυσι, To They Sitting in Darkness, στο Μουσείο Ashmolean στην Οξφόρδη. Η έκθεση έλεγε ιστορίες «λεηλασίας και ανταλλαγής» γύρω από την αποικιοκρατία.

Η Jasleen Kaur είναι υποψήφια για την ατομική της έκθεση Alter Altar at Tramway στη Γλασκώβη, η οποία βασίστηκε στα παιδικά χρόνια της καλλιτέχνιδας στην κοινότητα των Σιχ της Γλασκώβης. Κατάφερε να παρουσιάσει έναν υποβλητικό συνδυασμό ήχου και γλυπτικής για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες της οικογενειακής μνήμης και του αγώνα της κοινότητας.

Η Delaine Le Bas είναι υποψήφια για την παρουσίασή της «Incipit Vita Nova. Here Begins The New Life/A New Life Is Beginning at Secession» στη Βιέννη, που αντανακλούσε την πολιτιστική ιστορία του λαού των Ρομά, με ζωγραφισμένα υφάσματα και θεατρικά γλυπτά.

Το βραβείο Turner, θα απονεμηθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Ο νικητής λαμβάνει 25.000 στερλίνες και 10.000 στερλίνες απονέμονται στους άλλους καλλιτέχνες που έχουν επιλεγεί στη βραχεία λίστα. Η έκθεση των έργων των υποψηφίων του βραβείου επιστρέφει στην Tate Britain για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.