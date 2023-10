Ο λόγος που ο Ντέιβιντ Σρίγκλι εξαφάνισε 6.000 αντίτυπα του Κώδικα Ντα Βίντσι

Ο υποψήφιος για το βραβείο Turner καλλιτέχνης Ντέιβιντ Σρίγκλι, συγκέντρωσε 6.000 αντίτυπα του μπεστ σέλερ βιβλίου «Κώδικας Da Vinci» και τα επανέκδωσε ως μυθιστόρημα του George Orwell «1984».

Ο Ντέιβιντ Σρίγκλι κατέστρωσε αυτό το σχέδιο το 2017, όταν άκουσε ότι ένα κατάστημα Oxfam είχε σταματήσει να δέχεται άλλα αντίτυπα του βιβλίου - θρίλερ συνωμοσίας, και στο ίδιο θα βγουν προς πώληση το Σάββατο 1.200 αντίτυπα της έκδοσης του «1984», εκ των οποίων το καθένα θα κοστίζει 495 λίρες και θα συνοδεύεται από μια υπογεγραμμένη και αριθμημένη εκτύπωση.



Ο Phil Broadhurst είναι ο διευθυντής του καταστήματος, και θυμάται καλά τι συνέβη το 2017. «Εκείνη την εποχή υπήρχε μια συγκεκριμένη δωρεά που παίρναμε λίγο περισσότερο από ό,τι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, η οποία ήταν ο Κώδικας Ντα Βίντσι, καθώς επειδή ήταν τόσο μεγάλο μπεστ σέλερ, μετά από λίγο όλοι άδειαζαν τα ράφια τους», ανέφερε.

«Φτιάξαμε μια στοίβα από βιβλία δίπλα στον πάγκο με μια πινακίδα που έλεγε: "Ναι, θα μπορούσατε να μας δώσετε άλλον έναν κώδικα Da Vinci, αλλά εμείς θα προτιμούσαμε το βινύλιό σας», με την εικόνα να γίνεται viral, τόσο που τράβηξε την προσοχή του Ντέιβιντ Σρίγκλι.

