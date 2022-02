O Damien Hirst έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές κατηγορίες περί αντιγραφής έργων άλλων καλλιτεχνών ωστόσο πάντα το αρνιόταν.

Εκτός από μία συνέντευξή του το 2018 που έφτασε στο σημείο πει ότι «όλες οι ιδέες μου είναι ούτως ή άλλως κλεμμένες».

Τώρα ο Βρετανός καλλιτέχνης αντιμετωπίζει μία ακόμα τέτοια κατηγορία. Οι πίνακές του με τις ανθισμένες κερασιές στην τελευταία του έκθεση, που μόλις έκλεισε στο Παρίσι, προκάλεσαν την οργή του Άγγλου καλλιτέχνη και συγγραφέα Joe Machine, ο οποίος λέει ότι μοιάζουν ακριβώς με τους δικούς του πίνακες με άνθη κερασιάς.

«Είδα τους πίνακες του Hirst με τις ανθισμένες κερασιές και, για μια στιγμή, νόμιζα ότι κοιτούσα τους δικούς μου πίνακες», είπε στον Observer.

«Το έργο του μοιάζει πολύ με το δικό μου. Αλλά εγώ ζωγράφισα ανθισμένες κερασιές χρόνια πριν από εκείνον».

Αν και αναγνώρισε ότι οι πίνακες του Hirst δεν είναι άμεσα αντίγραφα της δουλειά τους, υποστήριξε ότι «τα πολύ σκοτεινά κλαδιά, οι γαλάζιοι ουρανοί και οι κηλίδες του ροζ άνθους» είναι πολύ παρόμοια με τα δικά του για να πρόκειται για σύμπτωση.

Μετά από τρία χρόνια δουλειάς, ο Hirst ολοκλήρωσε τη σειρά Cherry Blossom τον Νοέμβριο του 2020 και οι πίνακες θα εκτίθενται στην Ιαπωνία από τον επόμενο μήνα.

Ο Hirst είπε ότι το θέμα της έκθεσης ήταν εμπνευσμένο εν μέρει από μια ανάμνηση της μητέρας του, που ζωγράφιζε μια κερασιά με άνθη, όταν εκείνος ήταν τριών ή τεσσάρων ετών.

Αλλά ο Charles Thomson, καλλιτέχνης και συνιδρυτής των Stuckists, μιας διεθνούς ομάδας που κάνει εκστρατεία για την παραδοσιακή τέχνη, μόλις είδε τους πίνακες του Hirst δήλωσε πως «Νόμιζα ότι ήταν του Joe – και μετά κατάλαβα ότι ήταν του Hirst. Αν οι άνθρωποι δουν το έργο του Joe, θα πιστέψουν ότι ο Hirst τον αντέγραψε».

«Ο Joe είχε φτιάξει και παρουσιάσει πίνακες με ανθισμένες κερασιές από το 2006. Οι πίνακες του Hirst, σε παρόμοιο στυλ, ξεκίνησαν το 2017. Η συνολική εμφάνιση είναι παρόμοια - μια δομή από καφέ κλαδιά, ζωηρά ροζ άνθη στον καταγάλανο ουρανό».

Ο Thomson έχει διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για τον Hirst, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Turner το 1995 και έχτισε τη φήμη του με τις δημιουργίες με νεκρούς καρχαρίες και αγελάδες.

Το 2010, ο Thomson περιέγραψε τη δουλειά του Hirts ως «λογοκλοπή με τρόπο που θα ήταν εντελώς απαράδεκτος στην επιστήμη ή τη λογοτεχνία», έχοντας δημοσιεύσει μια λίστα με 15 αναφορές σε κλοπή έργων από άλλους καλλιτέχνες στο περιοδικό τέχνης The Jackdaw.

Μεταξύ αυτών, έργα της Lori Precious, η οποία απεικόνισε έργα με φτερά πεταλούδας πριν από τον Hirst. Οι πεταλούδες της πωλήθηκαν για 6.000 δολ. ενώ εκείνες του Hirst για 4,7 εκατ. λίρες.

Τονίζεται δε, ότι το 2000, ο Hirst πλήρωσε ένα άγνωστο ποσό για να αποφύγει νομική αγωγή για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων από τον σχεδιαστή και τους κατασκευαστές ενός ανατομικού παιχνιδιού αξίας 14,99 λιρών.

Οι πίνακες του Machine έχουν εκτεθεί στη Γκαλερί Τέχνης Walker στο Λίβερπουλ, μεταξύ άλλων χώρων. Ο ίδιος αναρωτιέται αν ο Hirst είδε τους πίνακές του με τις ανθισμένες κερασιές στο κλειστό πλέον Tramshed, Shoreditch. Εκεί υπήρχαν και έργα του Hirst.

Αναφερόμενος στην παραδοχή του Hirst ότι «κλέβει» τις ιδέες άλλων ανθρώπων, ο Machine είπε πως «Δεν είναι αστείο για μένα. Μπορεί να είναι σε θέση να το σχολιάζει, αλλά δεν κλέβω τη δουλειά άλλων ανθρώπων. Είμαι εξοργισμένος».

Ο Machine άρχισε να ζωγραφίζει ανθισμένες κερασιές ως απάντηση στο «εγκληματικό παρελθόν» του. «Είναι ένας τρόπος να φέρω ομορφιά στη ζωή μου».

Μίλησε ανοιχτά για μια βίαιη ανατροφή κατά την οποία είχε εκτεθεί σε μαχαιρώματα και καβγάδες σε παμπ από μικρή ηλικία.

Εγκατέλειψε αυτή τη βίαιη φάση της ζωής του πριν από χρόνια, όταν έγινε πατέρας. «Κανείς δεν μου έμαθε ποτέ πώς να ζωγραφίζω. Ήταν ο τρόπος μου να αντιμετωπίσω το δικό μου παρελθόν. Η ενασχόλησή μου με την τέχνη σίγουρα μου έσωσε τη ζωή. Θα είχα καταλήξει στη φυλακή ή θα είχα πεθάνει διαφορετικά» έχει πει ο ίδιος.

Οι πίνακες του Hirst με τις ανθισμένες κερασιές έχουν πουληθεί για περίπου 2,5 εκατ. λίρες.

Ο David Lee, συντάκτης του The Jackdaw, δήλωσε για τις κερασιές του Hirst πως φαίνεται σαν να έχει «δει ο καλλιτέχνης τα έργα του Machine και να έχει κολλήσει την ιδέα στο κεφάλι του».

Εκπρόσωποι του Hirst αρνήθηκαν να σχολιάσουν σχετικά.

Just arrived in Paris for my cherry blossom show at @Fond_Cartier. I’ve just had one egg for lunch and that was un oeuf. Show opens Tuesday July 6th. pic.twitter.com/6wqCI7FoAD