Εδώ και χρόνια τα BAFTA, δηλαδή τα βραβεία της Βρετανικής Κινηματογραφική ς Ακαδημίας, θεωρούνται ότι υποδεικνύουν όχι απαραίτητ α τους νικητές, αλλά σίγουρα το ρεύμα που θα ακολουθήσουν τα μέλη της Οσκαρικής Ακαδημίας. Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων τ ους θεωρείται ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο προς τα Οσκαρ, επηρεάζουν τις αποδόσεις των σ τοιχηματικών πρακτορείων και δημιουργούν hype που μπορεί να εξυπηρετήσει έναν υποψήφιο κατά τη δεύτερη φάση ψηφοφορίας των μελών της οσκαρικής ακαδημ ίας.

Αν λοιπόν δείχνουν κάτι οι φετ ινές υποψηφιότητες, είναι ότι η μάχη για το μεγάλο βραβείο διεξάγεται κυρίως ανάμεσα στο The Power of the Dog και το Belfast, αλλά και ότι πρέπει να υπολογίσουμε το Dune σαν έναν σοβαρό παίχτη καιόχι μόνο στις τεχνικές κατηγορ ίες. Κατά τα λοιπά υπάρχει μια διάσπαση ανάμεσα σε πολλές ταινίες, που πιθανότατα θα μεταφραστεί σε μια αντίστοιχη κατανομή και την επόμενη Τρίτη κατά την ανα κοίνωση των οσκαρικών υποψηφιο τήτων.

Συνολικά προπορεύεται το Dune με 11 υποψηφιότητες,αλλά καμία στις ερμηνευτικές, ακολουθεί η ταινία της Τζέιν Κάμπιον με 8 κι εκείνη του Μπράνα με 6. Στην κατηγορία του ξενόγλωσσου αποκλείεται να δούμε τις Παράλληλες Μητέρες τ ου Αλμοδόβαρ και τη Μικρή Μαμά της Σιαμά στα Όσκαρ, καθώς Ισπανία και Γαλλία πρότειναν τα El Buen Patron και Titane αντίστοιχα.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

BELFAST

DON’T LOOK UP

DUNE

LICORICE PIZZA

THE POWER OF THE DOG

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΙΛΜ

AFTER LOVE

ALI & AVA

BELFAST BOILING POINT

CYRANO

EVERYBODY’S TALKING ABOUT JAMIE

HOUSE OF GUCCI

LAST NIGHT IN SOHO

NO TIME TO DIE

PASSING

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ,ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟ

AFTER LOVE

BOILING POINT

THE HARDER THEY FALL

KEYBOARD FANTASIES

PASSING

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

DRIVE MY CAR

THE HAND OF GOD

PARALLEL MOTHERS

PETITE MAMAN

THE WORST PERSON IN THE WORLD

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

BECOMING COUSTEAU

COW

FLEE

THE RESCUE

SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

ANIMATION

ENCANTO

FLEE

LUCA

THE MITCHELLS VS THE MACHINES

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

AFTER LOVE Aleem Khan

DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi

HAPPENING Audrey Diwan

LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson

THE POWER OF THE DOG Jane Campion

TITANE Julia Ducournau

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

BEING THE RICARDOS Aaron Sorkin

BELFAST Kenneth Branagh

DON’T LOOK UP Adam McKay

KING RICHARD Zach Baylin

LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

CODA Siân Heder

DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi

DUNE Denis Villeneuve

THE LOST DAUGHTER Maggie Gyllenhaal

THE POWER OF THE DOG Jane Campion

Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

LADY GAGA House of Gucci

ALANA HAIM Licorice Pizza

EMILIA JONES CODA

RENATE REINSVE The Worst Person in the World

JOANNA SCANLAN After Love

TESSA THOMPSON Passing

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

ADEEL AKHTAR Ali & Ava

MAHERSHALA ALI Swan Song

BENEDICT CUMBERBATCH The Power of the Dog

LEONARDO DICAPRIO Don’t Look Up

STEPHEN GRAHAM Boiling Point

WILL SMITH King Richard

Β ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

CAITRÍONA BALFE Belfast

JESSIE BUCKLEY The Lost Daughter

ARIANA DEBOSE West Side Story

ANN DOWD Mass

AUNJANUE ELLIS King Richard

RUTH NEGGA Passing

Β ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

MIKE FAIST West Side Story

CIARÁN HINDS Belfast

TROY KOTSUR CODA

WOODY NORMAN C’mon C’mon

JESSE PLEMONS The Power of the Dog

KODI SMIT-MCPHEE The Power of the Dog

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

BEING THE RICARDOS Daniel Pemberton

DON’T LOOK UP Nicholas Britell

DUNE Hans Zimmer

THE FRENCH DISPATCH Alexandre Desplat

THE POWER OF THE DOG Jonny Greenwood

CASTING

BOILING POINT

DUNE

THE HAND OF GOD

KING RICHARD

WEST SIDE STORY

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

DUNE

NIGHTMARE ALLEY

NO TIME TO DIE

THE POWER OF THE DOG

THE TRAGEDY OF MACBETH

ΜΟΝΤΑΖ

BELFAST

DUNE

LICORICE PIZZA

NO TIME TO DIE

SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CYRANO

DUNE

THE FRENCH DISPATCH

NIGHTMARE ALLEY

WEST SIDE STORY

COSTUME DESIGN

CRUELLA

CYRANO

DUNE

THE FRENCH DISPATCH

NIGHTMARE ALLEY

ΜΑΚΙΓΙΑΖ

CRUELLA

CYRANO

DUNE

THE EYES OF TAMMY FAYE

HOUSE OF GUCCI

ΗΧΟΣ

DUNE

LAST NIGHT IN SOHO

NO TIME TO DIE r

A QUIET PLACE PART II

WEST SIDE STORY

ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

DUNE

FREE GUY

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE

THE MATRIX RESURRECTIONS

NO TIME TO DIE