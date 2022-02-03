Εδώ και χρόνια τα BAFTA, δηλαδή τα βραβεία της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, θεωρούνται ότι υποδεικνύουν όχι απαραίτητα τους νικητές, αλλά σίγουρα το ρεύμα που θα ακολουθήσουν τα μέλη της Οσκαρικής Ακαδημίας. Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων τους θεωρείται ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο προς τα Οσκαρ, επηρεάζουν τις αποδόσεις των στοιχηματικών πρακτορείων και δημιουργούν hype που μπορεί να εξυπηρετήσει έναν υποψήφιο κατά τη δεύτερη φάση ψηφοφορίας των μελών της οσκαρικής ακαδημίας.  

 

Αν λοιπόν δείχνουν κάτι οι φετινές υποψηφιότητες, είναι ότι η μάχη για το μεγάλο βραβείο διεξάγεται κυρίως ανάμεσα στο The Power of the Dog και το Belfast, αλλά και ότι πρέπει να υπολογίσουμε το Dune σαν έναν σοβαρό παίχτη καιόχι μόνο στις τεχνικές κατηγορίες. Κατά τα λοιπά υπάρχει μια διάσπαση ανάμεσα σε πολλές ταινίες,  που πιθανότατα θα μεταφραστεί σε μια αντίστοιχη κατανομή και την επόμενη Τρίτη κατά την ανακοίνωση των οσκαρικών υποψηφιοτήτων. 

 

Συνολικά προπορεύεται το Dune με 11 υποψηφιότητες,αλλά καμία στις ερμηνευτικές, ακολουθεί η ταινία της Τζέιν Κάμπιον με 8 κι εκείνη του Μπράνα με 6.  Στην κατηγορία του ξενόγλωσσου αποκλείεται να δούμε τις Παράλληλες Μητέρες του Αλμοδόβαρ και τη Μικρή Μαμά της Σιαμά στα Όσκαρ, καθώς Ισπανία και Γαλλία πρότειναν τα El Buen Patron και Titane αντίστοιχα. 

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ 
BELFAST  
DON’T LOOK UP  
DUNE  
LICORICE PIZZA  
THE POWER OF THE DOG  

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΙΛΜ 
AFTER LOVE  
ALI & AVA  
BELFAST BOILING POINT  
CYRANO  
EVERYBODY’S TALKING ABOUT JAMIE 
HOUSE OF GUCCI  
LAST NIGHT IN SOHO  
NO TIME TO DIE  
PASSING  

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ,ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟ 
AFTER LOVE  
BOILING POINT  
THE HARDER THEY FALL  
KEYBOARD FANTASIES  
PASSING  

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ 
DRIVE MY CAR  
THE HAND OF GOD  
PARALLEL MOTHERS  
PETITE MAMAN  
THE WORST PERSON IN THE WORLD  

 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
BECOMING COUSTEAU  
COW  
FLEE  
THE RESCUE  
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED) 

 

ANIMATION  
ENCANTO 
FLEE  
LUCA  
THE MITCHELLS VS THE MACHINES  

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
AFTER LOVE Aleem Khan 
DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi 
HAPPENING Audrey Diwan 
LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson 
THE POWER OF THE DOG Jane Campion 
TITANE Julia Ducournau 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
BEING THE RICARDOS Aaron Sorkin 
BELFAST Kenneth Branagh 
DON’T LOOK UP Adam McKay 
KING RICHARD Zach Baylin 
LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson 

 

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 
CODA Siân Heder 
DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi 
DUNE Denis Villeneuve 
THE LOST DAUGHTER Maggie Gyllenhaal 
THE POWER OF THE DOG Jane Campion 

 

Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ 
LADY GAGA House of Gucci 
ALANA HAIM Licorice Pizza 
EMILIA JONES CODA 
RENATE REINSVE The Worst Person in the World 
JOANNA SCANLAN After Love 
TESSA THOMPSON Passing 

 

Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 
ADEEL AKHTAR Ali & Ava 
MAHERSHALA ALI Swan Song 
BENEDICT CUMBERBATCH The Power of the Dog 
LEONARDO DICAPRIO Don’t Look Up 
STEPHEN GRAHAM Boiling Point 
WILL SMITH King Richard 

 

Β ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ 
CAITRÍONA BALFE Belfast 
JESSIE BUCKLEY The Lost Daughter 
ARIANA DEBOSE West Side Story 
ANN DOWD Mass 
AUNJANUE ELLIS King Richard 
RUTH NEGGA Passing 

 

Β ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 
MIKE FAIST West Side Story 
CIARÁN HINDS Belfast 
TROY KOTSUR CODA 
WOODY NORMAN C’mon C’mon 
JESSE PLEMONS The Power of the Dog 
KODI SMIT-MCPHEE The Power of the Dog 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
BEING THE RICARDOS Daniel Pemberton 
DON’T LOOK UP Nicholas Britell 
DUNE Hans Zimmer 
THE FRENCH DISPATCH Alexandre Desplat 
THE POWER OF THE DOG Jonny Greenwood 

 

CASTING 
BOILING POINT  
DUNE  
THE HAND OF GOD  
KING RICHARD  
WEST SIDE STORY  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
DUNE  
NIGHTMARE ALLEY  
NO TIME TO DIE  
THE POWER OF THE DOG  
THE TRAGEDY OF MACBETH  

 

ΜΟΝΤΑΖ 
BELFAST  
DUNE  
LICORICE PIZZA  
NO TIME TO DIE  
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
CYRANO  
DUNE  
THE FRENCH DISPATCH  
NIGHTMARE ALLEY  
WEST SIDE STORY  

 

COSTUME DESIGN 
CRUELLA  
CYRANO  
DUNE  
THE FRENCH DISPATCH  
NIGHTMARE ALLEY  

 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ 
CRUELLA  
CYRANO  
DUNE  
THE EYES OF TAMMY FAYE  
HOUSE OF GUCCI  

 

ΗΧΟΣ 
DUNE  
LAST NIGHT IN SOHO  
NO TIME TO DIE r 
A QUIET PLACE PART II  
WEST SIDE STORY  

 

ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ 
DUNE  
FREE GUY  
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE  
THE MATRIX RESURRECTIONS  
NO TIME TO DIE  

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