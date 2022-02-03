Εδώ και χρόνια τα BAFTA, δηλαδή τα βραβεία της Βρετανικής Κινηματογραφική
Αν λοιπόν δείχνουν κάτι οι φετ
Συνολικά προπορεύεται το Dune με 11 υποψηφιότητες,αλλά καμία στις ερμηνευτικές, ακολουθεί η ταινία της Τζέιν Κάμπιον με 8 κι εκείνη του Μπράνα με 6. Στην κατηγορία του ξενόγλωσσου αποκλείεται να δούμε τις Παράλληλες Μητέρες τ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
BELFAST
DON’T LOOK UP
DUNE
LICORICE PIZZA
THE POWER OF THE DOG
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΦΙΛΜ
AFTER LOVE
ALI & AVA
BELFAST BOILING POINT
CYRANO
EVERYBODY’S TALKING ABOUT JAMIE
HOUSE OF GUCCI
LAST NIGHT IN SOHO
NO TIME TO DIE
PASSING
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ,ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟ
AFTER LOVE
BOILING POINT
THE HARDER THEY FALL
KEYBOARD FANTASIES
PASSING
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ
DRIVE MY CAR
THE HAND OF GOD
PARALLEL MOTHERS
PETITE MAMAN
THE WORST PERSON IN THE WORLD
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
BECOMING COUSTEAU
COW
FLEE
THE RESCUE
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)
ANIMATION
ENCANTO
FLEE
LUCA
THE MITCHELLS VS THE MACHINES
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
AFTER LOVE Aleem Khan
DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi
HAPPENING Audrey Diwan
LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson
THE POWER OF THE DOG Jane Campion
TITANE Julia Ducournau
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
BEING THE RICARDOS Aaron Sorkin
BELFAST Kenneth Branagh
DON’T LOOK UP Adam McKay
KING RICHARD Zach Baylin
LICORICE PIZZA Paul Thomas Anderson
ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
CODA Siân Heder
DRIVE MY CAR Ryûsuke Hamaguchi
DUNE Denis Villeneuve
THE LOST DAUGHTER Maggie Gyllenhaal
THE POWER OF THE DOG Jane Campion
Α ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ
LADY GAGA House of Gucci
ALANA HAIM Licorice Pizza
EMILIA JONES CODA
RENATE REINSVE The Worst Person in the World
JOANNA SCANLAN After Love
TESSA THOMPSON Passing
Α ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ADEEL AKHTAR Ali & Ava
MAHERSHALA ALI Swan Song
BENEDICT CUMBERBATCH The Power of the Dog
LEONARDO DICAPRIO Don’t Look Up
STEPHEN GRAHAM Boiling Point
WILL SMITH King Richard
Β ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ
CAITRÍONA BALFE Belfast
JESSIE BUCKLEY The Lost Daughter
ARIANA DEBOSE West Side Story
ANN DOWD Mass
AUNJANUE ELLIS King Richard
RUTH NEGGA Passing
Β ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
MIKE FAIST West Side Story
CIARÁN HINDS Belfast
TROY KOTSUR CODA
WOODY NORMAN C’mon C’mon
JESSE PLEMONS The Power of the Dog
KODI SMIT-MCPHEE The Power of the Dog
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
BEING THE RICARDOS Daniel Pemberton
DON’T LOOK UP Nicholas Britell
DUNE Hans Zimmer
THE FRENCH DISPATCH Alexandre Desplat
THE POWER OF THE DOG Jonny Greenwood
CASTING
BOILING POINT
DUNE
THE HAND OF GOD
KING RICHARD
WEST SIDE STORY
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
DUNE
NIGHTMARE ALLEY
NO TIME TO DIE
THE POWER OF THE DOG
THE TRAGEDY OF MACBETH
ΜΟΝΤΑΖ
BELFAST
DUNE
LICORICE PIZZA
NO TIME TO DIE
SUMMER OF SOUL (OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
CYRANO
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
NIGHTMARE ALLEY
WEST SIDE STORY
COSTUME DESIGN
CRUELLA
CYRANO
DUNE
THE FRENCH DISPATCH
NIGHTMARE ALLEY
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
CRUELLA
CYRANO
DUNE
THE EYES OF TAMMY FAYE
HOUSE OF GUCCI
ΗΧΟΣ
DUNE
LAST NIGHT IN SOHO
NO TIME TO DIE r
A QUIET PLACE PART II
WEST SIDE STORY
ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ
DUNE
FREE GUY
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
THE MATRIX RESURRECTIONS
NO TIME TO DIE
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