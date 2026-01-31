Κάθριν Ο' Χάρα: Η ηθοποιός έπασχε από «situs inversus» - Η καρδιά της ήταν στη δεξιά πλευρά

Η Καθρίν Ο’Χάρα, η ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό για τον ρόλο της στο «Home Alone», πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Κάθριν Ο’ Χάρα έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως μετέδωσε το Variety.

Αν και η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, η δημοφιλής ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι γεννήθηκε με μια σπάνια πάθηση, γνωστή ως «situs inversus».

Πρόκειται για μία πάθηση όπου τα όργανα του θώρακα και της κοιλιάς παρουσιάζουν πλήρη καθρεπτισμό σε σχέση με τη φυσιολογική ανατομία. Η καρδιά βρίσκεται δεξιά, ενώ το ήπαρ αριστερά και το στομάχι δεξιά. Και στην περίπτωση της ηθοποιού, η καρδιά βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του θώρακα. Η πάθηση είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς εμφανίζεται σε περίπου 1 στους 10.000 ανθρώπους, και συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα ή προβλήματα υγείας. Η ηθοποιός ανακάλυψε την κατάστασή της πριν από 20 χρόνια, κατά την επίσκεψή της σε γιατρό μαζί με τον σύζυγό της.

Όπως είχε αφηγηθεί η ίδια με χιούμορ, η πρώτη γνωριμία με την πάθηση έγινε μέσω μιας ακτινογραφίας θώρακα, που οδήγησαν τον γιατρό να της εξηγήσει ότι τα όργανά της ήταν «ανεστραμμένα».

Παρά τη σπάνια της κατάσταση, συνέχισε κανονικά τη ζωή της και την καριέρα της, με χιούμορ και θετική διάθεση, μοιράζοντας την ιστορία της σε συνεντεύξεις και δημόσιες εμφανίσεις.

Με πληροφορίες από PEOPLE