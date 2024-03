Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον: Τι σχέση έχει ο νέος Τζέιμς Μποντ με τις 50 Αποχρώσεις του Γκρι

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ.

Τα ξένα ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι θέμα χρόνου να γίνει η επίσημη ανακοίνωση για τη διαδοχή του Άαρον Τέιλορ – Τζονσον. «Το βρίσκω γοητευτικό και υπέροχο που οι άνθρωποι με βλέπουν σε αυτόν τον ρόλο. Το εκλαμβάνω ως μεγάλο κομπλιμέντο» δήλωσε στο Numero την περασμένη εβδομάδα για την υποψηφιότητα του να είναι ο επόμενος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό κατάσκοπο των πέντε ηπείρων.

Η επαγγελματική και η προσωπική ζωή του Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον

Ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον γεννήθηκε στη Βρετανία στις 13 Ιουνίου του 1990. Είναι περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του ως χαρακτήρας στην ταινία Kick-Ass του 2010 και τη συνέχειά της το 2013, καθώς και ως χαρακτήρας του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel στην ταινία Avengers: Age of Ultron το 2015.

Ο Τζόνσον άρχισε να παίζει από παιδί και εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Shanghai Knights (2003), The Illusionist (2006) και Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008), Noecturnal Animals (2016),Τenet (2020). Στα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή του Τζον Λένον, Nowhere Boy (2009), γνώρισε τη σύζυγό του, Σαμ Τέιλορ-Γουντ, η οποία και σκηνοθέτησε τη συγκεκριμένη ταινία.

Όταν γνωρίστηκαν εκείνος ήταν 18 και εκείνη 42. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι και το 2012 παντρεύτηκαν στο Λονδίνο, ενώ αποφάσισαν να αλλάξουν τα επώνυμά τους σε Τέιλορ – Τζόνσον. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, ενώ η σκηνοθέτιδα έχει δύο κόρες και από προηγούμενο γάμο της.

Η Σαμ Τέιλορ – Τζόνσον έγινε ευρύτερα γνωστή όταν σκηνοθέτησε την πρώτη ταινία της σειράς 50 Αποχρώσεις του Γκρι το 2015. Την ίδια χρονιά, ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού GQ με τους 50 πιο καλοντυμένους Βρετανούς. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο διάστημα απασχολεί τα βρετανικά ΜΜΕ, τα οποία αναφέρουν πως ο ηθοποιός είναι πολύ κοντά στο να πει το «ναι» για να υποδυθεί τον νέο Τζέιμς Μποντ σε ηλικία 33 ετών και μάλιστα, αφήνοντας πίσω του τον Κίλιαν Μέρφι και Ίντρις Έλμπα.