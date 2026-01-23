22 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (22-28/1)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Rude in the Good Way

Σε προηγούμενο πρότζεκτ του στην Αθήνα, ο Roe Ethridge είχε εντοπίσει παραλληλισμούς ανάμεσα στον υβριδικό χαρακτήρα της δουλειάς του και τον πολυεπίπεδο συμβολισμό του Ερεχθείου. Διερευνώντας τα όρια ανάμεσα στην εμπορική, την εκδοτική και τη φωτογραφία στούντιο, ο Ethridge ενθαρρύνει τη σύγκρουση αλλά και τη συγχώνευση διαφόρων μορφών και στυλ. Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του καλλιτέχνη στην ελληνική πρωτεύουσα.

22/1-7/3, Gagosian, Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι

Fivefold

Άλκηστις Μαυροκεφάλου, Fivefold (λεπτομέρεια) εξωσκελετοί αχινών και τζιτζικιών, πλέξιγκλας, 11x11x2 εκ.

Στη δεύτερη ατομική έκθεση που παρουσιάζει η Άλκηστις Μαυροκεφάλου συνεχίζει να εγείρει ερωτήματα που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη, με έργα που εκ πρώτης όψεως αντλούν την έμπνευσή τους από τη φύση. Ό,τι επιλέγει κάθε φορά να μελετήσει και να μετουσιώσει σε καλλιτεχνικό έργο, έχει τις ρίζες του στα προσωπικά της βιώματα, μέσα στα οποία η φύση και τα πλάσματά της μπλέκουν με την ανθρώπινη υπόσταση.

22/1-7/3, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Λυκαβηττός, Τρ.-Πέμ. 15:00-20:00, Τετ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Belly of the Fish

Ο τίτλος παραπέμπει σε βιβλικές εικόνες του εσωτερικού κόσμου και της μεταμόρφωσης, όπως η κοιλιά της φάλαινας στην ιστορία του Ιωνά.

Η ατομική έκθεση της Βαλεντίνας Μπαρτολίνι αντιλαμβάνεται την κοιλιά ως έναν κλειστό, μεταμορφωτικό χώρο. Η Μπαρτολίνι αντλεί έμπνευση από πρωτοσουρεαλιστικές πρακτικές που μετατοπίζουν την προσοχή από τον εξωτερικό κόσμο στο ασυνείδητο, επιτρέποντας στις μορφές να αναδυθούν μέσω της διαίσθησης, της ενδοσκόπησης και της προσοχής. Ο τίτλος παραπέμπει σε βιβλικές εικόνες του εσωτερικού κόσμου και της μεταμόρφωσης, όπως η κοιλιά της φάλαινας στην ιστορία του Ιωνά.

22/1-21/2, Callirrhoë, Σίνα 9, Αθήνα

Let your dreams flow inside me

Η έκθεση της Ελένης Ψυλλάκη αναπτύσσεται ως ένας στοχασμός πάνω στην ισορροπία και την αυτοπαρατήρηση.

Η έκθεση της Ελένης Ψυλλάκη αναπτύσσεται ως ένας στοχασμός πάνω στην ισορροπία και την αυτοπαρατήρηση, μια διερεύνηση αντίρροπων δυνάμεων που αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοστηρίζονται. Αντλώντας έντονα έμπνευση από γεωμετρικές αρχές, αρχιτεκτονικές και μυθολογικές φόρμες, καθώς και από την ανθρώπινη φιγούρα, η Ψυλλάκη δημιουργεί μια διακριτή εικαστική γλώσσα που είναι ταυτόχρονα αρχαία και σύγχρονη.

22/1-21/2, The Breeder, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

Οροπέδιο

Ο Γκολέμας δηλώνει εμφατικά ότι πρώτη φορά αισθάνεται ότι "η δουλειά είμαι εγώ", ότι αυτό που ζωγραφίζει είναι απολύτως δικό του.

Ο Μίλτος Γκολέμας, εμπνεόμενος από τον τόπο καταγωγής του, θα παρουσιάσει έργα κυρίως μεγάλων διαστάσεων, λάδια σε καμβά. Στο κείμενο καταλόγου, ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής Χριστόφορος Μαρίνος αναφέρει: «Το “Οροπέδιο” είναι μια αυτοπροσωπογραφία, το πορτρέτο ενός ανήσυχου, ταλαντούχου και ώριμου ζωγράφου· μια δουλειά βαθιά προσωπική και διόλου περιγραφική. Ο Γκολέμας δηλώνει εμφατικά ότι πρώτη φορά αισθάνεται ότι “η δουλειά είμαι εγώ”, ότι αυτό που ζωγραφίζει είναι απολύτως δικό του».

22/1-21/2, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλατ. Κολωνακίου 20, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

ΘΕΑΤΡΟ

Θάνατος à la Gourmet

Σε μια εποχή όπου η ηθική έχει ξεθυμάνει σαν χθεσινή σούπα και οι νόμοι τρίζουν πιο πολύ κι από παλιά ξύλινη καρέκλα, δύο άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν το αδιανόητο: να σερβίρουν γκουρμέ γεύσεις με μια… επικίνδυνη πινελιά. Ο Παύλος, σεφ με παρελθόν που καλύτερα να μην ξεπακετάρουμε, και η μυστηριώδης Ελβίρα, που δεν λέει ποτέ όλη την αλήθεια, ανοίγουν ένα πρωτοποριακό street food μαγαζί σε μια μεταμελλοντική κοινωνία, όπου η επιβίωση έχει γίνει καλλιτεχνικό σπορ. Κάθε πιάτο τους έχει γεύση, τόλμη και μια γενναία δόση… θανάτου.

22/1-26/3, θέατρο Δρόμος, Αγ. Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Πέμ. 21:15, είσοδος: 12-15 ευρώ

Το ξενοδοχείο η νύχτα που πέφτει

Φωτ.: Τζωρτζίνα Πιτιανούδη

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Λίνας Φούντογλου, το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα ποιητή και δοκιμιογράφου Νάνου Βαλαωρίτη. Ένας παράξενος ξενοδόχος υποδέχεται σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου που δεν έχει φως, ούτε παράθυρο, ούτε θέρμανση, ένα νεαρό ζευγάρι. Τους συμβουλεύει να μιλούν χαμηλόφωνα και φεύγοντας, κλειδώνει την πόρτα. Το κτίριο καταρρέει, σταδιακά γκρεμίζεται. Τους έχουν άραγε παγιδεύσει;

22/1-1/3, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00, είσοδος: 5-17 ευρώ

Το ψέμα του μυαλού

Φωτ.: Νικόλας Κωστής, Γιώργος Χατζηνικολάου

Ένα βαθύ, εσωτερικό, σκοτεινό και ποιητικό αμερικανικό δράμα που εξετάζει την αγάπη, την παράνοια και την καταστροφή όπως μόνο ο Σαμ Σέπαρντ ξέρει να κάνει, ισορροπώντας μεταξύ ωμού ρεαλισμού και ποιητικότητας. Αν και γράφτηκε το 1985, το έργο πραγματεύεται ζητήματα που σήμερα είναι πιο επίκαιρα παρά ποτέ.

22/1-22/3, Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι

Μπεν και Ίμο

Το συναρπαστικό θεατρικό έργο Μπεν και Ίμο του σπουδαίου συγγραφέα Μαρκ Ρέιβενχιλ, μιας από τις πιο ριζοσπαστικές φωνές του βρετανικού θεάτρου, «ζωντανεύει» την αληθινή ιστορία της παθιασμένης και συχνά ταραχώδους σχέσης δύο από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, του Μπέντζαμιν Μπρίτεν και της Ίμοτζεν Χολστ. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν ο Άρης Μπαλής και η Αγγελική Παπαθεμελή.

22/1-24/2, 20:30, Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-20 ευρώ

Ιβάνοφ!

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς καταπιάνεται για τέταρτη φορά με τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Άντον Τσέχοφ, διασκευάζοντας και σκηνοθετώντας τη συγκλονιστική τραγικωμωδία του Ιβάνοφ! για τη σύγχρονη σκηνή. Ένα λαμπρό επιτελείο ηθοποιών, με επικεφαλής τον Αργύρη Ξάφη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ζωντανεύει μια πολύχρωμη κοινωνική τοιχογραφία του περασμένου αιώνα, που παραμένει όμως συνταρακτικά επίκαιρη στη σημερινή εποχή.

23/1-5/4, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Τετ. 19:00, Πέμ.-Παρ. 20:30, Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 10-35 ευρώ

Ντάμα Πίκα

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Η Ντάμα Πίκα του Πούσκιν αποτελεί το αρχέτυπο των έργων του Ντοστογιέφσκι Έγκλημα και τιμωρία & Ο παίκτης. Είναι ένα έργο που κινείται με λεπτή ειρωνεία μεταξύ υπερφυσικού ρομαντισμού και ενός ιδιάζοντος ρεαλισμού. Άξονα του διηγήματος αποτελεί η μεταστροφή του νεαρού Χέρμαν από πρότυπο συγκρατημένου ανθρώπου σε εμμονικό παίκτη. Κι όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο σκηνοθέτης Στάθης Λιβαθινός, ο ακραίος ατομικισμός και η μανική επιθυμία του να «πιάσει την καλή» θα υφάνουν τη μοιραία του κατάληξη. Με την Μπέττυ Αρβανίτη.

23/1-1/3, Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, Τετ., Κυρ. 19.00, Πέμ.-Παρ. 20.30, Σάβ. 21.00 , είσοδος: 17-23 ευρώ

Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν

Φωτ.: Γκέλυ Καλαμπάκα

Αφετηρία της παράστασης είναι η προσέγγιση του ρόλου του πατέρα και του αποτυπώματος που αφήνει στις επόμενες γενιές. Με τους ηθοποιούς να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία του κειμένου, η ομάδα του Ανέστη Αζά στήνει ένα σύγχρονο, πρωτότυπο έργο που προσεγγίζει μέσα από προσωπικές αφηγήσεις αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας την κρίση της αρρενωπότητας. Πέντε ηθοποιοί προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δυσκολεύονται τόσο πολύ τα αγόρια να βρούν τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα.

24/1-1/3, θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00, 21:15, είσοδος: από 12 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγκουστίν Χάντελιχ

Φωτ.: Suxiao Yang

Η εξέχουσα ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne φημίζεται για την αφοσίωσή της στη διατήρηση της αριστοκρατικής λαμπρότητας και του θερμού ήχου της αυστροουγγρικής παράδοσης. Όταν συμπράττει με τον διακεκριμένο Αγκουστίν Χάντελιχ, που παίζει στο ιστορικό βιολί Guarneri del Gesù «Leduc/Szeryng» του 1744, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι συναρπαστικό.

28/1, 20:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

ΠΕΡΦΟΜΑΝΣ

Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα

Ένα έργο που σημάδεψε την καλλιτεχνική δημιουργία της δεκαετίας του '90.

Το Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα, ένα έργο που σημάδεψε την καλλιτεχνική δημιουργία της δεκαετίας του ’90, σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επανένωση των δύο εμβληματικών συνοδοιπόρων της θρυλικής Ομάδας Εδάφους, του Δημήτρη Παπαϊωάννου και του Γιώργου Κουμεντάκη, σε μια νέα ανάγνωση από τον διεθνή μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή.

24-30/1, 19:30, 21:00, Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: από 10 ευρώ

Auction of Morality

Ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος θα παρουσιάσει την ομώνυμη περφόμανς του χωρισμένη σε τρία αυτόνομα μέρη.

Παράλληλα με την ατομική του έκθεση, ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος θα παρουσιάσει την ομώνυμη περφόμανς του χωρισμένη σε τρία αυτόνομα μέρη και βασισμένη σε κείμενα των James Baldwin, Chief Seattle, Peter Handke και Heiner Müller.

22/1, 31/1 & 7/2, 14:00, a.antonopoulou.art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή

ΜΟΥΣΙΚΗ

Live οικονομικής ενίσχυσης επιζωσών έμφυλης βίας

Η Aeon. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Στη σκηνή του Gagarin 205 τέσσερις ξεχωριστοί μουσικοί της ελληνικής σκηνής προσφέρουν τα τραγούδια τους με σκοπό τη συγκέντρωση των δικαστικών εξόδων για τις επιζώσες έμφυλης βίας που κατήγγειλαν τον κακοποιητή τους. Στη σκηνή με σειρά εμφάνισης Larry Gus, The Boy, Δεσποινίς Τρίχρωμη, Aeon. Καμία μόνη.

24/1, 21:00, Gagarin205, Λιοσίων 205

The Four Owls

Οι Four Owls. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Οι θρυλικές κουκουβάγιες της High Focus πετούν στην Αθήνα, ανάβοντας τη φλόγα για μια εκρηκτική boom bap νύχτα και μια αληθινή χιπ χοπ τελετουργία. Το σχήμα των Big Owl (Fliptrix), Bird T (Verb T), Rusty Take Off (BVA) και Deformed Wing (Leaf Dog) έγινε πρεσβευτής του βρετανικού χιπ χοπ σε ολόκληρο τον κόσμο.

24/1, 21:00, Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Ταύρος

Snapped Ankles

Οι Snapped Ankles.

Από το εκρηκτικό ντεμπούτο «Come Play The Trees» (2017) μέχρι το πιο πρόσφατο «Forest Of Your Problems» (2021), η μπάντα έχει οικοδομήσει μια δική της μυθολογία γύρω από το eco-punk χάος της. Οι Snapped Ankles δεν ανήκουν πουθενά ηχητικά, καθώς συνδυάζουν krautrock grooves, post-punk ενέργεια και tribal ρυθμούς με drum machines, αναλογικά synths και μια εντελώς πρωτόγονη σκηνική παρουσία.

24/1, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

4ο Λεσβιακό Φεμινιστικό Φεστιβάλ

Η Maaantz. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Το Λεσβιακό Φεμινιστικό Φεστιβάλ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, σε μια συγκυρία όπου η φτωχοποίηση βαθαίνει, η ομο/τρανσφοβία θεσμοποιείται, η έμφυλη βία κανονικοποιείται και η Αθήνα μετατρέπεται σε ένα πεδίο άγριας κερδοσκοπίας, τουριστικοποίησης και εκτοπισμού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιμένουμε όσο αντέχουμε να δημιουργούμε έναν χώρο όπου μπορούμε να σταθούμε η μία δίπλα στην άλλη. Έναν χώρο όπου συναντιόμαστε, συζητάμε, χορεύουμε, γελάμε, φλερτάρουμε, υπάρχουμε. Έναν χώρο που δεν ζητάει άδεια για να υπάρξει. Έναν χώρο που διεκδικεί. Στα decks Nicol, Deppy T x Loo, Fo, Sofia Stergiou, Maaantz x Pink Wav.

24/1, 21:30, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5

CLUBBING

EDEN presents EWAN McVICAR

Ο Ewan McVicar.

Ο Σκωτσέζος παραγωγός Ewan McVicar, γνωστός για τον ωμό, συναισθηματικό ήχο του που γεφυρώνει house και techno, συναντά τη Logic1000, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της νέας γενιάς, με χαρακτηριστικό ύφος που κινείται μεταξύ house και breaks.

25/1, 17:00, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17, Αθήνα, είσοδος: από 19 ευρώ

Blend x SEDS pres. RESTRICTED

H αυστραλιανή δύναμη του hard dance με ελληνικές ρίζες καταλαμβάνει το Oddity Club με το εκρηκτικό του μείγμα από hard techno, rawstyle και psy-εμπνευσμένη ενέργεια. Με πάνω από 500 εκατομμύρια streams και ύμνους-φαινόμενα όπως τα «Tunnel Vision» και «Hardcore», αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα στη σύγχρονη heavy electronic σκηνή. Support from: JX Sparks, Siasios & Tekon.

23/1, 23:30, Oddity Club, Ηρακλειδών 31, Θησείο

Velocity x Boiler House Cyprus

Eνα πρωτότυπο πάρτι για τα ελληνικά δεδομένα: το Boiler House της Κύπρου δεν προσπάθησε να φέρει κάποιο σπουδαίο και βαρύ σαν ιστορία όνομα, παντρεύει όμως πετυχημένα local forces από την Ελλάδα και την Κύπρο με την Ινδή groovy-techno Siren333 σε μια νύχτα με ενέργεια και ποικιλομορφία στον ήχο.

23/1, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: 15 ευρώ