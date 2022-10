22 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (21-27/10/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Νεφέλη Φασούλη επιστρέφει στο six d.o.g.s

Ύστερα από δύο παγωμένους και άκεφους χειμώνες, η Νεφέλη εγκαινιάζει τα live του φετινού χειμώνα με διάθεση που θυμίζει τον παλιό καλό καιρό. Με την προσθήκη του Φώτη Σιώτα και καινούργιο υλικό, η μουσική της ομάδα αναμένεται να «κάψει» το πατάρι για μία και μοναδική βραδιά.

23/10, Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10-12 ευρώ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / VOL.1 στο Gagarin 205

The Boy, Nalyssa Green, Mazoha και Δεσποινίς Τρίχρωμη σε μια βραδιά που έχει αποκτήσει ήδη το μανιφέστο της από τον Ίκαρο Μπαμπασάκη.

22/10, Gagarin, Λιοσιών 205, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Septicflesh & Hypocrisy στο Fuzz

Οι Έλληνες Septicflesh, μαζί με τους Σουηδούς death metallers Hypocrisy και τους Καναδούς melodic death metallers The Agonist, κάνουν στάση για την ευρωπαϊκή τους περιοδεία στο Fuzz. Τη συναυλία ανοίγουν οι Horizon Ignited.

21/10, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1 Ταύρος, 19:00, είσοδος: 28-32 ευρώ

Οι Lost Bodies στο Ρομάντσο

Οι Lost Bodies, το ιστορικό συγκρότημα της εναλλακτικής ανεξάρτητης μουσικής σκηνής, θα εμφανιστούν ζωντανά στο Ρομάντσο την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου σε μια συναυλία εφ’ όλης της ύλης.

21/10, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 21:00, είσοδος: 7 ευρώ

Οι Half Gramme of Soma στο An Club

Οι Half Gramme of Soma παρουσιάζουν στο An club το νέο τους άλμπουμ «Slip through the cracks». Μαζί τους οι the Same River.

22/10, AN Club, Σολωμού 13, 21:30, είσοδος: 8-10 ευρώ

Mass Culture + Okwaho + Yovel live at Temple

Mass Culture, Okwaho και Yovel ενώνουν δυνάμεις σε μια sludge/crust/doom/black εποποιία που θα μας θυμίσει γιατί η νύχτα είναι η αγαπημένη μας ζώνη της ημέρας.

21/10, Temple, Ιάκχου 17 Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Nederlands Blazers Ensemble και οικογένεια Ξυλούρη στο Μέγαρο

Η λύρα, το λαούτο, η φωνή και τα κρουστά της νεότερης γενιάς της οικογένειας Ξυλούρη συναντούν τον ήχο των πνευστών του ολλανδικού NBE, δημιουργώντας ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Η κρητική μουσική συνομιλεί επί σκηνής με μουσικές του κόσμου και έργα μπαρόκ.

26/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:00, είσοδος: 9-50 ευρώ

Viktoria Mullova και Alasdair Beatson στο Μέγαρο

Η μεγάλη σολίστ του βιολιού Viktoria Mullova επιστρέφει στο Μέγαρο μαζί με τον Σκωτσέζο βιρτουόζο πιανίστα Alasdair Beatson. Στο πρόγραμμά τους δεσπόζουν η Τέταρτη και η Έβδομη Σονάτα του Μπετόβεν, το Rondo σε σι ελάσσονα του Σούμπερτ, καθώς και τα Distance de fée του Ιάπωνα Toru Takemitsu και Fratres του Εσθονού Arvo Pärt.

26/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 11-60 ευρώ

Incirrina & Grey Gallows Live at Death Disco

Οι Incirrina (electronic/mimimal synth duo) και οι Grey Gallows (darkwave/coldwave) στη σκηνή του Death Disco, υποσχόμενοι σκοτεινές μελωδίες με έντονα ρυθμικά στοιχεία, ενάντια στον μηδενισμό και στον φόβο.

22/10, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Η Suzanne Ciani στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Suzanne Ciani, της οποίας η συμβολή τόσο στη μουσική σύνθεση όσο και στο sound design είναι μεγάλη, εμφανίζεται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Έχοντας κυκλοφορήσει πάνω από 2 είκοσι προσωπικά άλμπουμ και συνθέσει αμέτρητα έργα για την τηλεόραση, το σινεμά και τη διαφήμιση, δικαίως θεωρείται πιονέρος της ηλεκτρονικής πρωτοπορίας εδώ και 50 χρόνια.

23/10, ΚΠΙΣΝ - Φάρος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

«Ντον Τζοβάνι» του Μότσαρτ στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τις όπερες του Γκέτεμποργκ και της Κοπεγχάγης, σε μουσική διεύθυνση Οντρέι Όλος και σκηνοθεσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη και πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή της Βασιλικής Όπερας της Δανίας Τζον Φούλτζεϊμς. Ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας βαρύτονος Διονύσης Σούρμπης ερμηνεύει τον ρόλο του τίτλου.

21, 23, 25, 27, 29/10, Εθνική Λυρική Σκηνή - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, 19:30 & Κυριακή 18:30, είσοδος: 10-80 ευρώ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

«Cascade» του Δημήτρη Κόκορη στην γκαλερί Άλμα

Ο Δημήτρης Κόκορης στην πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο «Cascade». Επηρεασμένος από τα εθνολογικά στοιχεία άλλων πολιτισμών, βάζει περίγραμμα στη σκέψη του και αρθρώνει εικονικά την επιθυμία. Η επιμέλεια είναι της Ειρήνης-Μαρίας Νανούρη, ιστορικού τέχνης στην ΑΣΚT.

20/10-26/11, γκαλερί Άλμα, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ. & Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

Το «Σφαγείο του έρωτα» στο Σύγχρονο Θέατρο

Έργο βασισμένο στο Αίμα της αγάπης του Παντελή Μπουκάλα, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη. Μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το φροντιστήριο των αιώνων, εκεί όπου όλες και όλοι, σαν επιμελείς μαθήτριες και μαθητές φοιτήσαμε, προετοιμαζόμενοι να αναλάβουμε τους ρόλους μας στη σκηνή της έμφυλης σύγκρουσης ως θύτες και ως θύματα.

21-23, 28, 30/10, Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Κεραμεικός, Παρ. 21:00, Σαβ. & Κυρ. 21:15, είσοδος: 15 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

«No Exit» στο Μικρό Θέατρο Κεραμεικού

Ένα θεατρικό κείμενο μετατρέπεται σε κίνηση. Οι χορευτές Πλωτίνος Ηλιάδης, Λαμπρινή Γκόλια, Εμμανουέλα Πεχυνάκη και ο μουσικός Ανδρέας Κουρέτας αναλαμβάνουν επί σκηνής τους ρόλους του έργου του Ζαν-Πολ Σαρτρ Κεκλεισμένων των θυρών. Η χορογραφία είναι της Αγγελικής Τρομπούκη.

22/10-20/11, Μικρό Θέατρο Κεραμεικού, Ευμολπιδών 13, Σαβ. & Κυρ. 19:00, είσοδος: 14 ευρώ

«Dancing in the rain 3» στο Christmas Theater

Έντεκα άντρες χορευτές αφήνουν τον κλασικό χορό, βγαίνουν στον δρόμο και πειραματίζονται σε χορογραφίες της νέας εποχής, κάτω από τη βροχή.

26/10, Christmas Theater, λεωφ. Βεΐκου 137, 20:30, είσοδος: 5-54 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

«Purple Night XXXV» στο six d.o.g.s

Οι μοβ νύχτες επιστρέφουν το Σάββατο στο six d.o.g.s, υποσχόμενες χορό μέχρι τελικής πτώσης. Τις μουσικές επιλέγουν οι The Dreamer, Wrapped In Plastic και Denis D’or.

22/10, Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 23:00, είσοδος: 8 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Meeting Event 2022 στο Σεράφειο

Το Meeting Event 2022 του Διεθνούς Δικτύου Θεάτρου Ντοκιμαντέρ για τρεις ημέρες μας καλεί να γνωρίσουμε καλύτερα το θέατρο ντοκιμαντέρ μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, masterclasses, συμπόσιο, συζητήσεις και προβολές μαγνητοσκοπημένων θεατρικών παραστάσεων με προσκεκλημένους καλλιτέχνες από την Τουρκία, το Λίβανο, τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο.

24-26/10, Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, είσοδος ελεύθερη

Athens Science Festival στην Τεχνόπολη

Το Athens Science Festival επιστρέφει με τρεις ημέρες επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας. Κορυφαίοι ομιλητές απ’ όλον τον κόσμο, πειράματα επίδειξης, chemistry shows, διαδραστικά εκθέματα, βιωματικές δράσεις, εργαστήρια για παιδιά αλλά και workshops για μεγάλους.

21-23/10, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Παρ. 9:00 & Σαβ.-Κυρ. 11:00, είσοδος: 3-5 ευρώ

Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Πέντε Έλληνες πιανίστες με διεθνή σταδιοδρομία, οι Δημήτρης Βασιλάκης (23/10), Λορέντα Ράμου (24/10), Κάρολος Ζουγανέλης (25/10), Πρόδρομος Συμεωνίδης (26/10) και Χρίστος Παπαγεωργίου (27/10) ερμηνεύουν κάποια από τα σημαντικότερα πιανιστικά έργα του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι του Χαράλαμπου Αγγελόπουλου.

23-27/10, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 20:30, είσοδος ελεύθερη (με δελτία εισόδου)

Φεστιβάλ Ισραηλινού Κινηματογράφου

Πέντε προβολές και μια μοναδική συναυλία πιάνου με προβολή κόμικς θα πραγματοποιηθούν στο Τριανόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ισραηλινού Κινηματογράφου. Όλοι οι σκηνοθέτες θα είναι παρόντες και θα συνομιλήσουν με το κοινό.

20-23/10, Κινηματογράφος Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, είσοδος: 5 ευρώ (10 για όλες)

Gimme Shelter Film Festival στο Gagarin

Ronnie James Dio, Frank Zappa, Chuck Schuldiner: ένα ντοκιμαντέρ κάθε Δευτέρα για καθέναν από τους τρεις, μαζί με ένα special preview του ντοκιμαντέρ για τους Nightfall. Τις προβολές πλαισιώνουν οι Wendy Dio, Geoff Tate, Jeff Scot Sotto, Ευθύμης Καραδήμας, Gus G, Rock n Roll Children και πολλοί άλλοι, για μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική-συναυλιακή εμπειρία.

24/10-7/11, Gagarin 205, Λιοσίων 205, Δευτ. 20:00, είσοδος: 15 ευρώ

Cinema made in Italy στην Ταινιοθήκη

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η Cinecittà, η πολιτιστική πρωτοβουλία Tempo Forte της Πρεσβείας της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσιάζουν δώδεκα νέες ιταλικές ταινίες από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ, με σημαντικά βραβεία στις αποσκευές τους.

21-27/10, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Oδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, είσοδος: 5 ευρώ (15 ευρώ η κάρτα 5 προβολών)