16 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (2-8/10)

ΘΕΑΤΡΟ

Χαμένη άνοιξη

Το εμβληματικό τελευταίο μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα, Η Χαμένη Άνοιξη, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή σε θεατρική διασκευή του Άρη Λάσκου και σκηνοθεσία του Βαλάντη Φράγκου. Καλοκαίρι του 1965. Ο Ανδρέας επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από 18 χρόνια εξορίας στηv Tασκέvδη. Σε 20 ταραγμένες μέρες ‒από τις 4 έως τις 23 Ιουλίου‒ θα έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν, τις μνήμες, την πολιτική κρίση και δύο γυναίκες που θα ταράξουν τη συνείδησή του: την κοσμοπολίτισσα και απολιτική Φλώρα και τη νεαρή αγωνίστρια Ματθίλδη.

2-25/10, Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Πλ. Βικτωρίας, Τετ., Κυρ.: 20:00, Πέμ.-Σάβ.: 21:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

Αυτοί που κοιτούν

Ένα έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο.

Δύο στρατιώτες στέκονται στο παρατηρητήριο μιας εμπόλεμης ζώνης, με στόχο να δολοφονούν όποιον από τους «άλλους» περάσει από εκεί. Δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, που δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, αλλά πρέπει να συνυπάρχουν σε μια θανάσιμη ρουτίνα με μόνο κοινό τη σημαία τους, ένα ζευγάρι κιάλια, ένα όπλο και λίγα μπισκότα. Τι θα γίνει όταν ξαφνικά ο εχθρός τούς κάνει από θύτες θύματα; Ένα έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο.

6/10-4/11, θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (Μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Δευτ.-Τρ.: 21:15, είσοδος: 13-15 ευρώ

Οι δώδεκα ένορκοι

12 άντρες, κλειδωμένοι σ' ένα μικρό δωμάτιο, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε ταυτίζονται, αντικατοπτρίζοντας τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα.

Στη Νέα Υόρκη του 1957 ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για πατροκτονία. Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι τελικά ένοχο και η απόφασή τους θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος βρεθεί ένοχος, η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα μικρό δωμάτιο, άλλοτε συγκρούονται κι άλλοτε ταυτίζονται, αντικατοπτρίζοντας τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

2/10-28/12, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Πέμ.-Σάβ.: 21:30, Κυρ.: 18:00

Nomsferartu

Φωτ.: Eleftheria IKE/ Photography

Η παράσταση βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου, γυρισμένο το 1922, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον μύθο των βρικολάκων. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Johnny O, ο οποίος εμφανίζεται και επί σκηνής, μαζί με τους: Γιώργο Ντούση, Μαρία Μπαλούτσου, Εύη Κολιούλη, Χριστίνα Δενδρινού και Θανάση Μεγαλόπουλο.

2-27/10, Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Πλ. Βικτωρίας, Τετ.-Πέμ.: 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Robbie Williams

Φωτ.: Leo Baron

Η συναυλία του φθινοπώρου, αν όχι της χρονιάς. O Robbie Williams, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της παγκόσμιας μουσικής, με μια καριέρα γεμάτη εντυπωσιακά επιτεύγματα από το 1990 (ως μέλος των Take That) ως σήμερα, έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Το ενδιαφέρον για τον Robbie έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την κινηματογραφική ταινία του, Better Man, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

2/10, 18:30, Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, είσοδος: από 74 ευρώ

POROSI 01: Sarah Davachi + Kara-Lis Coverdale

Η Sarah Davachi κινείται τόσο μεταξύ ακουστικών μορφών και ηλεκτρονικών οργάνων όσο και μεταξύ μελωδίας και δομημένου θορύβου. Φωτ.: Dicky Bahto

Δύο από τις σημαντικότερες σύγχρονες εκπροσώπους της minimal, experimental σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική double bill εμφάνιση για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Η Sarah Davachi, Καναδή συνθέτρια και ερμηνεύτρια εκκλησιαστικού οργάνου και Hammond B3, κινείται τόσο μεταξύ ακουστικών μορφών και ηλεκτρονικών οργάνων όσο και μεταξύ μελωδίας και δομημένου θορύβου. Η Kara-Lis Coverdale είναι μια διεθνώς καταξιωμένη Καναδή καλλιτέχνιδα που κινείται με άνεση ανάμεσα στον ακουστικό και τον ηλεκτρονικό ήχο, δημιουργώντας έργα που ξεπερνούν τα όρια των μουσικών ειδών. Το έργο της χαρακτηρίζεται από βαθιά κατανόηση της ηλεκτρονικής μουσικής χωρίς σύνορα, με ρίζες στα αλληλένδετα μονοπάτια των μουσικών συστημάτων και γλωσσών.

7/10, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: από 23 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Return to the Garden

Ο Stanley Whitney αναδεικνύει τη δύναμη του χρώματος μέσα από χαλαρά πλέγματα με αδρά ορθογώνια σχήματα. Φωτ.: Aundre Larrow

Ο τίτλος της έκθεσης επικαλείται την αθωότητα του αρκαδικού ιδεώδους και την αρμονική συνύπαρξη με τη φύση. Χωρίς το βάρος προκαθορισμένων θεμάτων ή αφηγηματικών στοιχείων, οι ζωηρές αυτές αφαιρέσεις προσκαλούν τον θεατή σε μια ενισχυμένη εμπειρία χρώματος και αισθητηριακής αντίληψης. Ο Stanley Whitney αναδεικνύει τη δύναμη του χρώματος μέσα από χαλαρά πλέγματα με αδρά ορθογώνια σχήματα, δημιουργώντας συνθέσεις τριών ή τεσσάρων σειρών, χωρισμένων από οριζόντιες ζώνες που διατρέχουν τον καμβά.

2/8-31/12, Gagosian, Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι

The Beast was Harmless and Horrible

Theo Bargiotas, Hic Sunt Dracones (Here be dragons), Oil on Canvas, 175x158

Σε έντονη συνδιαλλαγή με την αίσθηση του ανοίκειου, ο Θοδωρής Μπαργιώτας παρουσιάζει την πέμπτη του ατομική έκθεση. Με διακαή του πόθο να ανακαλύψει τα θηρία του εσωτερικού μας κόσμου, ο Μπαργιώτας επιχειρεί μέσα από μια έντονη ρεαλιστική μανιέρα πολυσχιδούς φαντασιακού να επαναφέρει τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την ψυχή του, προκαλώντας τον θεατή να αναστοχαστεί ζητήματα προβολών του εαυτού.

2/10-1/11, Alma, Σκουφά 24Α, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ.: 11:00-20:00, Τετ., Σάβ.: 11:00-15:00

Πρωτόλεια: Από την πρώιμη γραφή στο ώριμο έργο

Χρύσα Ρωμανού, Σπουδή (1954) Ιδιωτική συλλογή

Η έκθεση που συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη, το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας & Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου αναζητά, μελετά και αναδεικνύει τις ιδέες, τα μοτίβα και τα χαρακτηριστικά που εμφανίστηκαν νωρίς στα πρώιμα έργα έντεκα Ελλήνων καλλιτεχνών για να «ριζώσουν» σταδιακά στην ώριμη εικαστική γλώσσα τους. Πρόκειται για τους Σπύρο Βασιλείου, Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, Γιάννη Μόραλη, Α. Τάσσο, Βάσω Κατράκη, Γιάννη Σπυρόπουλο, Αλέκο Κοντόπουλο, Δημήτρη Μυταρά, Γιάννη Γαΐτη και Χρύσα Ρωμανού.

3/1-11/1, Μουσείο Μπενάκη ‒ Κτίριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου

Ατόλες Διαφυγής

Ο Φώτης Γαλανόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα. Είναι ζωγράφος και τα έργα του εκτίθενται στις αίθουσες τέχνης ανά τον κόσμο. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές που συνδυάζουν τον γραπτό λόγο με τη ζωγραφική. Πρόκειται για μια διαφυγή σε έναν τόπο αλλού, όπου η ελευθερία της έκφρασης του καλλιτέχνη ανοίγει ορίζοντες διαλόγου με τον καθένα, σ’ ένα ταξίδι τόσο διαφορετικό όσο η διεύρυνση της φαντασίας μας.

3/1-18/10, Μελάνυθρος, Ζάππα 4, Τρ.-Παρ.: 17:30-21:00, Σαβ.: 11:00-14:30

all aboard

Ο αερολιμένας, ως γεωγραφικό και ψυχικό σταυροδρόμι, μετατρέπεται σε τόπο εμπειρίας. Στις αίθουσες αναμονής και στους διαδρόμους εγγράφονται αφηγήσεις αποχωρισμού, μετάβασης και επιστροφής. Η artefact athens παρουσιάζει μια έκθεση σύγχρονης τέχνης σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου. Με την έκθεση αυτή, η Αθήνα εγγράφεται στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, επιχειρώντας την ανάδειξη ενός κτιρίου υποδομής κοινής ωφέλειας και τη μετατροπή του σε κιβωτό ενεργοποίησης διαλόγου μεταξύ της καλλιτεχνικής πράξης, της κοινωνίας και του δημόσιου χώρου.

9/10-9/11, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Τετ.-Κυρ.: 12:00-19:00

Platforms Project 2025

Mert Yavaşca, Toy's Funeral

Το Platforms Project–Independent Art Fair, η διεθνής φουάρ της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής και τόπος συνάντησης για καλλιτεχνικές ομάδες, πλατφόρμες και καλλιτέχνες από 26 χώρες, παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο Καπνεργοστάσιο με ένα πολύπλευρο παράλληλο πρόγραμμα και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

9-12/10, Βιβλιοθήκη Βουλής (Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο), Λένορμαν 218, Αθήνα

ΠΑΡΤΙ

TECHNIQUES 2025

Η Indira Paganotto φέρνει το ARTCORE στο Techniques 2025. Φωτ.: Alex Soto

Η Indira Paganotto φέρνει το ARTCORE στο Techniques 2025 με έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο, τον θρύλο της techno Richie Hawtin. Μαζί της στη σκηνή θα εμφανιστούν οι VTSS, BIIA και Luna Passos σε ένα all-night rave που υπόσχεται πολλά.

4/10, 23:00, Ολυμπιακό Γήπεδο Φαλήρου Taekwondo, λεωφ. Ποσειδώνος 860, είσοδος: από 45 ευρώ

Needless Clubnight w/ Sound Metaphors DJs (GER)

Οι Castro και Nemmo παρουσιάζουν πολυσυλλεκτικά και απρόβλεπτα DJ set.

To δίδυμο των Castro και Nemmo έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο αναγνωρισμένα record stores και labels των τελευταίων χρόνων, σημείο αναφοράς για diggers και μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο. Ως DJs παρουσιάζουν πολυσυλλεκτικά και απρόβλεπτα DJ set, γεφυρώνοντας μουσικά είδη με φυσικότητα και αστείρευτη ενέργεια. Συνδυάζουν disco, italo, cosmic, house, hi-NRG, acid και όχι μόνο, άλλοτε με hard-to-find, deep cuts και άλλοτε με classics.

4/10, 23:30, Aux Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ

EVENT

Vinyl Market

Το Vinyl Market επιστρέφει και πάλι ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες, νέες κυκλοφορίες, αλλά και με πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι από όλη την γκάμα της μουσικής θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε. Rock, soul, funk, jazz, latin, blues, ethnic, electronica, και πολλά άλλα. Όπως πάντα, ευχάριστες μουσικές θα σας συναρπάσουν σε όλη τη διάρκεια του event.

3-5/10, 10:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

DOTS Festival 2025 - International Documentary Film Festival

Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. Το DOTS Festival αποτελεί σημείο συνάντησης για κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και κοινό που πιστεύουν στη δύναμη που έχουν οι αληθινές ιστορίες.

3-5/10, 11:30, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός