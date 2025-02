15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (20-26/2)

ΘΕΑΤΡΟ

Ignoramus

Το «Ignoramus» αποτελεί μια σατιρική παράσταση θεάτρου-ντοκουμέντο για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα σήμερα. Tρεις ερευνητές, μέσα από την αναδημιουργία μιας αίθουσας σύνταξης ενός δημοσιογραφικού site, εξερευνούν το πολύπλοκο τοπίο των media και τους μηχανισμούς της ειδησεογραφίας. Με περιπαικτική διάθεση μας προσκαλούν να προβληματιστούμε πάνω στη σχέση μας με την ενημέρωση και να διερευνήσουμε τη σύνθετη έννοια της «αλήθειας» καθώς και την οπτική που επιλέγουμε «βλέποντας τον κόσμο με τα μάτια των ΜΜΕ».

20/2-21/3, Ρεκτιφιέ, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 119, Αθήνα, Πέμ.-Παρ. 20:30, είσοδος: 6-25 ευρώ

Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς

Φωτ.: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Λέοντος Τολστόι Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς σε σκηνοθεσία της Δανάης Ρούσσου. Μέσα σε μια προπολεμική πολυκατοικία μια υπηρέτρια μαζεύει τα πράγματα κάποιου που δεν ζει πια και αφηγείται την ιστορία του. Η απλή ιστορία ενός ανθρώπου συνηθισμένου, σαν κι εμάς, με την ίδια προδιαγεγραμμένη πορεία.

22/2-13/4, Οικία Ίλιτς, Λαμψάκου 11, έναντι αμερικανικής πρεσβείας, Σάβ. 18:30, 20:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 15 ευρώ

Απέναντι στο πεπρωμένο

Το θεατρικό έργο είναι βασισμένο στο ομώνυμο λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Κωνσταντάτου.

Το Απέναντι στο πεπρωμένο είναι η ιστορία της Ελλάδας απ’ το 1940 ως το 1994 μέσα απ’ τα μάτια μιας ανυπόταχτης γυναίκας, της Κατερίνας Φιορεβάντε, μιας αυθεντικής και δυνατής γυναίκας, απ’ αυτές που κρατάνε σιωπηλά τον κόσμο μας όρθιο και υπερήφανο. Η γερμανική κατοχή, οι ναζιστές, οι εκτελέσεις, η χούντα, οι ταγματασφαλίτες, τα όπλα η εξουσία, οι βιασμοί, η καταπίεση, η λύτρωση. Το θεατρικό έργο είναι βασισμένο στο ομώνυμο λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Κωνσταντάτου.

23/2-22/3, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00

ΥΠΕΡΒΑΡΟ, ασήμαντο: ΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟ / Ένα ευρωπαϊκό δείπνο

Φωτ.: Γρηγόρης Λιακόπουλος

Πόσο απέχει ο εξευγενισμός από τη βία; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που πυροδοτούν τη βία ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες; Πώς βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι να ζουν στο λεγόμενο περιθώριο της κοινωνίας και τι επιπτώσεις έχει αυτό; Ο πρόωρα χαμένος Αυστριακός συγγραφέας Βέρνερ Σβαμπ συνθέτει μια συμφωνία από τα υπόγεια της σύγχρονης κοινωνίας, ένα εκρηκτικό μείγμα απογοήτευσης, εγκατάλειψης, καταχρήσεων και βίας, ένα έργο πρωτοπόρο τόσο για τη μοναδική του γλώσσα όσο και για τη δομή του, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

24/2-15/4, θέατρο Θησείον, Τουρναβίτου 7, Θησείο, Κυρ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 12-18 ευρώ

Χρονικό

Η ομάδα θεάτρου ÇaVa επιστρέφει με μια παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη ποιητική σύνθεση του σπουδαίου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης του έργου Μαχαίρι στο κόκαλο, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, η ομάδα θεάτρου ÇaVa επιστρέφει με μια παράσταση βασισμένη στην ομώνυμη ποιητική σύνθεση του σπουδαίου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, που περιλαμβάνεται στον τόμο Τέταρτη Διάσταση. Στην ομάδα έρχεται να προστεθεί η σημαντική ηθοποιός Γιώτα Φέστα που μαζί με τη Σάντρα Λειβαδάρα, τον Γιώργο Σύρμα και τον ίδιο τον σκηνοθέτη θα δώσουν σκηνική υπόσταση στους στίχους του Ρίτσου.

24/2-8/4, Θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 8-15 ευρώ

Pigalle (Πιγκάλ)

Φωτ.: Τάνια Παλαιολόγου

Σύμφωνα με μια θεωρία, το «πιγκάλ» οφείλει το όνομά του στην πλατεία Pigalle του Παρισιού, γύρω από την οποία ζούσαν πολλοί καλλιτέχνες (αναφορά στις βούρτσες και στα πινέλα των ζωγράφων). Ποτέ ένα τόσο βρόμικο αντικείμενο δεν είχε ένα τόσο όμορφο όνομα: με την εκκεντρική και πάντα καυστική γραφή του ο Γιάννης Κεντρωτάς επιστρέφει με μια μαύρη κωμωδία που εξερευνά τα πιο σκοτεινά ένστικτα της ανθρώπινης φύσης.

24/2-18/3, θέατρο Olvio, Ιεράς οδού 67 & Φαλαισίας 7, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 5-15 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Inspiral Carpets

Οι Inspiral Carpets μας έχουν προσφέρει τραγούδια εμβληματικά.

«This is how it feels», «Saturn 5», «Dragging me down», «Bitches Brew», «Two worlds collide», «Caravan», «She comes in the fall», «I want you»: Οι Inspiral Carpets μας έχουν προσφέρει τραγούδια εμβληματικά της εποχής που η μουσική της Μεγάλης Βρετανίας κυρίευε τον πλανήτη χάρη στην περίφημη σκηνή του Madchester.

22/2, 20:30, Gagarin205, Λιοσίων 205, είσοδος: 26 ευρώ

Talib Kweli (Black Star)

O Talib Kweli είναι ένας καλλιτέχνης που ορίζει τη μουσική του σε νέα επίπεδα, συνδυάζοντας κοινωνική ευαισθησία και λυρική αρτιότητα.

Ως η κορυφαία δύναμη των hip-hop events στη χώρα, η Noiz Art & Music Productions γιορτάζει 22 πρωτοποριακά χρόνια και διοργανώνει μια αξέχαστη βραδιά με μια εμβληματική μορφή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. O Talib Kweli είναι ένας καλλιτέχνης που ορίζει τη μουσική του σε νέα επίπεδα, συνδυάζοντας κοινωνική ευαισθησία και λυρική αρτιότητα. Ως μέλος των Black Star, μαζί με τον Mos Def έχει κατακτήσει τις κορυφές της hip-hop, προσφέροντας διαχρονικά αριστουργήματα και επηρεάζοντας εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως. Με ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, αποτελεί πρότυπο για τη δύναμη των στίχων και την πολιτική ευαισθησία του.

22/2, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εικάζοντας / Εικονίζοντας τη Σαμοθράκη: Από τον Όμηρο στο HoloLens

Η Μεγάλη Πύλη (Πύργος Α), από νότια, 1875. Neue Archäologische Untersuchungen auf Samothrake, πιν. 74. Αμερικανικές Ανασκαφές Σαμοθράκης.

Η έκθεση εξερευνά τις ποιητικές και οπτικές αναπαραστάσεις της Σαμοθράκης και της λατρείας των Μεγάλων Θεών μέσα από μια διαδρομή δυόμισι χιλιετιών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές αντιλήψεις κάθε εποχής αλλά και τις διαχρονικές συνδέσεις που παραμένουν ισχυρές έως σήμερα. Από την εποχή του Ομήρου έως τη μεικτή πραγματικότητα του HoloLens, η Σαμοθράκη έχει εμπνεύσει ποιητές, χαρτογράφους, καλλιτέχνες, αρχαιολόγους και ψηφιακούς μοντελιστές.

20/2-29/6, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Σουηδίας 61, Τετ., Παρ.-Κυρ. 12:00-18:00, Πέμ. 12:00-20:00

Bouche fermée

Η Έλενα Παπαδημητρίου αναδεικνύει έναν ποιητικό και συνάμα σκληρό συμβολισμό.

Ο όρος της χορωδιακής μουσικής «bouche fermée» αναφέρεται σε οδηγία προς τους χορωδούς να παράγουν σιγανό ήχο με κλειστά στόματα κατά την αναπαραγωγή μιας νότας. Η Έλενα Παπαδημητρίου, μεταφέροντας εικαστικά τον μουσικό όρο, αναδεικνύει έναν ποιητικό και συνάμα σκληρό συμβολισμό που αφορά τα βιώματα τα οποία ακόμη και σήμερα κάνουν γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας να κραυγάζουν εσωτερικά, αλλά η φωνή τους να μην ακούγεται.

21/2-23/3, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Μεταξουργείο, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00, Κυρ. 10:00-16:00

Άκου πώς χαμογελάει

Η Κορίνα Πρεβεδουράκη διερευνά με τόλμη την ανθρώπινη κατάσταση και τον ίδιο της τον εαυτό.

Στη νέα ατομική της έκθεση η Κορίνα Πρεβεδουράκη διερευνά με τόλμη την ανθρώπινη κατάσταση και τον ίδιο της τον εαυτό, παρουσιάζοντας μια σειρά αφηγηματικών έργων με έντονη την αλληγορία και τον αυτοσαρκασμό. Οι πίνακές της αποτυπώνουν ένα ταξίδι ενδοσκόπησης μέσα στο οποίο η καλλιτέχνις επαναπροσδιορίζει τις πεποιθήσεις της.

20/2-15/3, γκαλερί Art Zone 42, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Αθήνα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 15:00-21:00, Τετ., Σάβ. 12:00-16.00

ΠΑΡΤΙ

Eden presents Sofia Kourtesis

H Περουβιανή DJ επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια.

H Περουβιανή DJ και παραγωγός Sofia Kourtesis έρχεται στην Αθήνα για ένα κυριακάτικο Eden πάρτι. Μαζί της o παραγωγός Fafi Abdel Nour και η Sandra. Η φήμη ενός σπουδαίου DJ βασίζεται στις ικανότητές του στην επιμέλεια και η Sofia Kourtesis ξέρει αδιαμφισβήτητα πώς να συνθέσει μια αξέχαστη χορευτική εμπειρία. Ο ήχος της, που συνδυάζει άψογα τις λατινοαμερικάνικες ρίζες της με τη δυναμική ατμόσφαιρα της ηλεκτρονικής σκηνής του Βερολίνου, προσφέρει κάτι περισσότερο από απλές μελωδίες. Αφηγείται μια ιστορία ανθεκτικότητας και ελπίδας, αναδεικνύοντας τον τρόπο που η μουσική μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά και να θεραπεύσει.

23/2, 16:30, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασ. Γεωργίου 17Β, είσοδος: από 15 ευρώ

Slam!

Το Slam! επιστρέφει για την 27η έκδοσή του, παρέα με τους συνήθεις υπόπτους ClubKid και Fro, ο Bill Sanders, πρώην resident του Tresor (Βερολίνο) και πλέον μόνιμος κάτοικος Αθηνών, καθώς και ο ανερχόμενος Bête Noire με τις ’90s queer house αναφορές του! Με τη γνωστή queer αισθητική, inclusive διάθεση, ερωτικό mood και house, techno, acid, electro, progressive, ’90s και italo blend κατεύθυνση, το Slam! Athens προσκαλεί την underground κοινότητα της πόλης σε ένα πάρτι γεμάτο χορό, ιδρώτα και ελευθερία έκφρασης. Τέλος, το hosting της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Les Salopes με τον Thirdkiddo και τον Aris.

22/2, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, είσοδος: 12-15 ευρώ

Blend with Sam Paganini

Ο Sam Paganini επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια.

Ο Ιταλός techno maestro, διάσημος για τα ασταμάτητα grooves και τα chart-topping anthems, επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια. Το line-up σημπληρώνουν οι Blend residents, Mikee και Manolaco.

22/2, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: από 20 ευρώ

Ντίσκον Άστυ

Το Κυψέλη Beat παρουσιάζει το Ντίσκον Άστυ, το μεγαλύτερο αποκριάτικο πάρτι της πόλης στην αγαπημένη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με μουσική απ’ όλο το φάσμα της disco.

23/2, 13:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Σποράδων 44, Κυψέλη