14 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (13-19/4/23)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Hiro Kone στο Ρομάντσο

H Hybrid Medicine παρουσιάζει το live electronics performance των Hiro Kone, Blakk Harbor, Yorgas Helmet, Kostadis και Reaktiv, ακολουθούμενο από DJ σετ των Morah και Shit Happens. Θα προβληθεί επίσης η μικρού μήκους ταινία «Mika Vainio: Sähkö the Movie».

14/4, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

Ο Tim Hecker στο Μέγαρο

Ο Καναδός συνθέτης, μουσικός παραγωγός και sound artist, Tim Hecker έρχεται στο Μέγαρο.

Ο Καναδός συνθέτης, μουσικός παραγωγός και sound artist, Tim Hecker, είναι γνωστός για τους αινιγματικούς ήχους του, έχοντας αφιερώσει την καριέρα του στη δημιουργία ενός σημείου τομής ανάμεσα στη δυσαρμονία, τον ηλεκτρονικό θόρυβο και τη μελωδία.

19/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, 20:30, είσοδος: 23-26 ευρώ

Όλες οι εκφάνσεις της Techno σ’ ένα line up στο six d.o.g.s.

Οι residents Cirkle και a.metz επιστρέφουν για ένα δυνατό b2b set παρέα με τον Extase Urbaine από το HDE collective του Άμστερνταμ, τον Fro από το dj duo των Monodroids και τον Bill Sanders, πρώην resident στο Tresor του Βερολίνου και νυν κάτοικο Αθήνας.

14/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 00:00, είσοδος: 8 ευρώ

Deafkids και Mammock στο Temple

Οι Mammock είναι μια τετραμελής weird rock μπάντα που σχηματίστηκε στην Αθήνα, γνωστοί για τις εξαιρετικές ζωντανές τους εμφανίσεις.

Οι Deafkids επιστρέφουν στην Ελλάδα με ένα νέο άλμπουμ, γεννημένο μέσα από την πανκ αισθητική του συγκροτήματος. Οι Mammock είναι μια τετραμελής weird rock μπάντα που σχηματίστηκε στην Αθήνα, γνωστοί για τις εξαιρετικές ζωντανές τους εμφανίσεις.

14/4, Temple, Ιάκχου 17, 20:30, είσοδος: 20 ευρώ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Απογευματινές ξεναγήσεις στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη

Στο πλαίσιο του εορτασμού των «10 χρόνων ΒΜΦ», το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσκαλεί τους ενήλικους επισκέπτες να επισκεφθούν τους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των «10 χρόνων ΒΜΦ», το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσκαλεί τους ενήλικους επισκέπτες να επισκεφθούν τους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και να ανακαλύψουν την ιστορία του μέσα από απογευματινές ξεναγήσεις με ελεύθερη συμμετοχή και «early drinks».

20 & 27/4, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, 19:00, ελεύθερη είσοδος (με προκράτηση)

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Πέτερ Στάιν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υποδέχεται ένα από τα εμβληματικότερα έργα του σπουδαίου Γάλλου θεατρικού συγγραφέα.

Με αφορμή τα 400 χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υποδέχεται ένα από τα εμβληματικότερα έργα του σπουδαίου Γάλλου θεατρικού συγγραφέα και μια από τις σημαντικότερες κωμωδίες ηθών των τελευταίων αιώνων.

19/4-5/6, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, Τετ. 19:00, Πέμ. 20:00, Παρ. 21:00, Σάβ. 17:45 & 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 15-35 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Documents of Breathing» - Πάσκουα Βοργιά & Παύλος Φυσάκης στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης αναζητούν τα ακροσφαλή στηρίγματα της μνήμης.

Η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης αναζητούν τα ακροσφαλή στηρίγματα της μνήμης. Οι ίδιοι περιγράφουν το έργο τους ως μια συλλογή από θραύσματα μνημοσύνης (αρχειακά ίχνη, οικογενειακά κειμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα) που ανευρίσκονται και δομούνται με τρόπο συνειρμικό, προσωπικό και συλλογικό. Συνδιοργάνωση της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση και της Kolektiv8.

20/4-17/5, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Κυρ.-Τετ. 11:00-15:00, Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Σάβ. 11:00-19:00

«Χαρτογραφώντας το κενό» της Ε. Καλλιμάχου & «Η Αλίκη στη χώρα της πορσελάνης» της Λ. Παπαλέξη στην γκαλερί Αστρολάβος

Η Λ. Παπαλέξη παρουσιάζει γλυπτά από χυτή πορσελάνη με έντονα υπερρεαλιστικά στοιχεία.

Η Ε. Καλλιμάχου εκθέτει συνθέσεις αφαιρετικές, με έμφαση στο χρώμα, τις τονικότητες και τις υφές του. Η Λ. Παπαλέξη παρουσιάζει γλυπτά από χυτή πορσελάνη με έντονα υπερρεαλιστικά στοιχεία.

7/4-27/5, Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος - Δεξαμενή», Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 12:00-16:00 & 17:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00

«The show must go on» της Σοφίας Γαϊτάνη στην γκαλερί Artshot

Τα έντονα χρώματα, η κίνηση, τα σχήματα, οι πινελιές φανερώνουν μέσα στο έργο της Γαϊτάνη μια ώριμη παιδικότητα, μια ονειρική πραγματικότητα.

Τα έντονα χρώματα, η κίνηση, τα σχήματα, οι πινελιές φανερώνουν μέσα στο έργο της Γαϊτάνη μια ώριμη παιδικότητα, μια ονειρική πραγματικότητα και φυσικά τη «Ζωή» που πρωταγωνιστεί στα έργα της και που «συνεχίζει το ταξίδι της και το απολαµβάνει», όπως επισημαίνει η καλλιτέχνιδα.

6-29/4, Γκαλερί Artshot - Sophia Gaitani, Λεμπέση 11, Ακρόπολη, Τρ., Πέμ., Παρ. 13:00-20:30, Τετ., Σάβ. 13:00-17:00

«Οφθαλμαπάτη / illusion» του Γιώργου Μαρούδα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μια δουλειά «οφθαλμαπάτης» που με συγκεκριμένες τεχνικές προσπαθεί να παραπλανήσει τον θεατή προκαλώντας του σύγχυση μεταξύ των ζωγραφισμένων αντικειμένων και της πραγματικότητας.

Μια δουλειά «οφθαλμαπάτης» που με συγκεκριμένες τεχνικές (ρεαλιστικές λεπτομέρειες, φωτοσκιάσεις κ.ά.) προσπαθεί να παραπλανήσει τον θεατή προκαλώντας του σύγχυση μεταξύ των ζωγραφισμένων αντικειμένων και της πραγματικότητας.

3-23/4, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, καθημερινά 18:00-22:00

Κατερίνα Παπασταυροπούλου: Έκθεση ζωγραφικής στην γκαλερί Χρυσόθεμις

Η Κατερίνα Παπασταυροπούλου ασχολήθηκε από πολύ μικρή με τη ζωγραφική.

Η Κατερίνα Παπασταυροπούλου ασχολήθηκε από πολύ μικρή με τη ζωγραφική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας συνέχισε να ασχολείται ερασιτεχνικά και να παρακολουθεί τα εικαστικά δρώμενα, ενώ από το 2014 έως και το 2021 παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο ατελιέ του Νίκου Οικονομίδη.

7-22/4, Γκαλερί Χρυσόθεμις, Καλογρέζης 14, Χαλάνδρι, Τρ., Πέμ. 11:00-14:00 & 17:30-20:00, Παρ. 11:00-14:00 & 17:30-21:00, Σάβ. 11:00-14:30

«Below Sea Level» της Θαλασσινής Δούμας στο Μουσείο Ηρακλειδών

Στην έκθεση προβάλλονται τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Νεκράς Θάλασσας με τη ματιά της φωτογράφου-εικαστικού.

Στην έκθεση προβάλλονται τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Νεκράς Θάλασσας με τη ματιά της φωτογράφου-εικαστικού και αναδεικνύεται η ανθρώπινη επιδράση στην οικολογική κρίση.

4/4-18/6, Μουσείο Ηρακλειδών, Αποστόλου Παύλου 37, Θησείο, καθημερινά 14:00-18:00

«Life in Limbo» του Ιλίρ Τσούκο στο Space52

Στη νέα του έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες Αφγανών προσφύγων σε ένα παραλιακό θέρετρο στην Αλβανία.

Ο Ιλίρ Τσούκο είναι ένας εικαστικός αφηγητής που ασχολείται κυρίως με το είδος της φωτογραφίας-ντοκιμαντέρ. Στη νέα του έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες Αφγανών προσφύγων σε ένα παραλιακό θέρετρο στην Αλβανία.

1-29/4, Space52, Λάρνακος 28, με ραντεβού, είσοδος: ελεύθερη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πάσχα στον μαγευτικό κόσμο του Ιδρύματος Ευγενίδου

Μοναδικές εκπαιδευτικές παραστάσεις για τους πλανήτες, τους γαλαξίες, το διάστημα και τους δεινόσαυρους.

Μοναδικές εκπαιδευτικές παραστάσεις για τους πλανήτες, τους γαλαξίες, το διάστημα και τους δεινόσαυρους περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο.

Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 387, κρατήσεις Δευτ.-Παρ. 9:30-16:30 στο 210 9469641